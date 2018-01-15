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Московский листок

ВЦИОМ: 81% россиян намерены голосовать за Путина на президентских выборах

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 30

путин выборы
ВЦИОМ: 81% россиян намерены голосовать за Путина на президентских выборах

Свыше 81 процента избирателей, точно планирующих принять участие в выборах президента, поддержали бы действующего главу государства - Владимира Путина, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве.

"Мы представляем еще один рейтинг - это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% - вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: "А вы за кого будете голосовать?" – цитирует Интерфакс Федорова.

Пол его словам, в ходе опроса выяснилось, что за Владимирв Путина готовы проголосовать 81,1% россиян. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова - 0,3%", - сказал Федоров.

Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.

"Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев - ноябрь, декабрь, январь, - и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%", - сказал он.

Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. "Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие", - сказал Федоров.

По его словам, более половины опрошенных заявили, что их устраивает действующее правительство и они не видят необходимости его менять.

"Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый - "поменять правительство", второй - "поменять отдельных министров, но правительство в целом нет", и третий - "вообще не менять правительство". Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных - отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним", - заявил Федоров.

От редакции: Вот же странно, а у нас получился совсем другой результат! 

Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
 
Проголосую за Путина (100)
 
Проголосую за Грудинина (852)
 
Проголосую за Жириновского (9)
 
Проголосую за Собчак (24)
 
Проголосую за другого (36)
 
Вообще не пойду на выборы (1230)
 
Пойду на выборы и испорчу бюллетень (80)
 
Заберу бюллетень с собой (51)

Как видим, количество людей, выступающих за разные формы бойкота, в полтора раза выше, чем людей, собирающихся за кого-то проголосовать. Интересно, откуда у ВЦИОМа получилось 81 процент готовый прийти на выборы? Даже с учетом разницы аудитории - ну никак не получается.

Причем, что интересно, всего 4 дня захад ВЦИОМ давал совсем другие цифры ожидаемой явки, хотя распределение голосов за кандидатов было то же самое, до десятых долей процента.

ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге

Не странно ли, за 4 дня явка "выросла" с 67 до 81 процента.

Мы, конечно, понимаем. в чем дело - для того, чтобы выборы Путина носили плебисцитарный характер, то есть звучали как одобрение всего, чтто он ни сделает наперед, явка должна быть более убедительной. Было озвучено "плановое задание - 70Х70. Как всегда в нашей стране - все пошло с перевыполнением, уже 81 процент готов голосовать за Путина, а до выборов еще 2 месяца. Даже труд представить себе, в какие заоблачные выси улетит его рейтинг за это время, думаю, в рамках жалких 100 процентов не удержится...

А вот с явкой проблема. Ну что такое 67 процентов? И вот не прошло и недели, как явка "выросла" до размеров голосования за Путина. В общем, с перевыполнением - было велено 70Х70, а собирают уже сейчас 80Х80.

Думается, явка тоже в пределах 100 процентов не удержится, рванет... 

А.Б.



