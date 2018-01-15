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Московский листок

Умер Виктор Анпилов

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 14

Умер Виктор Анпилов

Виктор Иванович Анпилов скончался в больнице после обширного инсульта не приходя в сознание.

По дороге на встречу с Грудининым у Виктора Анпилова случился обширный инсульт

Окончил факультет журналистики МГУ (1973). Член КПСС с 1972 года. 

После окончания университета уехал работать на Кубу переводчиком в министерстве торгового флота. После возвращения в СССР работал переводчиком в Высшей комсомольской школе, потом в районных газетах в Подмосковье. С 1977 по 1984 год был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1984—1985 годах был корреспондентом в Никарагуа, в 1985 году вернулся на родину и снова стал работать в Гостелерадио, откуда уволился в 1991 году. 

В 1990 году был избран депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы, стал членом фракции коммунистов «Москва». Осенью 1990 года учредил газету «Молния», издававшуюся «Движением коммунистической инициативы». 

Участник учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), избран секретарем ЦК (1991), руководителем Московского горкома партии. В октябре 1996 года исключен из РКРП за попытку противопоставить своё движение партии (в преддверии президентских выборов Анпилов от имени «Трудовой России» подписал соглашение о совместных действиях в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова). 

Один из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия» (1992), председатель исполнительного комитета. Публичный политик, организатор и активный участник многочисленных антиельцинских митингов в 1992—1993 годах, на которых призывал к свержению режима. 

Во время октябрьских событий 1993 года был их активным участником на стороне Верховного Совета. Арестован 7 октября 1993, однако 26 февраля 1994 освобождён из следственного изолятора «Лефортово» согласно решению Госдумы.



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Всего комментариев к статье: 14
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Анпилов был умственно-ущербным, не вмеру активным, что смахивает на психическое расстройство,
да х. с ним. написал 16.01.2018 08:52
Все камуняги *бнутые. Это у них ум таков, узколобные дегенераты. Одни камунягами были ради карьеры, чтобы выжить, те несколько умнее, хотя и аморальны. А другие были конченные дебилы потому, что всерьез принимали камуняцкие сказочки.
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Re: и его почитатели..
Ампилка..патриот.. написал 16.01.2018 06:58
Ампилка 1945 года рождения--светлая память патриоту..журналисту..
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 16.01.2018 06:41
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(без названия)
Правдорубченко написал 16.01.2018 03:36
Светлая память товарищу Анпилову он много сделал в свое время, но время его прошло, чего уж там.
А вообще всякие разжижающие кровь препараты надо пить для профилактики инсультов, инфарктов, ацикардол и т.п., да хоть самое аспирин. Сколько уж об этом говориться.
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Re: Умерло активное камуняцкое мурло.
!!!Q!--OQQ!!!-JA-TOT!!!& написал 16.01.2018 02:24
"
Умерло активное камуняцкое мурло.
да х. с ним. написал 16.01.2018 01:02
Камуняги миллионами русских людей убивали и потому, сочувствия и скорби от нормальных русских не дождетесь. Чем больше камуняг скоропостижно сдохнет , тем больше удовлетворения."
- Таки не людей, а ублюдков вроде тебя, чтобы вы не поганили землю, по которой таки ползаете - то таки да! Таки за это им - честь и слава, но, надо сказать - тут они не доработали - вы, враги народа, опять таки размножились... То таки да...
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Умерло активное камуняцкое мурло.
да х. с ним. написал 16.01.2018 01:02
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Светлая память
А. Головенко, журналист написал 16.01.2018 00:17
Искренне сожалею и скорблю. Неистовый был, неподкупный и преданный делу
Работая в 90-х года в "Правде", познакомился с Виктором Анпиловым, провел с ним множество интервью и участвовал во всех его акциях протеста.
Никто, наверно, лучше меня не знает, как верхушка КПРФ во главе с Зюгановым-Купцовым мешала "Трудовой России" и РКРП
Они делали все, чтобы "трудовики-анпиловцы" не попали в Госдуму
Светлая память
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подчищают настоящих патриотов России перед новым назначением Утина
закручивают гайки написал 16.01.2018 00:15
готовят концлагерь
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(без названия)
тамара написал 16.01.2018 00:10
Один,из настоящих коммунистов,не предавших страну социализма,отстаивающий свои идеалы и много за это пострадавший,терпящий насмешки от разных проходимцев-перевертышей ельцинского разлива,негодяев и врагов СССР.Вечная ему память от благодарных советских людей.
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(без названия)
казалось бы написал 16.01.2018 00:08
причем здесь путин?
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(без названия)
**** написал 16.01.2018 00:02
Так, значит, жертвы приносятся...
Если их не принесут сами люди, то за них сработает Стечение Обстоятельств...
Если не Выбор людей - то явление Природы, работающее с четкостью закона всемирного тяготения...
Причем по Традиции так должно быть, чтобы в жертву принести кого-то из своих и кого-то из чужих.
Своих уже двух принесли в жертву - одного простого ветерана и одного союзного вождя.
Теперь самое время подохнуть кому-то из чужих - то ли из путиноидов, то ли из собачаковцев...
Одному простолюдину и одному вождю...
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(без названия)
штрих написал 15.01.2018 23:46
"Ви&#769;ктор Ива&#769;нович Анпи&#769;лов (2 октября 1945 &#8212; 15 января 2018) &#8212; российский общественный и политический деятель, председатель Исполкома движения &#171;Трудовая Россия&#187;[1]."
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(без названия)
стоик1107 написал 15.01.2018 23:41
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почему то думается ему ху йло инсульт устроило
почему то думается ему ху йло инсульт устроило написал 15.01.2018 23:38
почему то думается ему ху йло инсульт устроило
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