МРОТ вырастет до прожиточного минимума с 1 мая

Министерство труда и социального развития подготовило законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Текст размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц", - говорится в документе.
Напомним, 10 января президент России Владимир Путин на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода заявил, что прожиточный минимум приравняют к минимальному размеру оплаты труда 1 мая. "У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", - пообещал президент. По его словам, это решение коснется порядка 4 млн человек.
На данный момент МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей.
oskotr написал 15.01.2018 18:36
руководят своими подопечными.
Чтобы поднять МРОТ до нормального уровня жизни для всех, у этих правителей этот вопрос вообще так не рассматривается. Т.е. идет планомерное сокращение лишнего поголовья скота.
КТФ написал 15.01.2018 14:46
Каждый день кусочек сахара
и порция лапши (спагетти).
Очковтиратель Сисянин. написал 15.01.2018 12:24