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Московский листок

Лавров предложил поддержать бойцов ЧВК

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 5

Лавров предложил поддержать бойцов ЧВК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости правовой защиты людей, которые работают в частных военных компаниях. По его словам, практика создания ЧВК распространена во многих странах. "И в Ираке это сейчас происходило, и в других странах региона, где так называемая Black Water работала. Потом она была переименована во что-то еще", - цитирует министра "Дождь".

При этом он отметил, что местонахождение россиян Григория Цуркану и Романа Заболотного, которые в сентябре оказались в плену запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», неизвестно.

По данным Conflict Intelligence Team, Цуркану и Заболотный, предположительно, были наемниками и работали в «Частной военной компании Вагнера».

Напомним, 3 октября 2017 года близкое к ИГ агентство Amaq опубликовало видео с двумя захваченными в плен мужчинами. Один из них, представившийся Романом Васильевичем Заболотным, заявил, что они — захваченные боевиками в плен российские военнослужащие. Человека, который находился рядом с ним, он назвал Григорием Михайловичем Цуркану. Официально Минобороны России опровергло попадание российских военных в плен ИГ.

Позже родители Цуркану рассказали «Радио Свобода», что сотрудники ФСБ просили их «не поднимать шум» вокруг исчезновения их сына. По словам брата Григорий Цуркану Романа, он, предположительно, работал в «Частной военной компании Вагнера», а в Сирии был в командировке, которую скрывал.

В декабре 2017 года родители Цуркану рассказали Дождю, что им сообщили о смерти сына. По их словам, к ним домой пришли члены «ЧВК Вагнера». Представившийся Андреем мужчина рассказал, что Григорий Цуркану погиб от ранений, а второго пленного, Романа Заболотного, убили боевики ИГ. При этом название «ЧВК Вагнера» он не произнес, представившись человеком «от организации». По словам родителей Цуркану, так представляются члены «ЧВК Вагнера».

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Иваныч написал 15.01.2018 19:51
Ведь для людей самое хреновое то, что Россия может предложить помощь, а реакция будет привычная и ожидаемая: "примем вакцину вместе с Крымом".
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(без названия)
ф3 написал 15.01.2018 19:44
скинуться надо по копейке
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(без названия)
......... . . написал 15.01.2018 18:26
интересно, с чего такая забота? в этом году неурожай дураков?
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(без названия)
стоик1107 написал 15.01.2018 17:39
Лавров раскрыл истинное лицо режима - ВСЕ НА ПРОДАЖУ?
.
сотрудники КГБ показали себя ПРОДАЖНЫМИ в 1991 или их такими подбирали?
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ЧВК должны быть запрещены !
Серафим Никонов написал 15.01.2018 16:38
ЧВК должны уничтожаться во всех районах мира как бешеные собаки.
Их казни надо показывать на большом экране,чтобы другим было наукой.
Если ИГИЛ,Талибан и другие подобные организации еще как-то можно по-
нять-они воюют за свою веру или свои идеи, то наемники-это продажные
твари,за деньги они и мать родную сожрут живьем.На земле нет им места!
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