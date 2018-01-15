9 человек пострадали в результате поножовщины в пермской школе

Девять человек пострадали в результате нападения на школу №127 Мотовилихинского района Перми. Как передает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав, состояние двух из них оценивается как тяжелое, у остальных - незначительные травмы.

"В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. Пострадавшим уже проводятся операции", - говорится на сайте ведомства.

По данным Министерства территориальной безопасности края, на школу напали два подростка. Оба они учатся в этой же школе и на данный момент уже задержаны. Первоначально местные власти заявили о том, что на школу совершили нападение двое мужчин в масках, но эта информация в итоге не подтвердилась.

СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В пермской средней школе № 127 имеется 47 классов, в которых обучается 1216 учащихся. На I - III ступенях обучения осуществляется углубленное изучение английского и французского языков, а также предметов художественно-эстетического цикла. В школе работают 68 учителей.