Рейтинг:   4.70,  Голосов: 23
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Всего комментариев к статье: 30
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Если так
Окукарекин написал 15.01.2018 20:58
Что он так боится конкуренции. При 80% можно в потолок плевать, а не называть Навального агентом госдепа и не пускать его кандидатом в президенты.
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Скажи вЫбАрАм:
Голосуй СЕРДЦЕМ! написал 15.01.2018 20:40
бойкот идите На КУЙ!
.... и не ошибесся!
Пойдешь - ПРОИГРАЕШЬ!!!!
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Re: Ваша "явка" провалена, г-н Баранов
Случайный гость написал 15.01.2018 20:23
Абсолютно верно, каждый не пришедший играет на руку нужному кандидату.Потому самое то это проголосовать против.
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Сегодня от ВЦИОМА вышел новый опрос
Странно написал 15.01.2018 20:21
И был опубликован на официальных источниках, например на РТ. Согласно ему рейтинг Путина составляет уже 73%, т.е. национальный лидер всего за два дня умудрился потерять 8% своего рейтинга. Но самое интересное не в этом. Цифры его конкурентов остались прежними, и в сумме они не добирают до требуемых 27%. Возникает вопрос, куда же делись голоса и с какой целью они так напортачили с цифрами?
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(без названия)
........ . . написал 15.01.2018 20:02
Едет Шварценеггер в автобусе, у него спрашивают:
- Вы сейчас выходите?
- Да. - А перед вами выходят?
- Да. Но они об этом еще не знают.
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Что выросло?
Я тоже выпиваю написал 15.01.2018 19:35
Баранов, если вы трезвый, снимать надо свой опус. Ясно же написано, что прийти готовы 67%,из них 81% будет голосовать за господина Путина.
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Злые вы все.
KVV написал 15.01.2018 19:08
Врете вы все. Будет 146 х146.
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Re: уже забаненыйСлучайный прохожий
Корршунов написал 15.01.2018 18:38
Ну, допустим, у путиноидов с реализацией своих планов все в ажуре. Скорее всего получится и на сей раз. Пикейных жилетов, плохо знакомых с программой средней школы, на их век хватит с избытком.
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добейся исключения себя из списков избирателей
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 15.01.2018 18:21
Вот этого путиноидам и надо,тогда они точно наберут необходимые 70/70,или даже 99/99.Нет,дорогой ты наш путиноид,не получится у вас ничего.У вас никогда ничего не получается,все вы через одно место делаете.Вы с великой державой такого сделали,что ни одному террористу и не снилось!
Кто ты после этого, подумай сам.
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Re: уже забаненыйСлучайный прохожий
Корршунов написал 15.01.2018 18:11
Для тех, кто в танке: добейся исключения себя из списков избирателей - это будет настоящим бойкотом. И ты будешь против Путина.
Если ты просто не идешь на выборы - ты косвенно голосуешь за Путина.
Кто ты после этого, подумай сам.
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 15.01.2018 17:56
Про бойкот и забастовку сказано достаточно много и кто хотел,тот давно все понял.Я хочу остановится на другом аспекте предстоящих "выборов"(назовем это действие для краткости так).Единственного реального соперника Путина,Навального,не допустили по причине якобы имеющейся судимости по делу кировлеса.Первый приговор был по этому "делу" был отменен.причем не только решением ЕСПЧ,НО! и решением Верховного суда РФ!Правда тут же состряпали новый приговор, повторив слово в слово отмененный своим же Верховным судом!Сегодня ЕСПЧ коммуницировал и второй приговор Навальному.У кого-то есть сомнение,каков будет вердикт?И вот тут появляется очень любопытная коллизия.Путин безусловно победит на этих "выборах",но признает ли весь мир данное мероприятие выборами?Какие это выборы,если главного соперника не допустили,а в спектакле участвуют только спойлеры и клоуны?.И вот тут и возникает вопрос явки.Если на "выборы" придет достаточно много людей,то Путин может предъявить всему миру-ну вот,люди пришли и большинство ,именно большинство,больше половины,проголосовало,даже без Навального.И был бы Навальный,ничего бы не изменилось,посмотрите сами,господа демократы.И вот для этого то и нужна явка!Явка,явка,только ЯВКА!Отсюда и собчаки-грудинины,и патриархи и концерты на участках,и референдумы школьников с обязательным присутствие родителей 18марта(кто не в курсе,см московскую область),и подарки и значки и реклама и ..и.и...Да,и кстати отсюда повышенная активность пригожинских троллей везде в интернете,включая и данный Форум.
