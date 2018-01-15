ВВП России в ноябре сократился на 0.3%

Российская экономика в 2017 г. выросла всего на 1,4-1,8%, что ниже показателя, который прогнозировало Минэкономразвития по итогам года (2%). Согласно данным министерства, в ноябре российский ВВП сократился на 0,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства рухнув сразу на 3,6%.

Ноябрьская статистика оказалась существенно хуже, как ожиданий рынка, так и прогнозов Минэкономразвития России. Спад наблюдался по всем ключевым компонентам индекса промышленного производства, при этом худший результат был зафиксирован в обрабатывающей отрасли (-4,7%). Также сократились добыча полезных ископаемых (-1.0%), и обеспечение эл/энергией, газом и паром (-6,4%).