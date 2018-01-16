Анатолий Баранов: Большому империалистическому хищнику нужно кушать, а мы - еда

Дал комментарий "Свободной прессе" по важному для меня лично крымскому вопросу - комментарий чуть "подсушили", но ничего дам полостью.

Россия вряд ли когда-нибудь откажется от Крыма, поэтому Соединенным Штатам не стоит строить свою стратегию на антиисторическом фундаменте. С таким заявлением в журнале The National Interest выступил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн.

Эксперт напомнил, что полуостров стал российским еще в 1783 году, после чего русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях — против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой.

«Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море», — написал Голдстайн.

- Впервые ли звучит такая оценка в американском экспертном сообществе? Насколько она распространена?

- У меня много знакомых в Америке и могу сказать – нет, не слишком распространена такая точка зрения. Пропаганда великая вещь, большинство даже русских американцев талдычат про «референдум под дулами автоматов». Спрашиваешь – как 18 тысяч военных могли взять под дула автоматов 2,5 миллиона крымчан? Как без единого выстрела сдалась 22-тысячная группировка ВСУ в Крыму? В ответ молчат, но навряд ли надолго задумываются. Следовать за майнстримом всегда проще, что у нас, что в Америке.

Наверно, наиболее достоверной и убедительной была бы точка зрения самих крымчан, но их не видно и не слышно. То, что пишет о Крыме наш официоз – это такой же бред, что и западная пропаганда, только с обратным знаком. Бред помноженный на бред дает бред в квадрате. Западный журналист или политолог не может поехать в Крым и посмотреть на все сам – есть санкции, и даже добросовестный исследователь или журналист вынужден доверять чужой информации. И выдавать «продукт вторичный».

Я бываю в Крыму часто, время от времени там живу, можно сказать, сам уже крымчанин, я знаю, как дела обстоят на самом деле. От цен на кефир до степени остроты социальных проблем, детально и на собственном опыте. Но это моя информация и моя точка зрения – никто не обязан мне доверять. А проверить как? Даже у нас подавляющее большинство граждан в Крыму сроду не бывали, а что говорить про Америку или Европу? Как им объяснить, что 4 года назад крымские люди шагнули от общества времен нищеты и разрухи в относительно развитую, современную жизнь. И они обратно никогда не вернутся добровольно.

- Что вообще американцы знают о Крыме и его истории? Имеют ли эти знания какое-то значение для них?

- Ну а что мы, например, знаем об истории Флориды? Ну кое что примерно знаем, Оцеола вождь семинолов, аллигаторы. Вот что мне за дело до Флориды и какое она имеет для меня значение? Вот и американцы с Крымом также. Хуже скажу – большинство населения и Украины, и России в Крыму сроду не бывало, а если кто и бывал, редко знает больше, чем видно из окна гостиницы и с пляжа. Один товарищ, журналист, тоже в Крыму не бывавший никогда, вчера вот рассуждал, что, мол, мы живем в реальности послевоенного времени, когда границы незыблемы и бла-бла-бла… Но если границы незыблемы, то мы должны жить в СССР, берлинцы в ГДР, сербы и хорваты в СФРЮ, а чехи и словаки в ЧССР. Если границы 1945 года незыблемы, то Крым вместе с Украиной часть одного государства с Россией. На каком основании Украина независима? Но если Крым передавался все же некой в будущем независимой Украине, то на каком основании это было сделано в 1954-м году, то есть после Ялтинской конференции, признавшей нерушимость послевоенных границ? Ялтинская конференция – она где была? Мне так кажется, что в РСФСР. И никак не на Украине, правда?

- Насколько верны аналогии с Крымской войной? По словам Голдстайна, Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания предполагаемой «российской агрессии»…

- Начнем с того, что Крымская война происходила на территории России, и этого никто не оспаривал ни до войны, ни, что важно, после нее. Севастополь как был российским городом, так им и остался. Если кто-то не помнит, то контроль за черноморскими проливами был важной задачей царской России, и никто не скрывал этих намерений. Другое дело, что великие державы тоже планировали расчленение Османской империи, но по своему плану, который не совпадал с российским. Можно считать Крымскую войну одной из первых империалистических войн прошлого, своего рода репетицией Первой мировой войны – там и театр военных действий не ограничивался Крымом, шли бои и на Камчатке, и на севере, и на океанских коммуникациях. Эпоха великих географических открытий закончилась, и начинался империалистический передел мира.

