Лавров предложил поддержать бойцов ЧВК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости правовой защиты людей, которые работают в частных военных компаниях. По его словам, практика создания ЧВК распространена во многих странах. "И в Ираке это сейчас происходило, и в других странах региона, где так называемая Black Water работала. Потом она была переименована во что-то еще", - цитирует министра "Дождь".

При этом он отметил, что местонахождение россиян Григория Цуркану и Романа Заболотного, которые в сентябре оказались в плену запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», неизвестно.

По данным Conflict Intelligence Team, Цуркану и Заболотный, предположительно, были наемниками и работали в «Частной военной компании Вагнера».

Напомним, 3 октября 2017 года близкое к ИГ агентство Amaq опубликовало видео с двумя захваченными в плен мужчинами. Один из них, представившийся Романом Васильевичем Заболотным, заявил, что они — захваченные боевиками в плен российские военнослужащие. Человека, который находился рядом с ним, он назвал Григорием Михайловичем Цуркану. Официально Минобороны России опровергло попадание российских военных в плен ИГ.

Позже родители Цуркану рассказали «Радио Свобода», что сотрудники ФСБ просили их «не поднимать шум» вокруг исчезновения их сына. По словам брата Григорий Цуркану Романа, он, предположительно, работал в «Частной военной компании Вагнера», а в Сирии был в командировке, которую скрывал.

В декабре 2017 года родители Цуркану рассказали Дождю, что им сообщили о смерти сына. По их словам, к ним домой пришли члены «ЧВК Вагнера». Представившийся Андреем мужчина рассказал, что Григорий Цуркану погиб от ранений, а второго пленного, Романа Заболотного, убили боевики ИГ. При этом название «ЧВК Вагнера» он не произнес, представившись человеком «от организации». По словам родителей Цуркану, так представляются члены «ЧВК Вагнера».