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Московский листок

Навальный похвалил Грудинина за интересы бизнеса

Опубликовано 15.01.2018 автором в разделе комментариев 11

путин навальный грудинин
Навальный похвалил Грудинина за интересы бизнеса

Алексей Навальный заявил, что с симпатией относится к кандидату от КПРФ на президентских выборах Павлу Грудинину. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 

«Я ничего не могу сказать по поводу его последних выступлений, но я слышал его на Московском экономическом форуме. Он классно выступал за интересы бизнеса. Это был один из тех предпринимателей, который не боялся критиковать власть, хотя избегал критики Путина». 

Навальный дал совет Грудинину, как получит голоса на предстоящих выборах. Для этого, уверен оппозиционер, нужно критиковать Владимира Путина: «Потому что его власть в России – это персоналистский режим, который он установил. Хочешь получить проценты? Отгрызай их у него – это единственный шанс». 

Навальный уверяет, что предвыборная работа через соцсети или «передачи Соловьева» бесполезна и предлагает другой вариант: «Нужно мочить Путина! Для того чтобы избиратели отваливались от него и приходили к тебе». Однако Грудинин, сетует основатель «Фонда борьбы с коррупцией», этого не делает.

От редакции: Действительно, почему Грудинин избегает критики Путина? Вот "классно выступать" за интересы крупного бизнеса, будучи выдвиженцем вроде бы компартии, не боится. А президента не трогает, хотя вроде бы как против него и выдвигается. 

Навряд ли Леша Навальный такой наивный чукотский мальчик, что не понимает, почему? 

Вот пункт из программы Грудинина, которую ему наваяли в КПРФ.

 "Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов". 

То есть как бы "коммунисты" предлагают 10 процентов бюджетных расходов направить на крупное сельхозпроизводство. А это какое? Да вот такие же крупные агрофирмы как грудининское ЗАО, а то и еще покрупней, как у семьи Ткачева, у Цапков, у Дерипаски - других в сегодняшней России просто нету. Ничего про мелкого и среднего сельхозпроизводителя в программе Грудинина нету. Про колхозы и совхозы тем более. Про национализацию сельхозугодий тем более. 

Почему это нравится Навальному, в общем, понятно. Нормальный либеральный подход. Да и Московский экономический форум - сугубо буржуазная тусовка разных крупных "национально ориентированных" бизнесменов. Правда, присмотришься - у одного "национально ориентированного" завод в Канаде, у другого - ценных бумаг в лихтенштейнском банке как у дурака фантиков. 

По идее такая похвала от Навального должна была бы полностью уничтожить репутацию Грудинина среди его ядерного избирателя - среди коммунистов. Но вот что интересно - ничего подобного. "Навальный похвалил" будет распространяться по соцсетям, чуть ли не в таком ключе, что Алексей отказался от идеи бойкота и принялся на манер Удальцова "топить" за Грудинина.

Некритичность сторонников КПРФ общеизвестна. Но и часть "незюгановских" левых тоже ведет себя аналогично. Заразное что-то?

Я уже писал, что даже в программе гитлеровской партии вопрос о земле звучал достаточно радикально, что легко объяснимо - уже была программа большевиков, "Земля - крестьянам!" и нацисты никак не могли оказаться менее радикальными, чем их идейные оппоненты. 

"Мы требуем проведения земельной реформы, соответствующей потребностям и интересам нации, принятия закона о безвозмездной конфискации земли для общественных нужд. Аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй".

Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?

Это заявлял Гитлер в 1920-м году. Видим ли мы хоть что-то подобное у Грудинина и его духовных наставников из КПРФ? Нет, ничего подобного. Значит, в отличие от Гитлера, не сильно стесняются своих же собственных сторонников и избирателей. Какая там конфискация земель для общественных нужд, когда через весь бизнес Грудинина красной нитью проходит аренда бывших совхозных угодий под разные коммерческие проекты?

А теперь спросим вслед за Навальным - чего это Павел Грудинин, такой радикальный кандидат, а Путина не критикует?

Может быть потому, что от избирателей в светлом будущем Павла Грудинина ничего не зависит, а вот от Путина - очень даже?



