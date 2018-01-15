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Московский листок

Подельник одного из "лучших людей РФ" Керимова задержан во Франции

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 4

левый фронт франция классовая ненависть
Подельник одного из "лучших людей РФ" Керимова задержан во Франции

Полиция Франции задержала швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, по версии следствия, связанного с делом о предполагаемом отмывании средств российским сенатором и бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает Nice-Matin. 

По данным AFP, Штудхальтер был задержан в Ницце и заключен под стражу в пятницу, 12 января. По версии следствия, он был подставным лицом Керимова в ходе операций по приобретению недвижимости на Лазурном берегу и отмыванию средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов. Арестованный бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес. 

Распоряжение о задержании швейцарского бизнесмена дал тот же судья-следователь, который ведет дело Керимова, сообщает ТАСС. Штудхальтер был вызван к нему в минувшую пятницу для дачи показаний. 

Как сообщило окружение Штудхальтера, "он немедленно обратился по факту помещения под стражу в следственную палату Апелляционного суда города Экс-ан-Прованса в надежде, что она признает, как это было сделано ею ранее в отношении других фигурантов данного дела, что подобное задержание незаконно". 

Помощники Штудхальтера выразили недоумение, что задержание было произведено два года спустя после начала расследования, причем первоначально выдвинутое против него обвинение уже было ранее снято. Также они напомнили, что Штудхальтер "всегда являлся в ходе расследования на все вызовы следователя" и что он "по-прежнему категорически отрицает выдвигаемые против него обвинения и квалификацию совершенных действий". 

Всего по данному делу во Франции проходят 13 человек. Следствие ведется с конца 2014 года. 

Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года. На следующий день ему были предъявлены обвинения по статье "отмывание денег, полученных при отягчающих обстоятельствах методом уклонения от уплаты налогов". Суд Ниццы позже постановил отпустить сенатора под залог, с ограничением свободы перемещений. С тех пор Керимов не может покидать пределы французского департамента Приморские Альпы и обязан регулярно отмечаться в одном из местных полицейских участков. Затем дело было передано судье-следователю. 

В МИД РФ ранее заявили, что Москва довела до сведения Парижа, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств. Однако во внешнеполитическом ведомстве Франции пояснили, что дипломатическая неприкосновенность Керимова распространяется только на его должностные полномочия. 

В середине декабря прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил ТАСС о том, что суд по делу Керимова начнется во Франции не ранее конца 2018 года.

От редакции: Кстати, какая-то нота Политсовета Левого Фронта на этот раз последует? Ведь новоявленный левофронтовец Шевченко, как я понял, "вписался" за олигарха Керимова - не за какой-то разовый гонорар, а за совесть? Подвёл надёжную классовую базу под свою защиту? Но ведь беда-то в том, что Керимов награбленное в России отмывал не один - может, "товарищ" Шевченко теперь и за Штудхальтера заступится? Он же (Шевченко), надеюсь, пролетарский интернационалист - и между прохиндеями-буржуями не делает национальных различий? Уж защищать - так разом всех буржуев. Может, под такое дело и эфир дадут на Первом канале или на НТВ "Левому Фронту" - святое ж дело, соотечественников и их подельников спасать, они же честь страны защищают... Какая тут "Анатомия протеста - 2"? Тут сами, по собственной дури, тёпленькими в руки идут к буржуазии, обниматься крепко, не с Грудининым, так с Керимовым...

Д.Ч.

Материал по теме:

Член политсовета Левого фронта поддержал олигарха Керимова 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
ф3 написал 15.01.2018 19:42
вот видите какой вО франции НЕХОРОШИЙ СУД? в рф самый справедливый суд. он никогда бы ни керимова ни этого господина не арестовал. слава судам рф.
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(без названия)
СуперКарго написал 15.01.2018 14:27
А кому нужен этот "левый" фронт с небритой мордой кремлевского пропагандона Максуда Шевченко на аватарке?
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)
Д.Ч. написал 15.01.2018 13:17
а КПРФ - фракция ЕдРа))) впрочем, неофиты всегда работают с большим энтузиазмом и меньше берут за услуги
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(без названия)
Александр Загонов* написал 15.01.2018 12:54
Нет больше никакого "левого фронта". Есть КПРФ &#8470; 2.
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