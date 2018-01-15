9 человек пострадали в результате поножовщины в пермской школе

Девять человек пострадали в результате нападения на школу №127 Мотовилихинского района Перми. Как передает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав, состояние двух из них оценивается как тяжелое, у остальных - незначительные травмы.
"В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. Пострадавшим уже проводятся операции", - говорится на сайте ведомства.
По данным Министерства территориальной безопасности края, на школу напали два подростка. Оба они учатся в этой же школе и на данный момент уже задержаны. Первоначально местные власти заявили о том, что на школу совершили нападение двое мужчин в масках, но эта информация в итоге не подтвердилась.
СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
В пермской средней школе № 127 имеется 47 классов, в которых обучается 1216 учащихся. На I - III ступенях обучения осуществляется углубленное изучение английского и французского языков, а также предметов художественно-эстетического цикла. В школе работают 68 учителей.
ну очень любопытный написал 15.01.2018 17:21
как-то так. написал 15.01.2018 14:54
Не хотите поддерживать национализм - получайте геноцид самих себя.
Евгений11 написал 15.01.2018 13:55
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Это подтверждает Наталья Андрейченко (Мери Поппинс), из интервью:
"Педагоги твердили, что с абсолютным музыкальным слухом я легко выйду на уровень "чистоговорения", и мне так казалось... Но в какой-то момент я прервала этот процесс. Чем больше работала над языком, тем больше понимала мудрость поговорки language is attitude - "язык и есть отношение". К миру, твоему месту в обществе. Полное освобождение от акцента - это не кропотливые занятия слогами и скороговорками - другое: ты жуешь сквозь зубы слова, кричишь открытым звуком, то есть внутренне становишься американкой. Хочу ли я этого? Ведь в этот момент я теряю себя. Не слишком ли это большое жертвоприношение? Я испугалась, решив не рваться в тот рынок, остаться европейской актрисой. "
Светослав.......... написал 15.01.2018 13:09
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План резни возник у Биджакова как ответка на новогоднее поздравление админа местного паблика "С Новым годом, псы!".
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Биджаков характеризуется как ученик с высокими интеллектуальными способностями, участвовал в россiйской Олимпиаде по физике.
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до добра не доводит написал 15.01.2018 12:15
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Хреновод
......... . . написал 15.01.2018 11:38
\\ъъ написал 15.01.2018 10:49