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Московский листок

В Лондоне внезапно скончался голос поколения "гранж", Долорес из The Cranberries

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 4

рок англия in memoriam ирландия альтернатива
В Лондоне внезапно скончался голос поколения "гранж", Долорес из The Cranberries

В возрасте 46 лет скончалась вокалистка известной ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщает телерадиокомпания Ирландии RTE. Известно, что певица находилась в Лондоне для студийной записи. Причина смерти пока не называется. 

В 1989 году в ирландском городе Лимерик братья Майк (бас-гитара) и Ноэл (гитара) Хоганы, Фергал Лоулер (ударные) и Ниалл Куинн (вокал) создали музыкальную группу The Cranberry Saw Us. После прихода в группу солистки Долорес О’Риордан в 1990 году название было изменено на The Cranberries. 

28 апреля 2017 года на лейбле BMG вышел новый альбом группы Something Else.

Редактор ФОРУМа.мск, бас-гитарист Эшелона Д.Чёрный вспоминает:

- Популярность The Cranberries пришлась на середину девяностых, когда в фаворе был гранж. И даже такая аккустическая, очень женственная, мелодичная группа, как "Бруснички" (перевод с англ) попала в эту "струю", хотя и песен-то "с дисторшэном" была всего одна, она же и стала хитом на всю их жизнь, Zombie. Песня антивоенная, для ирланцев вполне онтологическая - и, хотя популярны они стали именно в Англии, США, а далее во всём мире, ирландская тема, кельтская экзотика и борьба за независимость - из репертуара не пропадала. Надо же, и старше-то Долорес некоторых из нас лет на пять, своё поколение-то... Был и у моей группы "Отход" период подражания "Брусникам" - 1997/98-й, в актовом зале тода ещё аутентичного здания МГППИ (до него там жил интернат Минфина) мы исполняли на бис как раз кое-что с альбома 1994-го года No need to argue anymore с вокалисткой Машей Саморуковой, которая прекрасно пела голосом Долорес и "Зомби" и свои песенки... Странный это был новый год, но в нём мы уже заканчивали высшее образование, и халявные сцены, репетиционные подвалы предстояло оставить, выходя во взрослую профессиональную жизнь, в рок-клубы, а потом и на политические акции - вот с этими самыми песенками в головах, "в ушах" Walkman'ов. Голос Долорес, такой фолковый и самобытный, как и её всегда непредсказуемое, но такое уютное поведение на сцене - стали своего рода первопроходцами и символами успеха для "девочковых" групп, групп со фронт-вуменами, так сказать. Дьявольски жалко, ей-богу - такая молодая, в расцвете творческих сил, прошедшая всю дистанцию материнства, и вот на новую запись приехавшая во "враждебный" Лондон...  



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Всего комментариев к статье: 4
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мОте ДроЧеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедо~$ДальССкий написал 16.01.2018 07:38
мОтя, это твой "кровник" собяка огА!
Его рук дело, от же сцука!
Уже два года прошло, как ты поклялся на своей мамеле, что будешь загрызайт его. И как?
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 16.01.2018 06:52
Фуфло. Мне Рабинович напел на идише эту "Зомби" - полнейшая ерунда.
А когда послушал оригинал - еще хуже, уж лучше Рабиновича слушать.
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Эх...
Гнев написал 16.01.2018 02:46
Очень жаль, когда уходят такие люди, покойся с миром Долорес, RIP...
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(без названия)
Рэд написал 15.01.2018 23:18
проклятый капитализм!
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