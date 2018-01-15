ВЦИОМ: 81% россиян намерены голосовать за Путина на президентских выборах

Свыше 81 процента избирателей, точно планирующих принять участие в выборах президента, поддержали бы действующего главу государства - Владимира Путина, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве.
"Мы представляем еще один рейтинг - это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% - вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: "А вы за кого будете голосовать?" – цитирует Интерфакс Федорова.
Пол его словам, в ходе опроса выяснилось, что за Владимирв Путина готовы проголосовать 81,1% россиян. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова - 0,3%", - сказал Федоров.
Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.
"Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев - ноябрь, декабрь, январь, - и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%", - сказал он.
Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. "Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие", - сказал Федоров.
По его словам, более половины опрошенных заявили, что их устраивает действующее правительство и они не видят необходимости его менять.
"Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый - "поменять правительство", второй - "поменять отдельных министров, но правительство в целом нет", и третий - "вообще не менять правительство". Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных - отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним", - заявил Федоров.
От редакции: Вот же странно, а у нас получился совсем другой результат!
|Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
|Проголосую за Путина (100)
|Проголосую за Грудинина (852)
|Проголосую за Жириновского (9)
|Проголосую за Собчак (24)
|Проголосую за другого (36)
|Вообще не пойду на выборы (1230)
|Пойду на выборы и испорчу бюллетень (80)
|Заберу бюллетень с собой (51)
Как видим, количество людей, выступающих за разные формы бойкота, в полтора раза выше, чем людей, собирающихся за кого-то проголосовать. Интересно, откуда у ВЦИОМа получилось 81 процент готовый прийти на выборы? Даже с учетом разницы аудитории - ну никак не получается.
Причем, что интересно, всего 4 дня захад ВЦИОМ давал совсем другие цифры ожидаемой явки, хотя распределение голосов за кандидатов было то же самое, до десятых долей процента.
ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге
Не странно ли, за 4 дня явка "выросла" с 67 до 81 процента.
Мы, конечно, понимаем. в чем дело - для того, чтобы выборы Путина носили плебисцитарный характер, то есть звучали как одобрение всего, чтто он ни сделает наперед, явка должна быть более убедительной. Было озвучено "плановое задание - 70Х70. Как всегда в нашей стране - все пошло с перевыполнением, уже 81 процент готов голосовать за Путина, а до выборов еще 2 месяца. Даже труд представить себе, в какие заоблачные выси улетит его рейтинг за это время, думаю, в рамках жалких 100 процентов не удержится...
А вот с явкой проблема. Ну что такое 67 процентов? И вот не прошло и недели, как явка "выросла" до размеров голосования за Путина. В общем, с перевыполнением - было велено 70Х70, а собирают уже сейчас 80Х80.
Думается, явка тоже в пределах 100 процентов не удержится, рванет...
А.Б.
Окукарекин написал 15.01.2018 20:58
Голосуй СЕРДЦЕМ! написал 15.01.2018 20:40
.... и не ошибесся!
Пойдешь - ПРОИГРАЕШЬ!!!!
Случайный гость написал 15.01.2018 20:23
Странно написал 15.01.2018 20:21
........ . . написал 15.01.2018 20:02
- Вы сейчас выходите?
- Да. - А перед вами выходят?
- Да. Но они об этом еще не знают.
Я тоже выпиваю написал 15.01.2018 19:35
KVV написал 15.01.2018 19:08
Корршунов написал 15.01.2018 18:38
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 15.01.2018 18:21
Кто ты после этого, подумай сам.
Корршунов написал 15.01.2018 18:11
Если ты просто не идешь на выборы - ты косвенно голосуешь за Путина.
Кто ты после этого, подумай сам.
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 15.01.2018 17:56
Так что вопрос считаю предельно простым и решенным.Если ты за Путина и нынешнюю власть-приходи и голосуй,хоть за кого,все равно победит Путин.Если ты против Путина и его подельников-не ходи сам и и объясни знакомым,почему этого делать нельзя.
P.S.Откуда они берут такие цифры 67/81% лично мне совершенно не понятно.К реальности это не имеет никакого отношения,а вот к плановым показателям,спущенным Кириенко,вполне соответствуют.
P.P.S.И еще одно очень важное дело,Навальный предлагает не просто не ходить на голосование,он предлагает и тщательно проконтролировать явку!И вот тут у путиноидов начинают окончательно сдавать нервы.На своих им насрать,и не такое сожрут,а вот как предъявить миру всенародное избрание при пустых участках?!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед` ДальССкий написал 15.01.2018 17:50
которому законно присвоен рейтинг = М У Д А К !
ты бы ещЁ в сортире бывшей ВПШа свой опроСС производил, или в психо-неврологическом диспансере для ветеранов кыпысоси, огА!
стоик1107 написал 15.01.2018 17:33
Все, кто напишут меньше - пойдут в окопы в Сирию?
жоржик написал 15.01.2018 17:13
2. но ни где не могу найти, что ж не нравиться конкретно:
2.1. курс, который он прокладывает?
