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Московский листок

Зачем Путину победа с результатом 70х70? Для коронации

Опубликовано 16.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 16

путин выборы
Зачем Путину победа с результатом 70х70? Для коронации

Россия не Америка, не Франция, не Германия и не какая-нибудь южно-африканская Республика Нихерагуа.

Поэтому у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. На президентских всегда «побеждает» кремлевский кандидат, на парламентских - «партия сласти».

Центризбирком, являясь подразделением Администрации президента, загодя получает контрольные цифры. И от своих нижестоящих «обкомов» добивается безусловного их выполнения.

С помощью ЦИКа власть и воспроизводит саму себя. Система ГАС «Выборы» свое дело знает.

За последние 15 лет ни разу не было срыва, сбоя, провала, конфуза. Когда, к примеру, главой государства был бы запланирован «местоблюститель», а неожиданно стал Ник.Харитонов. У нас подобные трампофокусы невозможны.

Нынешняя президентская кампания от всех предыдущих отличается тем, что провалившему все и вся Владимиру Владимировичу запланировали «победу» с результатом 70х70. Чем еще по весне вице-губернаторов озадачил зам.главы АП С.Кириенко.

Это очень высокие и даже запредельные цифры, потому такого не было никогда. Даже в самые благополучные годы нефтяного изобилия.

У нас 30-35 млн.человек «исторически» не ходят на выборы без выбора. Явка все время падает, так что пришлось отказаться от ее порога.

На прошлых выборах Собянина для ее увеличения в кампанию вбросили даже осужденного за хищения правдоруба Лешу. Но даже с ним получили 32%. Шибко получился легитимный мэр города-героя Москвы.

Президентские выборы 4 марта 2012 г. Явка 65,3%. Победитель В.Путин - 45,6 млн. голосов. Президент меньшинства.

Во-вторых, все же понимают, что именно он со своей командой безумных либералов силуановых-наебулиных вверг страну в жёсткий социально-экономический кризис, выхода из которого не видит сам.

В итоге в стране 22 млн. официально признанных нищих, 75% бедные. У 19% населения денег не хватает даже на еду, у 39% хватает только на еду. Это все Росстат

При этом 42 млн. пенсионеров еле сводят концы с концами на нищенское пособие в среднем 8-10 тыс. руб. в мес. «грязными». А это более 40% всех избирателей.

Они тоже, выходит, «должны» проголосовать за углубление своего «освенцимского» положения? Так что ли, Сергей Владиленович?

Но 70х70 нужно обеспечить, над чем не щадя живота своего, трудится с утра до ночи весь кремлевский Агитпроп.

При этом нужно четко понимать, что 100% акций ВЦИОМа принадлежат государству. То есть это полностью государственная соцконтора.

И ее задача - озвучивать присланные из Кремля «хотелки» и цифры, делать нужные ему информационные вбросы. То есть вместе с ТВ заниматься зомбированием, обыдлячиванием и оскотиниванием людей.

Даром, что ли, у гендиректора Первого канала Эрнста три ордена «За заслуги перед Отечеством» и даже медаль за Сирию?!

Усердие наших чиновников всегда не по разуму. Они уже сегодня рапортуют, что за г-на Путина готово проголосовать 80%... нищих, униженных, обездоленных и оскорбленных России.

Какой нормальный человек может поверить в это циничное вранье?

Тем не более, как говорится, запланированы цифры будут выполнены и перевыполнены. Для чего?

На мой взгляд, для выполнения очень важной стратегической задачи. Чтобы при таком-то океане всенародной любви «по просьбам трудящихся» ввести для обанкротившегося триумфатора пожизненное правление. Как у его друзей Рахмона, Эрдогана и примкнувшего к ним казахстанского хана Назарбаева.

Я так и вижу этот исторический день, когда депутат Нат.Поклонская обращается к коллегам с предложением внести соответствующую поправку в Конституцию.

