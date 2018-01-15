Ликсутов обогатился достаточно и обещал пока с дворовых парковок не брать мзды

Жильцы многоквартирных домов в Москве не будут платить за парковку во дворах, такой вопрос никогда не поднимался, заявил в интервью "Коммерсанту" вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

"Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение", — сказал М.Ликсутов.

Он добавил, что власти Москвы выступают против подобного регулирования дворовых территорий.

"Мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей", — добавил вице-мэр.

При этом он не исключил, что расширение зоны платной парковки в Москве все еще возможно. Однако, оно будет точечным, глобальных изменений не предвидится, поскольку основной объем работ уже выполнен.

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла законопроект, позволяющий региональным властям самостоятельно определять места и порядок работы платных парковок. Закон вступит в силу в конце этого года.

От редакции: Очень серьёзно правящий класс готовится к выборам! "Из каждого утюга" доносится один позитивчик - и в МГУ откроются новые факультеты, и парковки дворовые будут бесплатными, и МРОТ достигнет 11 тысяч (кстати, и в Москве такие зарплаты существуют - не поверите, но для работников уцелевшей печати это даже часто побольше, чем половина официального оклада). Впрочем, ведь Госдура-то - того же самого класса орган, и она предрешила будущее, а милость Ликсутова явление временное. Да и, честно сказать, каждый год пребывания в должности для Ликсутова столь прибылен, что можно, наконец, и насытиться. Согласно декларациям, наибольшие доходы в правительстве Москвы в 2015 году, например, были у руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина (90 млн рублей) и у него, - у заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова (67 млн рублей).

Как говорится, можно и своё дело открывать - но что может быть доходнее работы офшорным замом мэра, который зарабатывает в десять раз меньше тебя (это опять же, если верить их филькиным грамотам, по которым и Путин-то беднее Ликсутова весьма и весьма)? Либеральный постулат "дайте нажраться капиталисту, он и страну прокормит" - что-то не очень работает: всё жрут и жрут, и почему-то с общего стола, на котором столуются ещё и те, кто живёт на менее чем 10 тысяч рублей в месяц, их (если верить другому, рублёвому миллиардеру Грудинину и его предвыборному бла-бла) почти 80 процентов по стране, особенно в депрессивных регионах. Но что-то мне подсказывает, что платными парковки во дворах там, в регионах - не сделают, а сделают в Москве.

Д.Ч.