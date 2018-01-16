Зачем Путину победа с результатом 70х70? Для коронации

Россия не Америка, не Франция, не Германия и не какая-нибудь южно-африканская Республика Нихерагуа.

Поэтому у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. На президентских всегда «побеждает» кремлевский кандидат, на парламентских - «партия сласти».

Центризбирком, являясь подразделением Администрации президента, загодя получает контрольные цифры. И от своих нижестоящих «обкомов» добивается безусловного их выполнения.

С помощью ЦИКа власть и воспроизводит саму себя. Система ГАС «Выборы» свое дело знает.

За последние 15 лет ни разу не было срыва, сбоя, провала, конфуза. Когда, к примеру, главой государства был бы запланирован «местоблюститель», а неожиданно стал Ник.Харитонов. У нас подобные трампофокусы невозможны.

Нынешняя президентская кампания от всех предыдущих отличается тем, что провалившему все и вся Владимиру Владимировичу запланировали «победу» с результатом 70х70. Чем еще по весне вице-губернаторов озадачил зам.главы АП С.Кириенко.

Это очень высокие и даже запредельные цифры, потому такого не было никогда. Даже в самые благополучные годы нефтяного изобилия.

У нас 30-35 млн.человек «исторически» не ходят на выборы без выбора. Явка все время падает, так что пришлось отказаться от ее порога.

На прошлых выборах Собянина для ее увеличения в кампанию вбросили даже осужденного за хищения правдоруба Лешу. Но даже с ним получили 32%. Шибко получился легитимный мэр города-героя Москвы.

Президентские выборы 4 марта 2012 г. Явка 65,3%. Победитель В.Путин - 45,6 млн. голосов. Президент меньшинства.

Во-вторых, все же понимают, что именно он со своей командой безумных либералов силуановых-наебулиных вверг страну в жёсткий социально-экономический кризис, выхода из которого не видит сам.

В итоге в стране 22 млн. официально признанных нищих, 75% бедные. У 19% населения денег не хватает даже на еду, у 39% хватает только на еду. Это все Росстат

При этом 42 млн. пенсионеров еле сводят концы с концами на нищенское пособие в среднем 8-10 тыс. руб. в мес. «грязными». А это более 40% всех избирателей.

Они тоже, выходит, «должны» проголосовать за углубление своего «освенцимского» положения? Так что ли, Сергей Владиленович?

Но 70х70 нужно обеспечить, над чем не щадя живота своего, трудится с утра до ночи весь кремлевский Агитпроп.

При этом нужно четко понимать, что 100% акций ВЦИОМа принадлежат государству. То есть это полностью государственная соцконтора.

И ее задача - озвучивать присланные из Кремля «хотелки» и цифры, делать нужные ему информационные вбросы. То есть вместе с ТВ заниматься зомбированием, обыдлячиванием и оскотиниванием людей.

Даром, что ли, у гендиректора Первого канала Эрнста три ордена «За заслуги перед Отечеством» и даже медаль за Сирию?!

Усердие наших чиновников всегда не по разуму. Они уже сегодня рапортуют, что за г-на Путина готово проголосовать 80%... нищих, униженных, обездоленных и оскорбленных России.

Какой нормальный человек может поверить в это циничное вранье?

Тем не более, как говорится, запланированы цифры будут выполнены и перевыполнены. Для чего?

На мой взгляд, для выполнения очень важной стратегической задачи. Чтобы при таком-то океане всенародной любви «по просьбам трудящихся» ввести для обанкротившегося триумфатора пожизненное правление. Как у его друзей Рахмона, Эрдогана и примкнувшего к ним казахстанского хана Назарбаева.

Я так и вижу этот исторический день, когда депутат Нат.Поклонская обращается к коллегам с предложением внести соответствующую поправку в Конституцию.

А поскольку у думских «единороссов» конституционное большинство, будьте уверены - моментально внесут. Да еще религию официальной сделают.

И заживем тогда с новым царем-батюшкой долго и счастливо...