А поскольку у думских «единороссов» конституционное большинство, будьте уверены - моментально внесут. Да еще религию официальной сделают.

И заживем тогда с новым царем-батюшкой долго и счастливо...



Рейтинг:   4.14,  Голосов: 22
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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
Пахом написал 16.01.2018 08:45
А потом его бессмертным утвердят!
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Re: Как же Шурик Головенко скучен и однообразен!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедо~/ДальССкий написал 16.01.2018 08:37
Даладнатебе...
ГовновЁнко молчал все праздники, аж с католического рождества и
до рождества православного от него ни гу-гу на форуме.
Я уже забеспокоился, думал, что в его дурке глав-врач сменился и вырубил им вай-фай.
Не угадал, это он себе новогодние каникулы в турции или египите организовал, сил набирался...
Сейчас начнЁтся: подмЁтные письма и кучи самопальных каментов вкруг.
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Мой выбор
Jktu написал 16.01.2018 07:39
был сделан когда я смотрел инагурацию Трампа который всей семьей шел по ликующей улице. И когда ехал трусливо по пустой Москве ввп. Выбор однозначный.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 16.01.2018 06:45
"Зачем Путину победа с результатом 70х70?" Просто для того, чтобы физически дальше жить. То что натворил этот "гарант" за неполные 18 лет "гребли", может в противном случае, обернуться для него непредсказуемыми последствиями.
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Путинская пропаганда явно изобретательнее гебельса.
Васильев написал 16.01.2018 06:44
Вместо привлечения молодежи в спорт, худ. самодеятельность, как во времена социализма, власть пропагандирует власть денег, насилие, обожание Путина и подонков в медио-шоу!
Деньги вместо организации физкультуры и спорта идут на утеху Путинской олигархии - олипиады и футбол, который мы разучились играть. Вот и результат- наши олимпийцы презирают Родину, молодежь берет с них пример - смотрите здесь -https://youtu.be/QSZkVjRb-oI
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Ради мира в России Путина нужно победить на выборах во что бы то ни стало.
Голос Джельсомино написал 16.01.2018 05:43
Путину помогают не только ВЦИОМ, правительство и вертикаль власти, но и вот такие мелкооплачиваемые подпевалы как автор А.Головенко. Каждую статью он вбивает дятлом в мозг избирателю мысль, что выборы предопределены, что ходить на них ни в коем случае не нужно, и что Путин вообще за бороду бога держится. В чем стратегия таких подпевал власти? Она проста: если весь протестный электорат опустит руки, то во-первых, он не увеличится, ибо агитации никто вести не будет, а во-вторых, он действительно не придет на выборы и тогда фальсифицировать Путину ничего особенно и не нужно будет. Левиафан власти хитер и многогранен, но его нужно победить на выборах, а иначе дальше будут только вилы и топоры. Кому охота помахать топором, не ходите на выборы, но учтите, что вам тоже могут отхватить голову точно таким же топором.
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Re:
н о рд - МАН написал 16.01.2018 04:56
Иногда кажется: все, это дно... но Путлерастия (я подчеркиваю: не Россия, а именно Путлерастия - режим воров, попов и безмозглого быдла) - это, видимо, такая по своей мерзости конструкция, где дна в принципе нет.
==============
Это и есть "раиССя".
Чекистский моськавитский МОРОК.
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70х70 - лживый миф
Правдорубченко написал 16.01.2018 03:58
Кому на хрен нужен этот Путин, кроме своих друзей и подльников, коих 0.01% населения. Ах какое-то количество смотрит дебилятор? Ну смотрят, а что они смотрят - дискавери, моя планета, ТНТ, сериалы. А кал свяничий в виде политических ток-шоу да новостей многие смотрят? И не плюются? Вот вы, автор,и смотрите и не плюетесь? А почему других (да еще и 70%) считаете глупее себя?
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Re: Re: Утину хочется продолжать план "Барбаросса"
!!!Q!OQQ!!!JATOT!!!&&& написал 16.01.2018 01:57
