"Зачем на сайте "Комсомолки" список "экс-любовников Собчак"?"

Совершенно неожиданный резонанс вызвал визит президента В.Путина в редакцию «Комсомолки» в четверг.

Здесь у него состоялась встреча с главными редакторами ведущих СМИ, которая явно носила предвыборный характер.

Говорили о всяких нужных и полезных вещах. О дронах боевиков в Сирии, о старых военных украинских кораблях в Крыму, о «персонаже, которого нельзя называть».

Но кто-нибудь изучал, насколько такие актуальные материи бывают интересны посетителям медийных форумов? Многие приходят просто пообщаться, поделиться новостями, а то и позубоскалить.

Очень часто находится «знаток», который умышленно или неумышленно уводит разговор совершенно в другую сторону.

Пишешь статью о том, что хорошо бы в связи с окончанием войны в Сирии помиловать осужденную студентку филфака МГУ Варю Караулову. Не оправдать, не амнистировать, а именно помиловать, простив ей прошлые прегрешения, какие за ней значились.

Но тут появляется доморощенный поэт, который размещает свои стихи, требуя, чтобы пользователи обсуждали именно их. Судьба несчастной девушки его не волнует.

Примерно такой же казус произошел и на сайте «Комсомолки». Кто-то вспомнил, что несколько лет назад известная телеведущая Тина Канделаки «в порядке мести» напечатала здесь «список из 9 экс-любовников Собчак» (https://www.kp.ru/daily/26162/3049977 ).

Понятно, что это чистое вмешательство в чужую личную жизнь. Некрасивое и незаконное. И за здорово живешь такая «джинса» в газете не появилась бы. Здесь в руководстве давно не дети малые. Остается предполагать, что это был заказ и хорошо проплаченный. И даже легко угадывается кем.

На «перечень», очевидно, до поры, до времени не обращали внимания. Но в связи с приездом в редакцию президента о нем вдруг вспомнили, потому что соперницы они и в Африке соперницы.

И списочек заиграл новыми гранями, поскольку Ксения Анатольевна без пяти минут зарегистрированный кандидат в президенты. Может получить удостоверение уже в конце месяца.

В тот день главный редактор газеты В.Сунгоркин показывал президенту В.Путину редакцию и очень мило с ним ворковал. При этом он лучше нас знает, что К.Собчак его «крестница» и на выборы идет явно с его одобрения.

Казалось бы, в порядке любезности и исправления прошлой ошибки «любовников» надо убрать с сайта хотя бы из открытого доступа, если невозможно «зарезать» их совсем.

Но нет. Высокий гость уехал, а «камень за пазухой» остался.

Пикантность ситуации в том, что прошли все сроки, когда фигурантка могла бы подать иск о защите чести и достоинства…