За "европейский выбор" Украины платят заболевшие корью дети

Отсутствие детских прививок возвращает в "сбросившую советский гнёт" Украину, казалось бы, уже забытые болезни. Одесса, Ивано-Франковск, Тернополь, Днепр, Запорожье, теперь вот и Киев. Корь добралась до столицы Украины за считанные дни и без разбора отправляет людей на больничные койки. Заразилось уже почти 80 человек. В основном — дети.

Предположительно, начало вспышки и массовое заражение корью произошло здесь, в Киевском цирке. Более двадцати детей из тех, кто заболел, в конце декабря побывали тут на представлении. Выяснилось, что один из сотрудников цирка как раз в тот момент болел корью и мог стать распространителем инфекции.

"У нее температура под 40 уже получается третий день сегодня. Да, она привита. Просто начала позже болеть, сыпь не так интенсивно начиналась", — говорят свидетели.

По всей же Украине более трех тысяч заболевших. Это в 70 раз больше, чем фиксировали в среднем каждый год. Лидер — Одесская область. Там уже от осложнений умерли 6 человек, четверо из которых — маленькие дети. Мест в больницах не хватает. Власти запретили посещать непривитым детям детсады и школы. Но остановить распространение вируса все равно не получается.

"Сейчас ситуация с инфекционными заболеваниями, надо понимать, не такая как в Европе и Америке. Инфекций у нас гораздо больше. Абсолютно другой спектр инфекционных заболеваний. Цивилизованный мир от многих уже избавился и не видели никогда в жизни", — говорит врач инфекционист Ольга Голубковская.

За новостями о свирепствующей кори почти затерялась информация о других опасных инфекциях на Украине. Ботулизм, от которого в стране нет сывороток, и гепатит А. В Харьковской области и в Николаеве почти сто человек заразились желтухой. Несколько в реанимации. В Николаеве с причиной определились — инфекция могла быть в воде, которую продают на разлив.

От редакции: Как корь завоевала Киев, нам известно от киевлян. Виноват капитализм - хотите верьте, хотите - нет. Шли новогодние праздники, выходные, когда родители спешат отвести детишек в цирки, в театры, на всевозможные многолюдные увеселительные мероприятия. И вот, в одном из частных цирков руководство его, зная, что у сотрудника (отмечавшего Новый год в родных краях и оттуда привезшего болезнь) корь, всё же выпустило его на работу, решило не отказываться от "хлебных" дней - прибыль превыше всего. Из этого цирка ( "Кобзов") зараза и разнеслась мгновенно по детским учреждениям. Делайте выводы, господа свободные европейцы...

Д.Ч.