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Московский листок

Зачем на сайте "Комсомолки" список "экс-любовников Собчак"?

Опубликовано 16.01.2018 автором Екатерина Виноградова в разделе комментариев 17

путин собчак
Зачем на сайте "Комсомолки" список "экс-любовников Собчак"?

Совершенно неожиданный резонанс вызвал визит президента В.Путина в редакцию «Комсомолки» в четверг.

Здесь у него состоялась встреча с главными редакторами ведущих СМИ, которая явно носила предвыборный характер.

Говорили о всяких нужных и полезных вещах. О дронах боевиков в Сирии, о старых военных украинских кораблях в Крыму, о «персонаже, которого нельзя называть».

Но кто-нибудь изучал, насколько такие актуальные материи бывают интересны посетителям медийных форумов? Многие приходят просто пообщаться, поделиться новостями, а то и позубоскалить.

Очень часто находится «знаток», который умышленно или неумышленно уводит разговор совершенно в другую сторону.

Пишешь статью о том, что хорошо бы в связи с окончанием войны в Сирии помиловать осужденную студентку филфака МГУ Варю Караулову. Не оправдать, не амнистировать, а именно помиловать, простив ей прошлые прегрешения, какие за ней значились.

Но тут появляется доморощенный поэт, который размещает свои стихи, требуя, чтобы пользователи обсуждали именно их. Судьба несчастной девушки его не волнует.

Примерно такой же казус произошел и на сайте «Комсомолки». Кто-то вспомнил, что несколько лет назад известная телеведущая Тина Канделаки «в порядке мести» напечатала здесь «список из 9 экс-любовников Собчак» (https://www.kp.ru/daily/26162/3049977 ).

Понятно, что это чистое вмешательство в чужую личную жизнь. Некрасивое и незаконное. И за здорово живешь такая «джинса» в газете не появилась бы. Здесь в руководстве давно не дети малые. Остается предполагать, что это был заказ и хорошо проплаченный. И даже легко угадывается кем.

На «перечень», очевидно, до поры, до времени не обращали внимания. Но в связи с приездом в редакцию президента о нем вдруг вспомнили, потому что соперницы они и в Африке соперницы.

И списочек заиграл новыми гранями, поскольку Ксения Анатольевна без пяти минут зарегистрированный кандидат в президенты. Может получить удостоверение уже в конце месяца.

В тот день главный редактор газеты В.Сунгоркин показывал президенту В.Путину редакцию и очень мило с ним ворковал. При этом он лучше нас знает, что К.Собчак его «крестница» и на выборы идет явно с его одобрения.

Казалось бы, в порядке любезности и исправления прошлой ошибки «любовников» надо убрать с сайта хотя бы из открытого доступа, если невозможно «зарезать» их совсем.

Но нет. Высокий гость уехал, а «камень за пазухой» остался.

Пикантность ситуации в том, что прошли все сроки, когда фигурантка могла бы подать иск о защите чести и достоинства…



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Всего комментариев к статье: 17
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Личная Жысть?
Неголосующий написал 16.01.2018 08:54
Как только ты принял решение стать "Абчественным Деятелем"-твое личное тут же становится тоже общественным.Или труселя,или крестик,как говорится.
Естьгде-то ее интервью,как негр в Майями драл ее в попу полтора часа.
Хааароший кандидат...
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Re: Головенко в своем репертуаре!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед~`$ДальССкий написал 16.01.2018 08:51
ГовновЁнко-то?
А как иначе, вестимо = трансвестит.
О, как он в отпуске деньгами-то потратился, аж по две статейки в день стал ширять на форуме.
Ничего не поделаешь = ХОХОЛ!
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Re: Re:
Валера............... написал 16.01.2018 07:42
Шведская семейка для проститута-единственный выход из положения.
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Re:
Валера............... написал 16.01.2018 07:36
Да и нерусову можно употребить-та против не будет.Попридержать компромат.
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Валера............... написал 16.01.2018 07:30
Нерусь-проститут пу и жыдовская морда-проститутка собчак.Прекрасная парочка-баран,да ярочка.Пора бы ему и в десятые ебарьки пролезть,там места для всех хватит,ребята ебАли-хвалили.Мы проститута поймем,ох,поймем,неча из себя целку строить...
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Для РФ это лучший вариант.
3авидонов Никотим написал 16.01.2018 06:11
Презика - Ёбаря тихушечного сменит презик - 6Lядь откровенная.
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(без названия)
Ждьждьждьджь написал 16.01.2018 05:06
Катенька, это ваше глубокомысленное поповерчение об чом? - 3 копейки в пиар?
Крокодила - стандартная жидовка во всем.
Но.
В памяти народной она таки останеццо, - знаити чем?
А высссстрррраданным всей ейной жизнью определением бабского неадеквата:
НЕДАЙЕБ!
...дык, енто с его, да?..
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явная предвыборная заказуха
Правдорубченко написал 16.01.2018 03:45
кто с ней сможет-то? Лошадь - сексуальное животное, но у собчаковны лошадиная только морда, а все остальное - суповой набор.
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Странно....А раньше очень нравилось
\\ъъ написал 16.01.2018 02:36
Чиччолину вызывали?
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Re: Re: Re: Ржунимагу от Путина
!!!Q!---OQQ!!!-JA-TOT!!!& написал 16.01.2018 02:28
"Зачем на сайте "Комсомолки" список "экс-любовников Собчак"?"
- Таик это - своего рода порнография! Они просто взяли видики с видеоглаз вподворотнях, таки изобраз и звук удалили - одни таик имена остались... Пиплу понравится - ибо для него, пипла эта собчачка и работает не покладая - знаете чего... - то таки да..
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Re: Re: Ржунимагу от Путина
Николо Питерский написал 16.01.2018 02:16
История знает пример, когда итальянская порнозвезда Чиччолина стала депутатом парламента.
Но история не знает примера, когда на пост президента страны претендовала бы откровенная шлюха, попирая все нравственные устои общества
Вот что такое рабская покорность Путина
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Re: Ржунимагу от Путина
Николо Питерский написал 16.01.2018 01:59
В последние годы Путин делал несколько попыток освободиться от давления Нарусихи. Но приходило время, она командовала "Вова, к ноге" и он уступал ее требованиям
Больше 15 лет он держит эту совершеннейшую дуру в Совете Федерации, фактически поставив ее там на пожизненное кормление за народный счет
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Ржунимагу от Путина
Николо Питерский написал 16.01.2018 01:44
Я ржунимагу глядя, как Нарусиха помыкает Путиным. И Собчачка его в грош не ставит. Это говорит о том, что он всегда отступает, когда натыкается на более сильную волю
Он работал под Собчаком и тот привил ему комплекс холуя. Нарусиха это просекла и ловко его использует
Для нее он был и остался лакеем мужа
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Головенко в своем репертуаре!
Ох-ох-ох! написал 16.01.2018 00:39
Опять в бабы записался - никак со своей половой принадлежностью не может определиться.
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Re:
kirilis написал 16.01.2018 00:23
Древний Рим напоминает, типа Калигула с конем в сенате.
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(без названия)
стоик1105 написал 16.01.2018 00:15
Лошадь в президенты...в какой стране такое еще возможно?
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(без названия)
**** написал 16.01.2018 00:15
Компромат великолепный - среди ее любовников много черножопых.
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