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Всего комментариев к статье: 11
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маленькому зеленому гобляну
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 15.01.2018 20:48
"Вот цитата из Баранова":
"Навальный похвалил Грудинина за интересы бизнеса".
"Алексей Навальный заявил, что с симпатией относится к кандидату от КПРФ на президентских выборах Павлу Грудинину".
"Он классно выступал за интересы бизнеса. Это был один из тех предпринимателей, который не боялся критиковать власть"
"Навальный дал совет Грудинину, как получит голоса на предстоящих выборах"
------------------
"То есть из этого может понять то что вы поняли только полный ДБ".
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(без названия)
отец Пигидий написал 15.01.2018 20:44
Кстати... Навальный снял очередное кино, в котором рассказывает, куда под руководством плешивого чучела делись НАШИ нефтяные деньги - https://navalny.com/p/5704/
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Крестьян как класса в европейской части страны больше не существует.
Учись, а то будешь всю жизнь быкам хвосты крутить написал 15.01.2018 20:23
..............Чем "20 шагов Грудинина" отличаются от "25 шагов" НСДАП?
Это заявлял Гитлер в 1920-м году. Видим ли мы хоть что-то подобное у Грудинина и его духовных наставников из КПРФ? Нет, ничего подобного. Значит, в отличие от Гитлера, не сильно стесняются своих же собственных сторонников и избирателей. Какая там конфискация земель для общественных нужд, когда через весь бизнес Грудинина красной нитью проходит аренда бывших совхозных угодий под разные коммерческие проекты?......................
.
.
Вообще то вопрос о земле ребром не стоит.
.
Мне отец еще в шестидесятые годы прошлого столетия говорил: "Учись, а то будешь всю жизнь быкам хвосты крутить".
.
Ну вот не крутил быкам хвосты и особого рвения к этому не проявляю и сейчас. Работа на земле КАТОРЖНЫЙ ТРУД. Это не за компьютером на кнопочки нажимать.
Да уже почти совсем у нас нет крестьян, а тем боле крестьян индивидуалистов. Работать на земле и любить это делать это не кошечка и не собачка в квартире.
.
Например я живу почти в деревне. И когда мне было лет десять у нас на улице в полсотни дворов было около 25 коров.
А вот за эти 60 лет не осталось ни одной. Поселок разросся, выгоны за счет новостроек, стали значительно дальше. Не гонять же коров за 15 километров на выпас?
.
Да кроме того сельского населения стало гораздо меньше и уж точно не 95 процентов населения страны.
Вот на Украине это гораздо актуальнее. А вот лично я ни одной курицы не зарубил, хотя в общем то прожил в частном доме с родителями до 30 лет.
.
Так что земля сельхозназначения на сегодня всего лишь предмет спекуляций. Видимо Грудинин это хорошо понимает.
.
Крестьян как класса в европейской части страны больше не существует.
Поэтому сады будем сажать на Марсе.
.
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Re: видимо, правильно вас забанили
гоблян написал 15.01.2018 20:14
Вот цитата из Баранова:
.
"По идее такая похвала от Навального должна была бы полностью уничтожить репутацию Грудинина среди его ядерного избирателя - среди коммунистов. Но вот что интересно - ничего подобного. "Навальный похвалил" будет распространяться по соцсетям, чуть ли не в таком ключе, что Алексей отказался от идеи бойкота и принялся на манер Удальцова "топить" за Грудинина".
.
То есть из этого может понять то что вы поняли только полный ДБ.
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Re: обращаться к постороннему человеку в столь фамильярном тоне,Леша,несколько неприлично?
гоблян написал 15.01.2018 20:11
А почему постороннему? Они прекрасно знакомы и давно на ты, хотя Баранов, мягко говоря, несколько старше.
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Скажи вЫбАрАм:
Голосуй СЕРДЦЕМ! написал 15.01.2018 20:04
бойкот идите На КУЙ!
.... и не ошибесся!
Пойдешь - ПРОИГРАЕШЬ!!!!
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 15.01.2018 19:46
Вот уж действительно,- услужливый дурак опаснее врага. Смех сквозь слезы в том
что Навальный сболтнул, что он "за систему", за "интересы бизнеса", но лично ему не светит зажитоШная жизнь и ему, Навальному, осталось только попытаться промылится крышевать список
Форбс на замену Путину, а иначе единственным светлым пятном будет надпись на могиле: "Леха-лесотыр", да малый бизнес тираноборца. Но здесь тоже непруха, - место занято Ельцин-центром,
так что даже если также кривенько, как Ельцин улыбаться и обещать, обещать, обещать, все равно пролетаешь как фанЭра над Парижем и Навальный центр городить потомки не будут.
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 15.01.2018 18:53
Анатолий Юрьевич,а вы внимательно смотрели передачу с Навальным?Из вашей статьи можно понять.что Навальный чуть ли не поддержал Грудинина и призвал своих сторонников проголосовать за него.Вы не перепутали Навального с Калашниковым,автором данного Форума?Зачем вы приписываете человеку то,чего он не говорил.Навальный сказал только то,что Грудинин говорит во многом правильные вещи,так это же действительно так!У всех людей случаются здравые мысли.даже и у меня,хотя редко.Но если человек сказал что-то правильное.разве это сразу делает его достойным кандидатом в президенты?Вот и вы.выхватили одну фразу и попытались на нее навешать несуществующее.Никогда Навальный не призывал поддерживать Грудинина,он вообще то призывает к бойкоту,а того же Грудинина называет обычным участником массовки в спектакле под названием "выборы".И правильно указывает на то,что Грудинин не критикует Путина(как и "сверх либералка и оппозиционерка" Собчак).Но это понятно,только дурная собака будет кусать руку,с которой она кормится.
P.S.Вам не кажется,что обращаться к постороннему человеку в столь фамильярном тоне,Леша,несколько неприлично?Что вы эти хотели подчеркнуть?Свою неприязнь,высокомерие,превосходство?А жаль,могли бы лучше попытаться найти точки соприкосновения если вы действительно хотите сменить действующую власть.
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(без названия)
стоик1107 написал 15.01.2018 17:50
сортирный Карлик - кукла, у которой отняли жену, честь и достоинство?
Хватит позорить Россию сортирным Карликом?
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Re: Долой выборы!!!
гоблян написал 15.01.2018 17:42
Из говна пуля даже получше будет
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Долой выборы!!!
Лис написал 15.01.2018 17:30
Из Грудинина коммунист как из говна пуля.Даешь референдум "За ответственную власть"!!!
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