ВЦИОМ: 81% россиян намерены голосовать за Путина на президентских выборах

Свыше 81 процента избирателей, точно планирующих принять участие в выборах президента, поддержали бы действующего главу государства - Владимира Путина, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве.

"Мы представляем еще один рейтинг - это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% - вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: "А вы за кого будете голосовать?" – цитирует Интерфакс Федорова.

Пол его словам, в ходе опроса выяснилось, что за Владимирв Путина готовы проголосовать 81,1% россиян. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова - 0,3%", - сказал Федоров.

Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.

"Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев - ноябрь, декабрь, январь, - и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%", - сказал он.

Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. "Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие", - сказал Федоров.

По его словам, более половины опрошенных заявили, что их устраивает действующее правительство и они не видят необходимости его менять.

"Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый - "поменять правительство", второй - "поменять отдельных министров, но правительство в целом нет", и третий - "вообще не менять правительство". Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных - отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним", - заявил Федоров.

От редакции: Вот же странно, а у нас получился совсем другой результат!

Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?: Проголосую за Путина (100) Проголосую за Грудинина (852) Проголосую за Жириновского (9) Проголосую за Собчак (24) Проголосую за другого (36) Вообще не пойду на выборы (1230) Пойду на выборы и испорчу бюллетень (80) Заберу бюллетень с собой (51)

Как видим, количество людей, выступающих за разные формы бойкота, в полтора раза выше, чем людей, собирающихся за кого-то проголосовать. Интересно, откуда у ВЦИОМа получилось 81 процент готовый прийти на выборы? Даже с учетом разницы аудитории - ну никак не получается.

Причем, что интересно, всего 4 дня захад ВЦИОМ давал совсем другие цифры ожидаемой явки, хотя распределение голосов за кандидатов было то же самое, до десятых долей процента.

ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге

Не странно ли, за 4 дня явка "выросла" с 67 до 81 процента.

Мы, конечно, понимаем. в чем дело - для того, чтобы выборы Путина носили плебисцитарный характер, то есть звучали как одобрение всего, чтто он ни сделает наперед, явка должна быть более убедительной. Было озвучено "плановое задание - 70Х70. Как всегда в нашей стране - все пошло с перевыполнением, уже 81 процент готов голосовать за Путина, а до выборов еще 2 месяца. Даже труд представить себе, в какие заоблачные выси улетит его рейтинг за это время, думаю, в рамках жалких 100 процентов не удержится...

А вот с явкой проблема. Ну что такое 67 процентов? И вот не прошло и недели, как явка "выросла" до размеров голосования за Путина. В общем, с перевыполнением - было велено 70Х70, а собирают уже сейчас 80Х80.

Думается, явка тоже в пределах 100 процентов не удержится, рванет...

А.Б.