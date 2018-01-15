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Московский листок

9 человек пострадали в результате поножовщины в пермской школе

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 7

9 человек пострадали в результате поножовщины в пермской школе

Девять человек пострадали в результате нападения на школу №127 Мотовилихинского района Перми. Как передает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав, состояние двух из них оценивается как тяжелое, у остальных - незначительные травмы.

"В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. Пострадавшим уже проводятся операции", - говорится на сайте ведомства.

По данным Министерства территориальной безопасности края, на школу напали два подростка. Оба они учатся в этой же школе и на данный момент уже задержаны. Первоначально местные власти заявили о том, что на школу совершили нападение двое мужчин в масках, но эта информация в итоге не подтвердилась.

СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В пермской средней школе № 127 имеется 47 классов, в которых обучается 1216 учащихся. На I - III ступенях обучения осуществляется углубленное изучение английского и французского языков, а также предметов художественно-эстетического цикла. В школе работают 68 учителей.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Биджаков и Буслидзе?
ну очень любопытный написал 15.01.2018 17:21
Становится совсем интересно.
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Это будет чаще и чаще. Привыкайте роисяне к большевитской многонационалочке.
как-то так. написал 15.01.2018 14:54
Ведь национализм стремящийся обезопасить свой народ от орд дикарей в путинской Роиси зовется экстремизмом и фашизмом.
Не хотите поддерживать национализм - получайте геноцид самих себя.
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Re: Я всегда был убежден, что ''углубленное изучение английского и французского языков''
Евгений11 написал 15.01.2018 13:55
> до добра не доводит.
.
Это подтверждает Наталья Андрейченко (Мери Поппинс), из интервью:
"Педагоги твердили, что с абсолютным музыкальным слухом я легко выйду на уровень "чистоговорения", и мне так казалось... Но в какой-то момент я прервала этот процесс. Чем больше работала над языком, тем больше понимала мудрость поговорки language is attitude - "язык и есть отношение". К миру, твоему месту в обществе. Полное освобождение от акцента - это не кропотливые занятия слогами и скороговорками - другое: ты жуешь сквозь зубы слова, кричишь открытым звуком, то есть внутренне становишься американкой. Хочу ли я этого? Ведь в этот момент я теряю себя. Не слишком ли это большое жертвоприношение? Я испугалась, решив не рваться в тот рынок, остаться европейской актрисой. "
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Дружба народов на россiи крепка как никогда!
Светослав.......... написал 15.01.2018 13:09
Резню учинили 16-летние Лев Биджаков и Олександр Буслидзе. Они старались бить жертву в голову (Дебилы 6ля?), шоб завалить с первого раза. Однако горячие парни потом шо-то не поделили и начали резать друг дружку.
.
План резни возник у Биджакова как ответка на новогоднее поздравление админа местного паблика "С Новым годом, псы!".
.
Биджаков характеризуется как ученик с высокими интеллектуальными способностями, участвовал в россiйской Олимпиаде по физике.
.
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Я всегда был убежден, что ''углубленное изучение английского и французского языков''
до добра не доводит написал 15.01.2018 12:15
А равно и всех прочих (кроме родного).
_
Хреновод
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(без названия)
......... . . написал 15.01.2018 11:38
в мое время поножовщиной и прочими разборками занимались все таки после уроков и вне школы.
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ХОХЛЫ ДАВНО УЖЕ У НАС НА СЧЕТЧИКЕ СТОЯТ
\\ъъ написал 15.01.2018 10:49
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