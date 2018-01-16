Война на Донбассе грозит "африканским" уровнем ВИЧ-инфекции

Число носителей ВИЧ на территории Украины может резко увеличиться в ближайшие годы из-за массовых миграций беженцев из охваченных войной регионов Донбасса и ухудшения состояния медицины, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

На территории Украины сегодня живет примерно 220 тысяч человек, зараженных ВИЧ, что является рекордно высоким показателем для Европы. 80% новых жертв вирусов заразились им в ходе гетеросексуальных половых контактов, и половина из них не знала о наличии у них инфекции.

Сегодня в мире, по данным проекта Global Burden of Disease, проживает примерно 39 миллионов человек, зараженных ВИЧ, и каждый год его жертвами становится примерно 1,2 миллиона мужчин и женщин. Одни из самых высоких показателей как по числу зараженных, так и по числу новых инфекций в Европе сегодня характерны для России и Украины.

Ученых беспокоит резкое падение уровня жизни, отсутствие нормальной системы профилактики ВИЧ и мониторинга за состоянием уже известных носителей болезни, а также то, что переезд зараженных людей на новое место жительства часто сопровождается вспышками инфекции.

В период с 2014 года частота миграций носителей ВИЧ резко выросла, причем большая часть потоков таких "вирусных" мигрантов была направлена на запад. Главными "экспортерами" инфекции выступали Донецк и Луганск, где в довоенное время жило большое количество и героиновых наркоманов, и носителей ВИЧ.

Разносчики вируса, как показывают генетические данные, переезжали из охваченных войной регионов в центральную и южную Украину, где, как отмечает генетик, сложились "благоприятные условия" для распространения вируса половым путем из-за отсутствия у населения базовых представлений о защите от подобных инфекций. Меньше всего эти события коснулись Крыма — туда попало лишь примерно 3% инфицированных беженцев.

Как полагают ученые, все это, вкупе с ухудшением доступа к антиретровирусным препаратам для беженцев, приведет или уже привело к значительному увеличению числа ВИЧ-инфицированных на территории Украины, и создаст ситуацию, в которой число новых жертв вируса будет расти каждый год.

- Ну вобще-то не новость, что войны способствуют не только снижению уровня жизни, но и распространению болезней, в том числе и возникновению эпидемий, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Почему ВИЧ должен быть исключением? Когда "герои АТО" всем отделением насилуют девчонку, они ж у нее справку на ВИЧ не спрашивают... Украина просто обречена на африканский уровень ВИЧ-инфекции и ничего тут, боюсь, уже не поделаешь. Жалко, будем жалеть. Но я бы подумал о России и не успокаивался низким уровнем миграции ВИЧ-инфекции в Крым. Это правда, что на Донбассе наркомания очень распространена, и ВИЧ тоже, увы. И не надо быть большим гением в области социальной гигиены, чтобы предположить высокую степень риска от такого соседства для России. И скажу - уровень ВИЧ-профилактики в ДНР и ЛНР вообще никакой, как и вообще уровень профилактики заболеваний - война, мол, не до того. Обычно такие вещи плохо заканчиваются. В прежние времена тифом, холерой, туберкулезом, а теперь еще и ВИЧ, гепатитом в неизлечимых формах. Не видел, чтобы среди гуманитарной помощи возили даже элементарные презервативы, про более сложные вещи, например, антиретровирусные препраты, там более. Какое там - антибиотиков не хватает, инсулина... Закончится все плохо. Если кто-то из начальства не сообразит, насколько плохо это закончится даже лично для него.