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Московский листок

ВВП России в ноябре сократился на 0.3%

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 1

ВВП России в ноябре сократился на 0.3%

Российская экономика в 2017 г. выросла всего на 1,4-1,8%, что ниже показателя, который прогнозировало Минэкономразвития по итогам года (2%). Согласно данным министерства, в ноябре российский ВВП сократился на 0,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства рухнув сразу на 3,6%.

Ноябрьская статистика оказалась существенно хуже, как ожиданий рынка, так и прогнозов Минэкономразвития России. Спад наблюдался по всем ключевым компонентам индекса промышленного производства, при этом худший результат был зафиксирован в обрабатывающей отрасли (-4,7%). Также сократились добыча полезных ископаемых (-1.0%), и обеспечение эл/энергией, газом и паром (-6,4%).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1104 написал 15.01.2018 23:49
сортирный Карлик обещал процветание....Рублевке?
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