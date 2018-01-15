Россия нарастила импорт на 24,3% на фоне "полезных" санкций

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в 2017 году увеличился в стоимостном выражении на 24,3% по сравнению с 2016 годом — до $202,3 млрд., говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

В декабре показатель увеличился на 25,7% в годовом выражении и на 11,3% в месячном выражении — до $20,7 млрд.

При этом, импорт текстильных изделий и обуви вырос в месячном выражении вырос на 27% — до $1,05 млрд, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 16,6% — до $2,52 млрд, машиностроительной продукции – на 12,3%, до $11,3 млрд, химической продукции – на 4,5%, до $3,47 млрд.

В частности, в декабре увеличился импорт овощей в 1,7 раза, табака - в 1,5 раза, масла растительного - на 46,2%, зерновых культур - на 45,1%, фруктов - на 39,8%, рыбы - на 27,6%, молочных продуктов - на 23,3%, мяса и субпродуктов - на 22,2%, тогда как стоимостной объем ввоза алкогольных и безалкогольных напитков сократился на 15,4%, сахара - на 1,6%.

Закупки обуви увеличились 1,8 раза, текстильной одежды - на 22,5%, трикотажной одежды - на 14,5%, трикотажного полотна - на 9,7%, хлопка - на 6,7%, готовых текстильных изделий - на 3,9%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств в 2,3 раза, летательных аппаратов - на 27,4%, инструментов и аппаратов оптических - на 21,5%, частей железнодорожных локомотивов - на 20,7%, механического оборудования - на 19,5%. При этом ввоз электрооборудования сократился на 6,5%, а импорт средств наземного транспорта практически не изменился.