"В итоге в стране 22 млн. официально признанных нищих, 75% бедные. У 19% населения денег не хватает даже на еду, у 39% хватает только на еду. Это все Росстат"
- Б-ля!!!!! Таки до чего же тупой народ! Таки Я вам уже сколько писал, что это - таки не какй-то "росстат"! Таки долбостройку и демократизацию подготовили на своих таки зас-ра-ных кухнях бесноватые гав-нолиик и безумные вчонкины винтересах таик вороватых чиновников, а потом к ним примкнули могучие, тупые, вечнопьяные роботы-матаоголики, которые таки своими мозолистыми, трясущимися от вотки рабочими клешнями выгнали с предприятий всякие парткомы-профкомы и подсадили на танк Алкаша Мордатого - то таки да... Таки отстаньте от "росстата"! -вашу мать! То таки да!
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Re: Утину хочется продолжать план "Барбаросса"
Злой рок написал 16.01.2018 01:12
он хочет править до последнего русского написал 16.01.2018 00:20
полное уничтожение населения
------
Но большинство населения все равно голосует за "галерного раба". Значит население желает самоуничтожения и освобождения своей территории для китайцев и прочих косоглазых.
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Царю-батюшке желаем от всей души такого же обширного инсульта,
как у Анпилова написал 16.01.2018 01:04
.
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Как же Шурик Головенко скучен и однообразен!
О-хо-хо! написал 16.01.2018 00:46
Забиваю в Гугл запрос: "Путин хочет стать царем" и получаю 406 000 ответов.
Чаще всего приводится фрагмент разговора Путина с режиссером Оливером Стоуном:
"У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем", - сказал Стоун.
На это Владимир Путин дал понять, что нет смысла стремиться к абсолютной власти царя, поскольку и существующими полномочиями нужно еще суметь распорядиться нужным образом.
"Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно", - ответил президент России.
Казалось бы - вопрос исчерпан, но нет!
Любитель блядословия никак не может угомониться!
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(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 00:41
И да, про то, что Вова готовит себе пожизненный коммунизм, как он его понимает. "Я так и вижу этот исторический день, когда депутат Нат.Поклонская..." - дык, сексуально озабоченная Мизулина пару лет назад УЖЕ предлагала сделать Вову самодержцем, а штатный провокатор Жириновский даже стихи на эту тему читал при получении какого-то значка за заслуги. Так что умственно неполноценная провокаторша Поклонская хоть и целует бюсты Коли Кровавого, но в объявлении Вовы царем явно явно будет в пролете: не тот масштаб.
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(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 00:30
Иногда кажется: все, это дно... но Путлерастия (я подчеркиваю: не Россия, а именно Путлерастия - режим воров, попов и безмозглого быдла) - это, видимо, такая по своей мерзости конструкция, где дна в принципе нет. "Зюганов пожаловался Путину на "использование телеэфира для контрпропаганды" против кандидата в президенты от КПРФ" (Подробнее: http://www.newsru.com/russia/15jan2018/zyuganov.html), то есть этот жирный клоун, разжиревший на исполнении пустопорожнего бла-бла-бла, пожаловался (внимание!) одному кандидату в презики, что кисель-тв якобы гнобит другого кандидата в презики. Чтобы, значит, кандидат Путлер прекратил телеиздевательства над кандидатом Грудининым... о-фи-геть! Интересно: это все идет у кукловодов по заранее написанному сценарию или разнообразные идеи приходят им спонтанно, по ходу шоу?
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(без названия)
стоик1107 написал 16.01.2018 00:23
Ельцын ушел театрально, но вовремя для своей безопасности?
сортирный Карлик умрет в Гааге, как Милошович?
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Утину хочется продолжать план "Барбаросса"
он хочет править до последнего русского написал 16.01.2018 00:20
полное уничтожение населения и завоз из ср-ной азии безруких безграмотных бешено размножающихся ИГИЛбайтеров.
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