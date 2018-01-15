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Московский листок

Путешествие по морозу "лошадок посмотреть" закончилось в Якутии для двоих летально

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 3

якутия мороз
Путешествие по морозу "лошадок посмотреть" закончилось в Якутии для двоих летально

В Намском районе Якутии выясняют обстоятельства гибели двух молодых людей 23 и 29 лет, которые насмерть замерзли после того, как автомобиль, на котором они ехали на коневодческую базу, сломался. 

Следственный комитет республики сообщает, что пятеро местных жителей на ВАЗ-2107 отправились на коневодческую базу "Кулайы" вечером 12 января. Они собирались посмотреть лошадей и быстро вернуться домой. До места назначения они добрались около 23 часов, но коневода на базе не оказалось - он оставил записку, что отправился на соседнюю базу, расположенную в 20 км, на поиски своих собак. 

Мужчины решили поехать вслед за коневодом. В два часа ночи их автомобиль сломался в местности, где отсутствует сотовая связь. Водитель и пассажиры решили идти дальше пешком. Двое из них были легко одеты и в 54-градусный мороз начали замерзать. Первый из добравшихся до базы мужчин вызвал помощь, однако к тому времени двое из его товарищей скончались. 

Сайт SakhaLife публикует печальную хронику холодной ночи. Как удалось выяснить журналистам, во время пешего похода к соседней базе у одного из молодых людей отказали ноги - из-за давних проблем с позвоночником. Компания вернулась к сломанной машине, чтобы снять капот и сделать из него волокушу. Затем на капот пришлось посадить еще одного молодого человека, у которого сильно замерзли ноги. 

Чтобы хоть как-то согреть замерзающих друзей, молодые люди разожгли костер и начали растирать обмороженные участки тела. Двое сняли свои куртки, варежки и надели их на товарищей. Но все было тщетно. Их жизни медленно и мучительно угасали, сообщает издание. 

Один из участников группы пошел вперед, чтобы позвать на помощь. После этого двое замерзших молодых людей скончались. Их товарищи оставили тела на волокуше и отправились на поиски базы, к которой направлялся их друг. Как оказалось, мужчина добрался до пустующего охотничьего домика совершенно обессилевшим и был не в состоянии растопить печь. 

Когда трое выживших отогрелись и пришли в себя, они решили отправить гонца за помощью. У молодого человека, которому выпал этот жребий, ушло три часа на поиски коневодческой базы. К тому времени, когда он дошел до людей, двоих его товарищей в охотничьем домике обнаружил коневод. Он взял на себя сбор пострадавших и доставку тел в морг. 

"Когда произошла эта трагедия, температура воздуха была на отметке -54 градуса. Нужно говорить детям на уроках ОБЖ, чтобы они всегда тепло одевались, ведь мы живем в Якутии. Бывает, что и школьники, и взрослые ходят в одних кроссовках при наших суровых условиях, и это не секрет. Отправляясь в дорогу, нужно всегда одеваться тепло. Ведь даже на трассе между Якутском и Намским районом можно получить обморожение, если сломается машина. Я приношу глубокие соболезнования родным и близкиv погибших молодых людей. Их товарищи делали все возможное, чтобы их спасти", - прокомментировал произошедшее глава муниципального округа "Хомустахский 1-й наслег Намского района Якутии" Василий Жирков. 

Как отмечает SakhaLife, уже на следующий день, 13 января, на Вилюйском тракте история могла повториться. Однако двум мужчинам, которые оказалось на грани смерти из-за поломки "КамАЗа", удалось вызвать спасателей и дождаться помощи. Сотрудники МЧС взяли грузовик на жесткую сцепку и эвакуировали на теплую стоянку. 

Добавим, в минувшие выходные в Якутии установилась морозная погода. температура -45... -48 зарегистрирована в Чурапче, Чокурдахе, Намцах, Джарджане, Ытык-Кюеле, Крест-Хальджае. В Саскылахе - 50, в Джалинде и Куйге - 51, в Батагай-алыта, Белой Горе и Депутатском - 52. В Усть-Моме -53 градуса мороза. В Нере и Томпторе зафиксировано -56 градусов. Самая низкая температура установилась в Верхоянском, Булунском районах. Там столбики термометров опустились до -58... -60 градусов. В поселках Ючюгей и Артык Оймяконского района -60... -62 градуса. Около тысячи школьников переведены на дистанционное обучение.

Редактор ФОРУма.мск Д.Чёрный поражается:

- У меня только один вопрос к оставшимся в живых мужикам, попавшим в трагический переплёт: а что за страсть такая неукротимая тащила их к лошадям в столь нелошадиное по морозности время, когда и сами лошадки находятся в весьма и весьма основательно отапливаемых помещениях? Да ещё и к ночи свой вояж совершали иппо-филы... Бредовый какой-то сюжет - причём и вели себя мужики, с местностью вполне знакомые - как очень сильно пьяные. С самого начала: какой трезвый человек поедет за 20 километров по морозной ночи? Конечно, впятером в "семёрке" тесновато и в мороз не согреться, но вот отрывать капот от машины и тащить на нём товарища? У меня самые серьёзные подозрения, что всё это путешествие сопровождалось распитием горячительных напитков, оттого и одеты были легко, а мороз казался не столь смертоносным... 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
животновод написал 15.01.2018 16:34
случись такое в Украине - уже баяны бы рвали от радости,на балалайках брынчали бы в пляс пустились бы
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Собаковод написал 15.01.2018 11:41: ''переживаю'' - И напрасно. Это обычная практика. У коренных
жителей тех краев не принято привязавать не собак, написал 15.01.2018 12:08
не оленей, или загонять их вольеры. Животные должны сами себе добывать пропитание в тайге.
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(без названия)
Собаковод написал 15.01.2018 11:41
Да и хрен с ними, главного не сказали - коневод собачек-то своих нашел? А то я переживаю... :(
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