Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МРОТ вырастет до прожиточного минимума с 1 мая

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 3

МРОТ вырастет до прожиточного минимума с 1 мая

Министерство труда и социального развития подготовило законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Текст размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц", - говорится в документе.

Напомним, 10 января президент России Владимир Путин на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода заявил, что прожиточный минимум приравняют к минимальному размеру оплаты труда 1 мая. "У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", - пообещал президент. По его словам, это решение коснется порядка 4 млн человек.

На данный момент МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
oskotr написал 15.01.2018 18:36
Опять в будущем намереваются поднять только до прожиточного лагерного уровня, когда этот уровень снова вперед убежит. Так погонщики ишаков с помощью морковки
руководят своими подопечными.
Чтобы поднять МРОТ до нормального уровня жизни для всех, у этих правителей этот вопрос вообще так не рассматривается. Т.е. идет планомерное сокращение лишнего поголовья скота.
Ответить
МРОТ вырастет
КТФ написал 15.01.2018 14:46
ВЫБОРЫ!
Каждый день кусочек сахара
и порция лапши (спагетти).
Ответить
(без названия)
Очковтиратель Сисянин. написал 15.01.2018 12:24
Московским пенсионерам повысили кому две тысячи сьверху, а кому и четыре. После выборов вольют деньги в медицину, срциалку и не победить Путина
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Оппозиционных активистов пытаются выставить "джихадистами"
Оппозиционных активистов пытаются выставить "джиха...
14.01.2018
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
13.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия нарастила импорт на 24,3% на фоне "полезных" санкций (1)
Навальный похвалил Грудинина за интересы бизнеса (11)
Депутаты Госдумы обойдутся россиянам в 10,7 млрд рублей в 2018 году (1)
Россельхознадзор за месяц уничтожил 374,5 тонн санкционной еды (1)
Тайная дочь Национального Лидера лишилась своего тайного фонда (1)
За "европейский выбор" Украины платят заболевшие корью дети (11)
Лавров предложил поддержать бойцов ЧВК (5)
ВЦИОМ: 81% россиян намерены голосовать за Путина на президентских выборах (30)
Ликсутов обогатился достаточно и обещал пока с дворовых парковок не брать мзды (0)
МРОТ вырастет до прожиточного минимума с 1 мая (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Хоть отъешься, Вениаминыч!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Действительно, почему Грудинин избегает критики Путина?
Дарья Митина Дарья Митина: Рука устала банить
Дарья Митина Дарья Митина: Бан живoтвoрящий
Дарья Митина Дарья Митина: Апергия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss