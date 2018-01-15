За "европейский выбор" Украины платят заболевшие корью дети

Отсутствие детских прививок возвращает в "сбросившую советский гнёт" Украину, казалось бы, уже забытые болезни. Одесса, Ивано-Франковск, Тернополь, Днепр, Запорожье, теперь вот и Киев. Корь добралась до столицы Украины за считанные дни и без разбора отправляет людей на больничные койки. Заразилось уже почти 80 человек. В основном — дети.
Предположительно, начало вспышки и массовое заражение корью произошло здесь, в Киевском цирке. Более двадцати детей из тех, кто заболел, в конце декабря побывали тут на представлении. Выяснилось, что один из сотрудников цирка как раз в тот момент болел корью и мог стать распространителем инфекции.
"У нее температура под 40 уже получается третий день сегодня. Да, она привита. Просто начала позже болеть, сыпь не так интенсивно начиналась", — говорят свидетели.
По всей же Украине более трех тысяч заболевших. Это в 70 раз больше, чем фиксировали в среднем каждый год. Лидер — Одесская область. Там уже от осложнений умерли 6 человек, четверо из которых — маленькие дети. Мест в больницах не хватает. Власти запретили посещать непривитым детям детсады и школы. Но остановить распространение вируса все равно не получается.
"Сейчас ситуация с инфекционными заболеваниями, надо понимать, не такая как в Европе и Америке. Инфекций у нас гораздо больше. Абсолютно другой спектр инфекционных заболеваний. Цивилизованный мир от многих уже избавился и не видели никогда в жизни", — говорит врач инфекционист Ольга Голубковская.
За новостями о свирепствующей кори почти затерялась информация о других опасных инфекциях на Украине. Ботулизм, от которого в стране нет сывороток, и гепатит А. В Харьковской области и в Николаеве почти сто человек заразились желтухой. Несколько в реанимации. В Николаеве с причиной определились — инфекция могла быть в воде, которую продают на разлив.
От редакции: Как корь завоевала Киев, нам известно от киевлян. Виноват капитализм - хотите верьте, хотите - нет. Шли новогодние праздники, выходные, когда родители спешат отвести детишек в цирки, в театры, на всевозможные многолюдные увеселительные мероприятия. И вот, в одном из частных цирков руководство его, зная, что у сотрудника (отмечавшего Новый год в родных краях и оттуда привезшего болезнь) корь, всё же выпустило его на работу, решило не отказываться от "хлебных" дней - прибыль превыше всего. Из этого цирка ( "Кобзов") зараза и разнеслась мгновенно по детским учреждениям. Делайте выводы, господа свободные европейцы...
Д.Ч.
новейшая российская наука написал 15.01.2018 20:45
Это то! написал 15.01.2018 20:44
Школьники уже устраивают поножовшину в школе, режут четвероклашек как баранов.
Потому что, видим не просто деградацию, но коллективное помешательство. Коллапс личности во множестве.
?Это что? написал 15.01.2018 20:37
Потому что, видим не просто деградацию, но коллективное помешательство. Коллапс личности во множестве.
Балдим написал 15.01.2018 19:36
На наших глазах совершился интереснейший для социологов процесс: чудовищный откат развитого административного округа "УССР" в состояние дикости и африканства или азиатства.
Но где эти социологи? Хер их знает, где эти шарлатаны. Наверное, какие-то свои пустяковые статейки пишут не о чем, а важного не замечают. Да и есть ли у нас социологи?
Левон Георгиевич Казарян написал 15.01.2018 18:58
"У нее температура под 40 уже получается третий день сегодня. Да, _она привита_. Просто начала позже болеть, сыпь не так интенсивно начиналась", — говорят свидетели."
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То есть, прививка особо ничего не гарантирует. Вот о чем нужно писать, вместо того, чтобы брать за повод антиукраинских высказываний.
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См. подробный научный разбор этой прививки https://amantonio.livejournal.com/25466.html
https://amantonio.livejournal.com/25602.html , из которого привожу пару показательных фрагментов:
"Вот небольшой ролик с вырезками из ТВ-передач 50-х и 60-х годов, где видно, как относились к кори в допрививочные времена. Примерно так, как 20 лет назад мы относились к ветрянке. Сейчас, конечно, после появления вакцины, ветрянка из года в год становится все более опасной и даже, судя по некоторым источникам, смертельной болезнью. Это произошло и с корью.
Вот еще один, более интересный ролик, анализирующий изменение отношения к кори. Корь очень опасна при недоедании и недостатке витамина A, поэтому она часто была летальна в 19-м и начале 20-го века, и до сих пор летальна в странах третьего мира. Но в развитых странах корь намного менее опасна, чем грипп, легко проходит, дает пожизненный иммунитет, и, как мы увидим далее, предохраняет от намного более опасных болезней. (...)
В 1966 году планировали полностью искоренить корь в течение года. Считалось, что достаточно чтобы 55% населения были не подвержены кори, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Но к 1980 году оказалось, что вакцинация привела лишь к тому, что вместо детей стали болеть подростки и взрослые. Ну а позже, когда матери, которые благодаря прививке не переболели в детстве корью, не могли передать своим детям иммунитет, корью стали болеть младенцы до года, что было практически неслыханным в допрививочные времена. То есть вместо того, чтобы переболеть корью в детстве, когда она менее опасна, благодаря прививке корью стали болеть беременные, младенцы, взрослые, у которых риск осложнений выше".
**** написал 15.01.2018 18:38
А значит - прививки это плохое средство, оно не решает Проблему, а только откладывает на потом.
Ищите хорошее...
бурчун написал 15.01.2018 17:47
стоик1107 написал 15.01.2018 17:40
Вот оно! написал 15.01.2018 17:21
Ситуэйшн напоминает анекдот об антисемите который в 6 утра мокнул ногу в море. И ощутив холод воскликнул - ууу жиды!
Балдим написал 15.01.2018 16:13
Ряд одесских вузов отменили все занятия с 1 января по 26 февраля из-за невозможности оплатить отопление учебных корпусов. Об этом сообщает городской портал 048.ua ссылаясь на заявления преподавателей и студентов вузов.
По их словам, учебные заведения были открыты до конца декабря, а уже с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что как минимум до 26 февраля занятий не будет.
По словам преподавателей Одесского национального университета им. Мечникова, причиной срыва учебного процесса стало то, что вузы не могут оплатить отопление учебных корпусов. Также с Нового года стали действовать нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения.
По словам источников издания, такая ситуация коснулась большинства одесских вузов".
Раньше такое видели только в фильмах о гражданской войне и послевоенной разрухе, а теперь это реальность.
А дальше будет больше.
Вадим написал 15.01.2018 15:48
- России в 12 раз выросла заболеваемость паротитом.
- В отличие от других развитых стран, эпидемия ВИЧ в России вышла из-под контроля.
- России угрожают чума, холера и сибирская язва
- В Сургуте более чем у 50 детей диагностировали энтеровирус Коксаки
Может Д.Ч. озаботиться делами в России,а не искать соломинку в чужем глазу.