Тайная дочь Национального Лидера лишилась своего тайного фонда

Прекратил свое существование фонд "Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук" (ФМИ) Катерины Тихоновой, более известной в СМИ как "дочь президента Катерина Тихонова". На информацию о ликвидации фонда, внесенную в единый госреестр юридических лиц 9 января 2018 года, обратило внимание издание Republic.

Фонд был зарегистрирован в конце 2012 года, юридический адрес - бизнес-центр на Новинском бульваре, Катерина Тихонова выступила одним из его соучредителей. Cогласно выписке из ЕГРЮЛ, фонд Тихоновой занимается предоставлением финансовых услуг, издательской деятельностью, операциями с недвижимостью и научными исследованиями.

В базе Министерства юстиции нет сведений об отчетности, которую должно ежегодно подавать НКО. Фонд также не предоставлял бухгалтерскую отчетность в Главный межрегиональный центр Росстата.

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный еще в 2016 году в своем расследовании обращал внимание на то, что ФМИ не подает отчетность в Минюст, а в интернете о фонде нет никакой информации. В августе 2017 года Министерство юстиции вынесло предупреждение Фонду и предписало устранить нарушения до 18 сентября. В противном случае, говорилось в письме Минюста, фонд будет ликвидирован через суд или оштрафован на сумму до двух тысяч рублей.

"Междисциплинарные инициативы" - второй фонд, соучредителем которого выступает Катерина Тихонова. Другое юрлицо - фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие".

В ноябре 2017 года сообщалось, что чистая прибыль фонда "Национальное интеллектуальное развитие", который работает при МГУ под брендом "Иннопрактика" и который возглавляет Катерина Тихонова, выросла по итогам 2016 года в 3,5 раза до 113,9 миллиона рублей. Выручка составила 264 миллиона рублей. Годом ранее этот показатель составлял 182,4 миллиона, а чистая прибыль достигала лишь 31,5 миллиона рублей.

В попечительский совет "Иннопрактики" входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, президент "Транснефти" Николай Токарев, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель правления ПАО "Интер РАО", сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис Ковальчук.

Статус Тихоновой как дочери президента Путиным не подтвержден и не опровергнут. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", - заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Однако с начала 2015 года, когда стало известно об этом родстве, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки, в частности это подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, однако позже опроверг свои заявления.

Спустя два года похожая история случилась с вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла по юридическим вопросам Манфредом Мохабом: он сначала подтвердил, что его коллега, вице-президент конфедерации - дочь Путина, но потом отказался от своих слов.

Однако родня Путина промышляет и на других направлениях, внешних.

Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября минувшего года материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке".

Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

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