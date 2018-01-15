МРОТ вырастет до прожиточного минимума с 1 мая

Министерство труда и социального развития подготовило законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Текст размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц", - говорится в документе.

Напомним, 10 января президент России Владимир Путин на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода заявил, что прожиточный минимум приравняют к минимальному размеру оплаты труда 1 мая. "У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", - пообещал президент. По его словам, это решение коснется порядка 4 млн человек.

На данный момент МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей.