Лавров предложил поддержать бойцов ЧВК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости правовой защиты людей, которые работают в частных военных компаниях. По его словам, практика создания ЧВК распространена во многих странах. "И в Ираке это сейчас происходило, и в других странах региона, где так называемая Black Water работала. Потом она была переименована во что-то еще", - цитирует министра "Дождь".
При этом он отметил, что местонахождение россиян Григория Цуркану и Романа Заболотного, которые в сентябре оказались в плену запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», неизвестно.
По данным Conflict Intelligence Team, Цуркану и Заболотный, предположительно, были наемниками и работали в «Частной военной компании Вагнера».
Напомним, 3 октября 2017 года близкое к ИГ агентство Amaq опубликовало видео с двумя захваченными в плен мужчинами. Один из них, представившийся Романом Васильевичем Заболотным, заявил, что они — захваченные боевиками в плен российские военнослужащие. Человека, который находился рядом с ним, он назвал Григорием Михайловичем Цуркану. Официально Минобороны России опровергло попадание российских военных в плен ИГ.
Позже родители Цуркану рассказали «Радио Свобода», что сотрудники ФСБ просили их «не поднимать шум» вокруг исчезновения их сына. По словам брата Григорий Цуркану Романа, он, предположительно, работал в «Частной военной компании Вагнера», а в Сирии был в командировке, которую скрывал.
В декабре 2017 года родители Цуркану рассказали Дождю, что им сообщили о смерти сына. По их словам, к ним домой пришли члены «ЧВК Вагнера». Представившийся Андреем мужчина рассказал, что Григорий Цуркану погиб от ранений, а второго пленного, Романа Заболотного, убили боевики ИГ. При этом название «ЧВК Вагнера» он не произнес, представившись человеком «от организации». По словам родителей Цуркану, так представляются члены «ЧВК Вагнера».
Иваныч написал 15.01.2018 19:51
ф3 написал 15.01.2018 19:44
......... . . написал 15.01.2018 18:26
стоик1107 написал 15.01.2018 17:39
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сотрудники КГБ показали себя ПРОДАЖНЫМИ в 1991 или их такими подбирали?
Серафим Никонов написал 15.01.2018 16:38
Их казни надо показывать на большом экране,чтобы другим было наукой.
Если ИГИЛ,Талибан и другие подобные организации еще как-то можно по-
нять-они воюют за свою веру или свои идеи, то наемники-это продажные
твари,за деньги они и мать родную сожрут живьем.На земле нет им места!