Так что вопрос считаю предельно простым и решенным.Если ты за Путина и нынешнюю власть-приходи и голосуй,хоть за кого,все равно победит Путин.Если ты против Путина и его подельников-не ходи сам и и объясни знакомым,почему этого делать нельзя.
P.S.Откуда они берут такие цифры 67/81% лично мне совершенно не понятно.К реальности это не имеет никакого отношения,а вот к плановым показателям,спущенным Кириенко,вполне соответствуют.
P.P.S.И еще одно очень важное дело,Навальный предлагает не просто не ходить на голосование,он предлагает и тщательно проконтролировать явку!И вот тут у путиноидов начинают окончательно сдавать нервы.На своих им насрать,и не такое сожрут,а вот как предъявить миру всенародное избрание при пустых участках?!
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От редакции: Вот же странно, а у нас получился совсем другой результат!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед` ДальССкий написал 15.01.2018 17:50
чОбанов, а ты действительно = МУФЛОН,
которому законно присвоен рейтинг = М У Д А К !
ты бы ещЁ в сортире бывшей ВПШа свой опроСС производил, или в психо-неврологическом диспансере для ветеранов кыпысоси, огА!
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(без названия)
стоик1107 написал 15.01.2018 17:33
Явка будет 146%, меньше никак за сортирного Карлика не получится?
Все, кто напишут меньше - пойдут в окопы в Сирию?
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О пристрастиях и сути вопроса
жоржик написал 15.01.2018 17:13
1. жоржик. понятно что некоторым не нравиться ПВВ и тарахтят на это тему;
2. но ни где не могу найти, что ж не нравиться конкретно:
2.1. курс, который он прокладывает?
2.2. манеры ПВВ там? не курит там? это к примеру тут можно вагон и маленькую тележку насобирать;
2.3. курс нравиться, но не нравиться исполнение..
2.4. и так далее..
3. это тут кто ни будь может разъяснять для такого тупого, как я одновременно с процессом о.....?
4. потому что иначе это только треп, причем бестолковый, так как ради чего треп?
5. ежели Вы, кто так относиться к человеку, за которого я начал агитировать, так получилось, что агитировал то я за себя, но задали вопрос, а было это на площадке перед автовокзалом города Зеленодольска и надо было называть вещи своими именами, а не вертеться, как тут вертятся. и я сказал "Да, он из тех (КГБ), кто может только закручивать гайки, но может нам повезет и он гайки в отличии от большинства других, будет закручивать ГРАМОТНО". Было это в конце ноября начале декабря 1999 года - тогда мы были заняты 2000 годом как пвмки будут даты показывать, ИМ САМИМ ЕГО КУРСОМ НЕДОВОЛЬНЫ, ТО ПОКАЖИТЕ мне, ПОЖАЛУЙСТА КАК ЖЕ НАДО СТАТЬ и РАБОТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ России?
6. то есть:
6.1. найдите, как Ленин единомышленников;
6.2. создайте ПОЛИТИЧЕСКУЮ партию;
6.3. решите вопрос с финансированием деятельности Вашей уже политической организации (Вашей партии);
6.4. создайте в своей партии контрразведку, чтоб Вас же свои не успели продать;
6.5. создайте разведку, которая обеспечит Вас технологическими процессами оболванивания нас, как Лаврентий Павлович Берия спер у американцев А бомбу, ну и не только это, так скажем..
6.6. разработайте работоспособную программу развития промышленности и сельского хозяйства, к примеру такую, чтоб у нас в Татарстане потомки кочевников (отгонное скотоводство)ОПЯТЬ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ КОРОВЬЕ (сливочное)масло и без пальмы;
