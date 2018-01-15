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Московский листок

Депутаты Госдумы обойдутся россиянам в 10,7 млрд рублей в 2018 году

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 1

Депутаты Госдумы обойдутся россиянам в 10,7 млрд рублей в 2018 году

Обеспечение деятельности Государственной думы в 2018 году обойдется российскому бюджету в 10,69 млрд рублей, что на 8,4% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на смету нижней палаты.

Таким образом за год расходы на Госдуму выросли на 829,2 миллиона рублей. В 2017-м нижняя палата парламента получила из бюджета 9,86 миллиарда рублей.

Рост финансирования связан с увеличением расходов на деятельность парламентариев в регионах, а также на индексацию депутатских зарплат, пояснил агентству собеседник, близкий к руководству думского аппарата. Также, по его словам, вырастут расходы на обновленное парламентское телевидение и на международную деятельность.

На зарплаты депутатов и их помощников в смете предусмотрены 3,4 миллиарда рублей. Расходы Думы по статье «Телевидение и радиовещание» составят в текущем году 344,02 млн рублей. Еще 76,8 млн рублей Дума потратит на взносы в международные организации. Речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия и других.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1107 написал 15.01.2018 17:43
сортирный Карлик обходится дороже?
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