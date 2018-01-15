Умер Виктор Анпилов

Виктор Иванович Анпилов скончался в больнице после обширного инсульта не приходя в сознание.

По дороге на встречу с Грудининым у Виктора Анпилова случился обширный инсульт

Окончил факультет журналистики МГУ (1973). Член КПСС с 1972 года.

После окончания университета уехал работать на Кубу переводчиком в министерстве торгового флота. После возвращения в СССР работал переводчиком в Высшей комсомольской школе, потом в районных газетах в Подмосковье. С 1977 по 1984 год был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1984—1985 годах был корреспондентом в Никарагуа, в 1985 году вернулся на родину и снова стал работать в Гостелерадио, откуда уволился в 1991 году.

В 1990 году был избран депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы, стал членом фракции коммунистов «Москва». Осенью 1990 года учредил газету «Молния», издававшуюся «Движением коммунистической инициативы».

Участник учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), избран секретарем ЦК (1991), руководителем Московского горкома партии. В октябре 1996 года исключен из РКРП за попытку противопоставить своё движение партии (в преддверии президентских выборов Анпилов от имени «Трудовой России» подписал соглашение о совместных действиях в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова).

Один из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия» (1992), председатель исполнительного комитета. Публичный политик, организатор и активный участник многочисленных антиельцинских митингов в 1992—1993 годах, на которых призывал к свержению режима.

Во время октябрьских событий 1993 года был их активным участником на стороне Верховного Совета. Арестован 7 октября 1993, однако 26 февраля 1994 освобождён из следственного изолятора «Лефортово» согласно решению Госдумы.