Зачем Путину победа с результатом 70х70? Для коронации

Россия не Америка, не Франция, не Германия и не какая-нибудь южно-африканская Республика Нихерагуа.
Поэтому у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. На президентских всегда «побеждает» кремлевский кандидат, на парламентских - «партия сласти».
Центризбирком, являясь подразделением Администрации президента, загодя получает контрольные цифры. И от своих нижестоящих «обкомов» добивается безусловного их выполнения.
С помощью ЦИКа власть и воспроизводит саму себя. Система ГАС «Выборы» свое дело знает.
За последние 15 лет ни разу не было срыва, сбоя, провала, конфуза. Когда, к примеру, главой государства был бы запланирован «местоблюститель», а неожиданно стал Ник.Харитонов. У нас подобные трампофокусы невозможны.
Нынешняя президентская кампания от всех предыдущих отличается тем, что провалившему все и вся Владимиру Владимировичу запланировали «победу» с результатом 70х70. Чем еще по весне вице-губернаторов озадачил зам.главы АП С.Кириенко.
Это очень высокие и даже запредельные цифры, потому такого не было никогда. Даже в самые благополучные годы нефтяного изобилия.
У нас 30-35 млн.человек «исторически» не ходят на выборы без выбора. Явка все время падает, так что пришлось отказаться от ее порога.
На прошлых выборах Собянина для ее увеличения в кампанию вбросили даже осужденного за хищения правдоруба Лешу. Но даже с ним получили 32%. Шибко получился легитимный мэр города-героя Москвы.
Президентские выборы 4 марта 2012 г. Явка 65,3%. Победитель В.Путин - 45,6 млн. голосов. Президент меньшинства.
Во-вторых, все же понимают, что именно он со своей командой безумных либералов силуановых-наебулиных вверг страну в жёсткий социально-экономический кризис, выхода из которого не видит сам.
В итоге в стране 22 млн. официально признанных нищих, 75% бедные. У 19% населения денег не хватает даже на еду, у 39% хватает только на еду. Это все Росстат
При этом 42 млн. пенсионеров еле сводят концы с концами на нищенское пособие в среднем 8-10 тыс. руб. в мес. «грязными». А это более 40% всех избирателей.
Они тоже, выходит, «должны» проголосовать за углубление своего «освенцимского» положения? Так что ли, Сергей Владиленович?
Но 70х70 нужно обеспечить, над чем не щадя живота своего, трудится с утра до ночи весь кремлевский Агитпроп.
При этом нужно четко понимать, что 100% акций ВЦИОМа принадлежат государству. То есть это полностью государственная соцконтора.
И ее задача - озвучивать присланные из Кремля «хотелки» и цифры, делать нужные ему информационные вбросы. То есть вместе с ТВ заниматься зомбированием, обыдлячиванием и оскотиниванием людей.
Даром, что ли, у гендиректора Первого канала Эрнста три ордена «За заслуги перед Отечеством» и даже медаль за Сирию?!
Усердие наших чиновников всегда не по разуму. Они уже сегодня рапортуют, что за г-на Путина готово проголосовать 80%... нищих, униженных, обездоленных и оскорбленных России.
Какой нормальный человек может поверить в это циничное вранье?
Тем не более, как говорится, запланированы цифры будут выполнены и перевыполнены. Для чего?
На мой взгляд, для выполнения очень важной стратегической задачи. Чтобы при таком-то океане всенародной любви «по просьбам трудящихся» ввести для обанкротившегося триумфатора пожизненное правление. Как у его друзей Рахмона, Эрдогана и примкнувшего к ним казахстанского хана Назарбаева.
Я так и вижу этот исторический день, когда депутат Нат.Поклонская обращается к коллегам с предложением внести соответствующую поправку в Конституцию.
А поскольку у думских «единороссов» конституционное большинство, будьте уверены - моментально внесут. Да еще религию официальной сделают.
И заживем тогда с новым царем-батюшкой долго и счастливо...
Пахом написал 16.01.2018 08:45
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедо~/ДальССкий написал 16.01.2018 08:37
ГовновЁнко молчал все праздники, аж с католического рождества и
до рождества православного от него ни гу-гу на форуме.
Я уже забеспокоился, думал, что в его дурке глав-врач сменился и вырубил им вай-фай.
Не угадал, это он себе новогодние каникулы в турции или египите организовал, сил набирался...
Сейчас начнЁтся: подмЁтные письма и кучи самопальных каментов вкруг.
Jktu написал 16.01.2018 07:39
Несогласный Сергей написал 16.01.2018 06:45
Васильев написал 16.01.2018 06:44
Деньги вместо организации физкультуры и спорта идут на утеху Путинской олигархии - олипиады и футбол, который мы разучились играть. Вот и результат- наши олимпийцы презирают Родину, молодежь берет с них пример - смотрите здесь -https://youtu.be/QSZkVjRb-oI
Голос Джельсомино написал 16.01.2018 05:43
н о рд - МАН написал 16.01.2018 04:56
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Это и есть "раиССя".
Чекистский моськавитский МОРОК.
Правдорубченко написал 16.01.2018 03:58
!!!Q!OQQ!!!JATOT!!!&&& написал 16.01.2018 01:57
- Б-ля!!!!! Таки до чего же тупой народ! Таки Я вам уже сколько писал, что это - таки не какй-то "росстат"! Таки долбостройку и демократизацию подготовили на своих таки зас-ра-ных кухнях бесноватые гав-нолиик и безумные вчонкины винтересах таик вороватых чиновников, а потом к ним примкнули могучие, тупые, вечнопьяные роботы-матаоголики, которые таки своими мозолистыми, трясущимися от вотки рабочими клешнями выгнали с предприятий всякие парткомы-профкомы и подсадили на танк Алкаша Мордатого - то таки да... Таки отстаньте от "росстата"! -вашу мать! То таки да!
Злой рок написал 16.01.2018 01:12
полное уничтожение населения
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Но большинство населения все равно голосует за "галерного раба". Значит население желает самоуничтожения и освобождения своей территории для китайцев и прочих косоглазых.
как у Анпилова написал 16.01.2018 01:04
О-хо-хо! написал 16.01.2018 00:46
Чаще всего приводится фрагмент разговора Путина с режиссером Оливером Стоуном:
"У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем", - сказал Стоун.
На это Владимир Путин дал понять, что нет смысла стремиться к абсолютной власти царя, поскольку и существующими полномочиями нужно еще суметь распорядиться нужным образом.
"Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно", - ответил президент России.
Казалось бы - вопрос исчерпан, но нет!
Любитель блядословия никак не может угомониться!
отец Пигидий написал 16.01.2018 00:41
отец Пигидий написал 16.01.2018 00:30
стоик1107 написал 16.01.2018 00:23
сортирный Карлик умрет в Гааге, как Милошович?
он хочет править до последнего русского написал 16.01.2018 00:20