7. создайте условия, чтоб мы поверили в чушь, что Вы это СВОИМ ЛИЧНЫМ ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ЭКСПРОПРИИРОВАВ при этом ВСЕХ ОЛИГАРХОВ все нам обеспечите;
8. так в чем вопрос то:
8.1. курс дерьмовый?
8.2. или исполнение дерьмовое?
8.3. или и 8.1. и 8.2. дерьмовые, но где же ТОГДА ВАШ КУРС, идя по которому ПОД ВАШИМ ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ мы станем счастливыми? ГДЕ С НИМ ознакомиться? А мы русские, нам надо еще и ПОЩУПАТЬ. Так где щупать?
9. х..как говориться со мной, тупым и серым, а Вы то себе и о себе можете разложить вот так?
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Re: вот реальные цифры
Элла (честная) написал 15.01.2018 16:54
ПУ - 8%, ГРУ - 78%.
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Re: члены банды "вциом" плохо кончат их дети и внуки тоже
ЦИК-это ЦИРК написал 15.01.2018 16:51
4я,терминальная стадия правления Утина-нарушение Конституции,а Утин как-бы ее гарант.
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(без названия)
отец Пигидий написал 15.01.2018 16:06
Логика очень простая. Примет участие в ЛОХОТРОНЕ, скажем, 100 человек - Эллочка Чурова озвучит, что 70 человек проголосовали за плешивое чучело и 30 человек за жирика/собчачку/грудинина/явлинского (как там будут распределяться процентники среди этой команды Путена, это уже другая серия). Далее. Примет участие в ЛОХОТРОНЕ, скажем, миллион человек - Эллочка Чурова озвучит, что 700 тыс. человек проголосовали за плешивое чучело и 300 тыс. человек за жирика/собчачку/грудинина/явлинского (опять-таки, как там будут распределяться процентники среди этой команды Путена, история другая). А теперь самое главное:
.
1) в каком случае - при маленькой явке или при большой - Эллочке Чуровой будет проще заниматься распределением так называемых голосов? Что-то мне подсказывает, что чем больше лохов посетит лохотронные участки, тем увереннее Эллочка Чцрова будет кукарекать;
.
и 2) самое главное: в каком случае КАРТИНКА с явкой будет кислая для воров, а в каком случае радостная, позволяющая путлерам трубить о "всенародном волеизъявлении"? Кстати, те наивные, которые говорят, что ПРИДУТ на лохотронные участки и, желая сэкономить на туалетной бумаге, заберут так называемые бюллетени с собой, тоже подмахнут ворам, улучшая КАРТИНКУ.
.
Логика этого ЛОХОТРОНА очень простая. Оттого-то пригожинские тролли и скачут, призывая голосовать за Грудинина, за Собчак, за Гришу из вчерашнего дня - путлерам нужна прежде всего радостная КАРТИНКА с явкой.
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при не регистрации Навального
выбры будут нелигитимны написал 15.01.2018 16:00
столько сколько ему нарисует ЦИКа. Итоги голосования с УИКов перераспределяются в ТИКах, где независимых наблюдателей нет.
--- важно что при не регистрации Навального - уже объявлено всем западным сообществом - ВЫБОРЫ БУДУТ НЕЛИГИТИМНЫ !! Элочка подложила г-ну Пу..
большую мину из г..на !!!
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Отв: НЕУНЫВАШКА Ломать-не строить,а строить-не ломать.
АБВГ написал 15.01.2018 16:00
"А ЧТО КОНКРЕТНО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ СДЕЛАТЬ ХОРОШЕГО,ПОЛЕЗНОГО,СТОЯЩЕГО?"
Читайте...
http://zaotvet.info/project
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Отв: Корршунов
АБВГ написал 15.01.2018 15:54
"Суммирую: власть призывает к "бойкоту" противников Путина."
Ну тогда власть вдвойне идиоты. Если на выборы кандидаты-противники "путина" не допущены, то противникам "путина" там тем более делать нечего. Выполняете работу за нас. Спасибо!
"б) Вы не пришли на выборы; ... Путин набрал 40*100/99=40,4%>40%."
Нет, не так. "Путин" "наберет" столько сколько ему нарисует ЦИКа. Итоги голосования с УИКов перераспределяются в ТИКах, где независимых наблюдателей нет. Официальные итоги "выборов" принципиально непроверяемы (придуманы сверху и не являются суммой всех первичных протоколов).
Вот на "выборах" 2016 г. чем выше была явка, тем больше процент голосов за "Е..ную Россию". Действительность как-то не вяжется с вашим вымышленным примером.
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