С этой точки зрения современные события в Крыму тоже можно рассматривать с точки зрения империалистического передела, вот только в роли бывшей Османской империи оказалось уже наследство Советского союза. От России оторвали Украину, бывшую ее частью на полтораста лет дольше, чем Крым – если сравнивать, то это как потеря Турцией Ирака, наверно. Как Турция без Ирака уже никогда не сможет стать империей, так и Россия без Украины больше не сверхдержава. А Крым здесь лишь последний оборонительный рубеж на Черном море, без Севастополя Черноморский флот остается без базы – то есть Россия без флота на Черном море. Турция, кстати, отстояла Босфор и Дарданеллы, уже в войне со своим бывшим союзником по Крымской войне Британией, нанеся ей самое крупное в истории военное поражение под Галлиполи. Сейчас Россия тоже находится в состоянии пусть не войны, но и не мира со своими недавними союзниками. Но Крым она отвоевала – такой небольшой бонус после поражения в битве за Украину, которая для России потеряна, боюсь, навсегда. Либо до того момента, пока существует такое государственное образование как Украина.

- Он отмечает, что американцы тогда помогали России. Сегодня ситуация иная. От чего зависит отношение США к вопросу?

- Во время Крымской войны САСШ были далеко не великой державой, и партнерство с Россией было для них выгодно – не забывайте, что мы единственная из великих держав, чьи границы вплотную примыкают к американским. Тут были вполне понятные общие интересы – жаль, что их нет сейчас в освоении Севера. Лучше бы строили мост через Берингов пролив – вот было бы планетарное событие. А сейчас США по сути единственная мировая сверхдержава, она диктует условия и ЕС, и НАТО.

Россия для этой американской глобальной экспансии уже не объект, а субъект. Да, субъект брыкается, когда его пытаются пустить на мясо, но рано или поздно устанет и покорно даст перерезать себе горло. Так в свое время распатронили Османскую империю, несколько ранее Китай, на полвека вообще потерявший единую государственность. Раздерибанили Ирак, Ливию, заканчивают с Сирией – это уже помельче. СССР был великой добычей империалистического мира, Росфедерация помельче будет, но в условиях кризиса можно высасывать из нее соки долго и с удовольствием. Британия стала великой, 200 лет выдаивая Индию. Чем Америка хуже? Такое бывает в истории, в какой-то степени мы сами вырастили себе могильщика, как в свое время Византия вырастила турок-османов в маленьком султанате в Иконии. Отношение США к российскому вопросу диктуется исключительно объективными факторами – большому империалистическому хищнику нужно кушать, а мы – еда.

- Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», — заключает Голдстайн. Может ли на самом деле, по-вашему?

- Америка далеко не дикая страна ковбоев, это развитая держава с давними традициями – это по сути самая старая демократия западного мира. Я бы не стал полагать, что американские аналитики чего-то не понимают или недопонимают. Соответственно, американский политикум обеспечен очень качественной информацией, в том числе и аналитической. На порядок качественней нашей. Могут ли исторические, политические, моральные аргументы сломать основной, объективно сложившийся тренд в государственной политике США? Сомневаюсь. Остановить может только осознанный самими американцами факт, что издержки от противостояния с Россией превысят все возможные бонусы от победы над ней и возможной эксплуатации ее ресурсов. Это угроза перехода России на северокорейский путь – страна как военный лагерь, готовность к тотальной мобилизации, существенный элемент непредсказуемости.

Путин в своей предвыборной риторике произносит какие-то либеральные мантры из арсенала ЦСР Кудрина, а надо открыть собрание сочинений Сталина и оттуда цитировать. Вспомнить Хрущева с его «мы вас закопаем» - к началу Карибского кризиса СССР отставал в ядерном вооружении от США в 10 раз, между прочим. Но Кеннеди пошел на уступки – побоялся связываться с сумасшедшими. Мы должны стать сумасшедшими, если хотим вообще остаться на планете. А пока даже Трамп играет роль главного психа земли гораздо убедительней, чем Путин. Так не победим…