В Лондоне внезапно скончался голос поколения "гранж", Долорес из The Cranberries рок англия in memoriam ирландия альтернатива В возрасте 46 лет скончалась вокалистка известной ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщает телерадиокомпания Ирландии RTE. Известно, что певица находилась в Лондоне для студийной записи. Причина смерти пока не называется. В 1989 году в ирландском городе Лимерик братья Майк (бас-гитара) и Ноэл (гитара) Хоганы, Фергал Лоулер (ударные) и Ниалл Куинн (вокал) создали музыкальную группу The Cranberry Saw Us. После прихода в группу солистки Долорес О’Риордан в 1990 году название было изменено на The Cranberries. 28 апреля 2017 года на лейбле BMG вышел новый альбом группы Something Else. Редактор ФОРУМа.мск, бас-гитарист Эшелона Д.Чёрный вспоминает: - Популярность The Cranberries пришлась на середину девяностых, когда в фаворе был гранж. И даже такая аккустическая, очень женственная, мелодичная группа, как "Бруснички" (перевод с англ) попала в эту "струю", хотя и песен-то "с дисторшэном" была всего одна, она же и стала хитом на всю их жизнь, Zombie. Песня антивоенная, для ирланцев вполне онтологическая - и, хотя популярны они стали именно в Англии, США, а далее во всём мире, ирландская тема, кельтская экзотика и борьба за независимость - из репертуара не пропадала. Надо же, и старше-то Долорес некоторых из нас лет на пять, своё поколение-то... Был и у моей группы "Отход" период подражания "Брусникам" - 1997/98-й, в актовом зале тода ещё аутентичного здания МГППИ (до него там жил интернат Минфина) мы исполняли на бис как раз кое-что с альбома 1994-го года No need to argue anymore с вокалисткой Машей Саморуковой, которая прекрасно пела голосом Долорес и "Зомби" и свои песенки... Странный это был новый год, но в нём мы уже заканчивали высшее образование, и халявные сцены, репетиционные подвалы предстояло оставить, выходя во взрослую профессиональную жизнь, в рок-клубы, а потом и на политические акции - вот с этими самыми песенками в головах, "в ушах" Walkman'ов. Голос Долорес, такой фолковый и самобытный, как и её всегда непредсказуемое, но такое уютное поведение на сцене - стали своего рода первопроходцами и символами успеха для "девочковых" групп, групп со фронт-вуменами, так сказать. Дьявольски жалко, ей-богу - такая молодая, в расцвете творческих сил, прошедшая всю дистанцию материнства, и вот на новую запись приехавшая во "враждебный" Лондон...



