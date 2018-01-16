А куда делись наши нефтяные деньги?

Резервный фонд нашей страны, куда мы складывали наши нефтяные денежки, закончил своё существование 1 января 2018 года.

Нам сначала сообщили, что он стал так мал, что его соединили с Фондом национального благосостояния.

А 10 января была опубликована статистика Минфина о том, что не просто «стал так мал», но и в принципе закончился.

Это и есть главное пока событие 2018 года и отличный повод для каждого гражданина РФ задать себе вопрос: а куда вообще делись мои нефтяные деньги?

Суверенные фонды других стран вполне прекрасно существуют. Та же Норвегия, с которой мы изначально брали пример, увеличила размер своего нефтяного резервного фонда. А мы?