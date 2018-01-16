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Московский листок

Война на Донбассе грозит "африканским" уровнем ВИЧ-инфекции

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 7

война государство вич
Война на Донбассе грозит "африканским" уровнем ВИЧ-инфекции

Число носителей ВИЧ на территории Украины может резко увеличиться в ближайшие годы из-за массовых миграций беженцев из охваченных войной регионов Донбасса и ухудшения состояния медицины, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS. 

На территории Украины сегодня живет примерно 220 тысяч человек, зараженных ВИЧ, что является рекордно высоким показателем для Европы. 80% новых жертв вирусов заразились им в ходе гетеросексуальных половых контактов, и половина из них не знала о наличии у них инфекции.

Сегодня в мире, по данным проекта Global Burden of Disease, проживает примерно 39 миллионов человек, зараженных ВИЧ, и каждый год его жертвами становится примерно 1,2 миллиона мужчин и женщин. Одни из самых высоких показателей как по числу зараженных, так и по числу новых инфекций в Европе сегодня характерны для России и Украины.

Ученых беспокоит резкое падение уровня жизни, отсутствие нормальной системы профилактики ВИЧ и мониторинга за состоянием уже известных носителей болезни, а также то, что переезд зараженных людей на новое место жительства часто сопровождается вспышками инфекции. 

В период с 2014 года частота миграций носителей ВИЧ резко выросла, причем большая часть потоков таких "вирусных" мигрантов была направлена на запад. Главными "экспортерами" инфекции выступали Донецк и Луганск, где в довоенное время жило большое количество и героиновых наркоманов, и носителей ВИЧ. 

Разносчики вируса, как показывают генетические данные, переезжали из охваченных войной регионов в центральную и южную Украину, где, как отмечает генетик, сложились "благоприятные условия" для распространения вируса половым путем из-за отсутствия у населения базовых представлений о защите от подобных инфекций. Меньше всего эти события коснулись Крыма — туда попало лишь примерно 3% инфицированных беженцев. 

Как полагают ученые, все это, вкупе с ухудшением доступа к антиретровирусным препаратам для беженцев, приведет или уже привело к значительному увеличению числа ВИЧ-инфицированных на территории Украины, и создаст ситуацию, в которой число новых жертв вируса будет расти каждый год.

- Ну вобще-то не новость, что войны способствуют не только снижению уровня жизни, но и распространению болезней, в том числе и возникновению эпидемий, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Почему ВИЧ должен быть исключением? Когда "герои АТО" всем отделением насилуют девчонку, они ж у нее справку на ВИЧ не спрашивают... Украина просто обречена на африканский уровень ВИЧ-инфекции и ничего тут, боюсь, уже не поделаешь. Жалко, будем жалеть. Но я бы подумал о России и не успокаивался низким уровнем миграции ВИЧ-инфекции в Крым. Это правда, что на Донбассе наркомания очень распространена, и ВИЧ тоже, увы. И не надо быть большим гением в области социальной гигиены, чтобы предположить высокую степень риска от такого соседства для России. И скажу - уровень ВИЧ-профилактики в ДНР и ЛНР вообще никакой, как и вообще уровень профилактики заболеваний - война, мол, не до того. Обычно такие вещи плохо заканчиваются. В прежние времена тифом, холерой, туберкулезом, а теперь еще и ВИЧ, гепатитом в неизлечимых формах. Не видел, чтобы среди гуманитарной помощи возили даже элементарные презервативы, про более сложные вещи, например, антиретровирусные препраты, там более. Какое там - антибиотиков не хватает, инсулина... Закончится все плохо. Если кто-то из начальства не сообразит, насколько плохо это закончится даже лично для него.



