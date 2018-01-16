А куда делись наши нефтяные деньги?

Резервный фонд нашей страны, куда мы складывали наши нефтяные денежки, закончил своё существование 1 января 2018 года.
Нам сначала сообщили, что он стал так мал, что его соединили с Фондом национального благосостояния.
А 10 января была опубликована статистика Минфина о том, что не просто «стал так мал», но и в принципе закончился.
Это и есть главное пока событие 2018 года и отличный повод для каждого гражданина РФ задать себе вопрос: а куда вообще делись мои нефтяные деньги?
Суверенные фонды других стран вполне прекрасно существуют. Та же Норвегия, с которой мы изначально брали пример, увеличила размер своего нефтяного резервного фонда. А мы?
Аналитическая программма написал 16.01.2018 08:43
Иными словами: быдло, вы и ваше неродившееся или родившееся но нищее потомство - это топливо для того, чтобы кремляди и их обслуга смогла гарантированно оставить финансово благополучные поколения потомств!
\\ъъ написал 16.01.2018 08:02
Денег нет написал 16.01.2018 07:02
Несогласный Сергей написал 16.01.2018 06:36
Александр Загонов* написал 16.01.2018 06:03