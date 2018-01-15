"Навальный похвалил Грудинина за интересы бизнеса".

Алексей Навальный заявил, что с симпатией относится к кандидату от КПРФ на президентских выборах Павлу Грудинину. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я ничего не могу сказать по поводу его последних выступлений, но я слышал его на Московском экономическом форуме. Он классно выступал за интересы бизнеса. Это был один из тех предпринимателей, который не боялся критиковать власть, хотя избегал критики Путина».

Навальный дал совет Грудинину, как получит голоса на предстоящих выборах. Для этого, уверен оппозиционер, нужно критиковать Владимира Путина: «Потому что его власть в России – это персоналистский режим, который он установил. Хочешь получить проценты? Отгрызай их у него – это единственный шанс».

Навальный уверяет, что предвыборная работа через соцсети или «передачи Соловьева» бесполезна и предлагает другой вариант: «Нужно мочить Путина! Для того чтобы избиратели отваливались от него и приходили к тебе». Однако Грудинин, сетует основатель «Фонда борьбы с коррупцией», этого не делает.

От редакции: Действительно, почему Грудинин избегает критики Путина? Вот "классно выступать" за интересы крупного бизнеса, будучи выдвиженцем вроде бы компартии, не боится. А президента не трогает, хотя вроде бы как против него и выдвигается.

Навряд ли Леша Навальный такой наивный чукотский мальчик, что не понимает, почему?

Вот пункт из программы Грудинина, которую ему наваяли в КПРФ.

"Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов".

То есть как бы "коммунисты" предлагают 10 процентов бюджетных расходов направить на крупное сельхозпроизводство. А это какое? Да вот такие же крупные агрофирмы как грудининское ЗАО, а то и еще покрупней, как у семьи Ткачева, у Цапков, у Дерипаски - других в сегодняшней России просто нету. Ничего про мелкого и среднего сельхозпроизводителя в программе Грудинина нету. Про колхозы и совхозы тем более. Про национализацию сельхозугодий тем более.

Почему это нравится Навальному, в общем, понятно. Нормальный либеральный подход. Да и Московский экономический форум - сугубо буржуазная тусовка разных крупных "национально ориентированных" бизнесменов. Правда, присмотришься - у одного "национально ориентированного" завод в Канаде, у другого - ценных бумаг в лихтенштейнском банке как у дурака фантиков.

По идее такая похвала от Навального должна была бы полностью уничтожить репутацию Грудинина среди его ядерного избирателя - среди коммунистов. Но вот что интересно - ничего подобного. "Навальный похвалил" будет распространяться по соцсетям, чуть ли не в таком ключе, что Алексей отказался от идеи бойкота и принялся на манер Удальцова "топить" за Грудинина.

Некритичность сторонников КПРФ общеизвестна. Но и часть "незюгановских" левых тоже ведет себя аналогично. Заразное что-то?

Я уже писал, что даже в программе гитлеровской партии вопрос о земле звучал достаточно радикально, что легко объяснимо - уже была программа большевиков, "Земля - крестьянам!" и нацисты никак не могли оказаться менее радикальными, чем их идейные оппоненты.

"Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй".

Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Это заявлял Гитлер в 1920-м году. Видим ли мы хоть что-то подобное у Грудинина и его духовных наставников из КПРФ? Нет, ничего подобного. Значит, в отличие от Гитлера, не сильно стесняются своих же собственных сторонников и избирателей. Какая там конфискация земель для общественных нужд, когда через весь бизнес Грудинина красной нитью проходит аренда бывших совхозных угодий под разные коммерческие проекты?

А теперь спросим вслед за Навальным - чего это Павел Грудинин, такой радикальный кандидат, а Путина не критикует?

Может быть потому, что от избирателей в светлом будущем Павла Грудинина ничего не зависит, а вот от Путина - очень даже?