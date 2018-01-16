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Московский листок

А куда делись наши нефтяные деньги?

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 5


Источник: Алексей Навальный

Резервный фонд нашей страны, куда мы складывали наши нефтяные денежки, закончил своё существование 1 января 2018 года.

Нам сначала сообщили, что он стал так мал, что его соединили с Фондом национального благосостояния.

А 10 января была опубликована статистика Минфина о том, что не просто «стал так мал», но и в принципе закончился.

Это и есть главное пока событие 2018 года и отличный повод для каждого гражданина РФ задать себе вопрос: а куда вообще делись мои нефтяные деньги?

Суверенные фонды других стран вполне прекрасно существуют. Та же Норвегия, с которой мы изначально брали пример, увеличила размер своего нефтяного резервного фонда. А мы?



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Аналитическая программма написал 16.01.2018 08:43
Отвечаю на поставленный вопрос: ВСЕ деньги (не только от нефти) были разворованы кремлядями ради того, чтобы кремляди оставили финансово благополучные и обеспеченные потомства, за счет уничтожения и обнищания быдло-населения оккупированных территорий.
Иными словами: быдло, вы и ваше неродившееся или родившееся но нищее потомство - это топливо для того, чтобы кремляди и их обслуга смогла гарантированно оставить финансово благополучные поколения потомств!
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(без названия)
\\ъъ написал 16.01.2018 08:02
Детишкам анального сисяна не хватает па молоко
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Но полно Врагов ..НАрода внутри Страны..
Денег нет написал 16.01.2018 07:02
Денег НЕТ они Ушли в офшорры для подлого Труса Плешивой Гниды...Долой Плешивую Гниду в Мордовию этих Воровс ,...Свабоду В.В.Качкову!!!
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 16.01.2018 06:36
У нас нет денег (НЕТ НИЧЕГО), зато есть путин и устроенный им СОРТИР (для страны) ! Ведь МЫ этого хотели, когда с ослиным упрямством голосовали за вЕдРо и сладкую парочку начиная с 2000 г.
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(без названия)
Александр Загонов* написал 16.01.2018 06:03
Известно куда - их просрали на "сочи", "мундиали" и прочую херню, как и было задумано в Вашингтоне. Остался ФНБ, но и под него как пить дать уже готовят какой - нибудь дикий "проект" на подобие зимней Олимпиады в сочинских субтропиках: например - "поворот сибирских рек с севера на север". И вот когда закончиться ФНБ, то оголодавший "электорат", глядя на опустевшее корыто, и станет задаваться вопросом - "а где же наши деньги?". А пока в корыте есть.
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А куда делись наши нефтяные деньги?
А куда делись наши нефтяные деньги?
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