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Всего комментариев к статье: 7
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Скучно, девочки
Линза написал 16.01.2018 08:45
США создали ВИЧ, для сокращения населения на Земле.
...
США имеют 2 лаборатории биологического оружия на Украине,
где испытываются новые вирусы.
....
Сейчас там начались эпидемии: кори, туберкулеза и ВИЧ,
а у свиней чума.
...
После испытаний и обкатке на украинцах, хотят забросить
больных диверсантов и в Россию.
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Re:
н о рд - МАН написал 16.01.2018 06:51
В Даунбассятии эпидемия ВИЧа пошла от российских оккупантов - "добровольцев".
С оккупантами украинские женщины не хотят спать, так их насилуют, пользуясь беззаконием на этой бандитской территории, или сношают друг-друга в очко по очереди.
Если бы они сношали только друг-дружку, то ВИЧ не вышел бы за пределы банд-формирований, но ведь "добровольцы" еще и женщин местных насилуют.
==============
У педиков, как и у внутривенных наркоманов - вероятность заражения близка к 100%.
Вероятность для мужика получить ВИЧ от женщины - существенно меньше.
Поэтому ВИЧ изначально и распространялся среди этих двух "групп риска".
А в Украине если кто и помрет от СПИД-а - так это любители маковые отвары в вену качать одним шприцем.
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 16.01.2018 06:30
В Даунбассятии эпидемия ВИЧа пошла от российских оккупантов - "добровольцев".
С оккупантами украинские женщины не хотят спать, так их насилуют, пользуясь беззаконием на этой бандитской территории, или сношают друг-друга в очко по очереди.
Если бы они сношали только друг-дружку, то ВИЧ не вышел бы за пределы банд-формирований, но ведь "добровольцы" еще и женщин местных насилуют.
Ответить
РЕ
н о рд - МАН написал 16.01.2018 04:49
- Ну вобще-то не новость, что войны способствуют не только снижению уровня жизни, но и распространению болезней, в том числе и возникновению эпидемий, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Почему ВИЧ должен быть исключением? Когда "герои АТО" всем отделением насилуют девчонку, они ж у нее справку на ВИЧ не спрашивают...
==============
1 - Вы общаетесь со своими фантазиями.
2 - вероятность заражения от этой девицы у мужика раз в 5 меньше, чем наоборот. Физиология такова.
...
===============
Украина просто обречена на африканский уровень ВИЧ-инфекции и ничего тут, боюсь, уже не поделаешь. Жалко, будем жалеть. Но я бы подумал о России и не успокаивался низким уровнем миграции ВИЧ-инфекции в Крым. Это правда, что на Донбассе наркомания очень распространена, и ВИЧ тоже, увы. И не надо быть большим гением в области социальной гигиены, чтобы предположить высокую степень риска от такого соседства для России. И скажу - уровень ВИЧ-профилактики в ДНР и ЛНР вообще никакой, как и вообще уровень профилактики заболеваний - война, мол, не до того.
===============
Глупенький, в РФ-ии донорскую-то кровь на ВИЧ древним методом проверяют с вероятностью в 70%.
ПЦР - дорого.
...
==================
Обычно такие вещи плохо заканчиваются. В прежние времена тифом, холерой, туберкулезом, а теперь еще и ВИЧ, гепатитом в неизлечимых формах.
==================
80% людей к старости являются носителями туберкулезного возбудителя. Не все из них заболевают.
А что бывает "гепатит в излечимых формах"?
Еще ни один врач ни одного пациента от вирусной инфекции не вылечил - будь то ВИЧ, гепатиты 6 видов, или грипп. Не знали Вы о том?
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(без названия)
......... . . написал 16.01.2018 02:48
хмм, а лекарство из березовой коры которое МК рекламировал не помогает? тогда надо алмаг приложить, чтоб уж наверняка.
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Саложопых будем бить мягко но сильно. Пока в ховне не захлебнутся
\\ъъ написал 16.01.2018 02:29
не жалко
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(без названия)
!!!Q!OQQ!!!-JA-TOT!!!& написал 16.01.2018 02:11
"В период с 2014 года частота миграций носителей ВИЧ резко выросла, причем большая часть потоков таких "вирусных" мигрантов была направлена на запад. "
- Таки надо, чтобы они ехали в вонючую еу-ропку - то таки да!
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