2.2. манеры ПВВ там? не курит там? это к примеру тут можно вагон и маленькую тележку насобирать;
2.3. курс нравиться, но не нравиться исполнение..
2.4. и так далее..
3. это тут кто ни будь может разъяснять для такого тупого, как я одновременно с процессом о.....?
4. потому что иначе это только треп, причем бестолковый, так как ради чего треп?
5. ежели Вы, кто так относиться к человеку, за которого я начал агитировать, так получилось, что агитировал то я за себя, но задали вопрос, а было это на площадке перед автовокзалом города Зеленодольска и надо было называть вещи своими именами, а не вертеться, как тут вертятся. и я сказал "Да, он из тех (КГБ), кто может только закручивать гайки, но может нам повезет и он гайки в отличии от большинства других, будет закручивать ГРАМОТНО". Было это в конце ноября начале декабря 1999 года - тогда мы были заняты 2000 годом как пвмки будут даты показывать, ИМ САМИМ ЕГО КУРСОМ НЕДОВОЛЬНЫ, ТО ПОКАЖИТЕ мне, ПОЖАЛУЙСТА КАК ЖЕ НАДО СТАТЬ и РАБОТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ России?
6. то есть:
6.1. найдите, как Ленин единомышленников;
6.2. создайте ПОЛИТИЧЕСКУЮ партию;
6.3. решите вопрос с финансированием деятельности Вашей уже политической организации (Вашей партии);
6.4. создайте в своей партии контрразведку, чтоб Вас же свои не успели продать;
6.5. создайте разведку, которая обеспечит Вас технологическими процессами оболванивания нас, как Лаврентий Павлович Берия спер у американцев А бомбу, ну и не только это, так скажем..
6.6. разработайте работоспособную программу развития промышленности и сельского хозяйства, к примеру такую, чтоб у нас в Татарстане потомки кочевников (отгонное скотоводство)ОПЯТЬ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ КОРОВЬЕ (сливочное)масло и без пальмы;
7. создайте условия, чтоб мы поверили в чушь, что Вы это СВОИМ ЛИЧНЫМ ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ЭКСПРОПРИИРОВАВ при этом ВСЕХ ОЛИГАРХОВ все нам обеспечите;
8. так в чем вопрос то:
8.1. курс дерьмовый?
8.2. или исполнение дерьмовое?
8.3. или и 8.1. и 8.2. дерьмовые, но где же ТОГДА ВАШ КУРС, идя по которому ПОД ВАШИМ ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ мы станем счастливыми? ГДЕ С НИМ ознакомиться? А мы русские, нам надо еще и ПОЩУПАТЬ. Так где щупать?
9. х..как говориться со мной, тупым и серым, а Вы то себе и о себе можете разложить вот так?
Элла (честная) написал 15.01.2018 16:54
ЦИК-это ЦИРК написал 15.01.2018 16:51
отец Пигидий написал 15.01.2018 16:06
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1) в каком случае - при маленькой явке или при большой - Эллочке Чуровой будет проще заниматься распределением так называемых голосов? Что-то мне подсказывает, что чем больше лохов посетит лохотронные участки, тем увереннее Эллочка Чцрова будет кукарекать;
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и 2) самое главное: в каком случае КАРТИНКА с явкой будет кислая для воров, а в каком случае радостная, позволяющая путлерам трубить о "всенародном волеизъявлении"? Кстати, те наивные, которые говорят, что ПРИДУТ на лохотронные участки и, желая сэкономить на туалетной бумаге, заберут так называемые бюллетени с собой, тоже подмахнут ворам, улучшая КАРТИНКУ.
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Логика этого ЛОХОТРОНА очень простая. Оттого-то пригожинские тролли и скачут, призывая голосовать за Грудинина, за Собчак, за Гришу из вчерашнего дня - путлерам нужна прежде всего радостная КАРТИНКА с явкой.
выбры будут нелигитимны написал 15.01.2018 16:00
--- важно что при не регистрации Навального - уже объявлено всем западным сообществом - ВЫБОРЫ БУДУТ НЕЛИГИТИМНЫ !! Элочка подложила г-ну Пу..
большую мину из г..на !!!
АБВГ написал 15.01.2018 16:00
Читайте...
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АБВГ написал 15.01.2018 15:54
Ну тогда власть вдвойне идиоты. Если на выборы кандидаты-противники "путина" не допущены, то противникам "путина" там тем более делать нечего. Выполняете работу за нас. Спасибо!
"б) Вы не пришли на выборы; ... Путин набрал 40*100/99=40,4%>40%."
Нет, не так. "Путин" "наберет" столько сколько ему нарисует ЦИКа. Итоги голосования с УИКов перераспределяются в ТИКах, где независимых наблюдателей нет. Официальные итоги "выборов" принципиально непроверяемы (придуманы сверху и не являются суммой всех первичных протоколов).
Вот на "выборах" 2016 г. чем выше была явка, тем больше процент голосов за "Е..ную Россию". Действительность как-то не вяжется с вашим вымышленным примером.