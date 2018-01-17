Автор получил пост со ссылкой https://www.youtube.com/watch?v=lQVnXkaxOeI в связи с его инициативой здесь https://forum-msk.org/material/politic/14217577.html Можно самому посмотреть; но если кратко, то корреспондент отстаивает правоту Тюлькина по вопросу о предстоящих президентских выборах. Мол, выдвижение Лисицыной верное, и ее надо поддержать.

И еще раз: в ролике лидер РКРП упирает на то, что выиграть в буржуазных выборах на таком высоком уровне фактически невозможно, и не надо заниматься ребячеством в этом смысле. Но использовать президентскую кампанию для агитации и пропаганды социализма очень даже нужно по образу и подобию большевиков в царской Думе.

Но вот именно! О чем и речь! Автор, к примеру, читал от буквы до буквы и программу Рот-Фронта, ставшую предвыборной программой кандидата Лисицыной. Но это седьмая вода на киселе и ничто иное! Именно об агитации и пропаганде и идет речь в том смысле – что это ХРЕНОВАЯ агитация и пропаганда. Уж извините, но вилять не приучен.

***

Автор живет в рабочем городе, где предприятия удалось отстоять от разрушения. И никакого воодушевления в связи с кандидатурой Рот-Фронта не наблюдается, хотя осталось лишь 2 месяца до выборов. Точнее сказать – таковая кандидатура неизвестна даже по фамилии в широких массах. Ну, братцы, тогда это другая крайность в виде политического шалопайства. Мол, наше дело маленькое, – положен рабочий кандидат, - получите. Но тяп-ляп работа зачастую хуже, чем отсутствие работы. Формализм Советского Союза показал это наглядно.

Но даже кто слышал о Лисицыной и Рот-Фронте, не обращает внимания на все это дело по простой причине, - что будет все то же идеологическое старье. То бишь, даже предложения автора по второй ссылке, при всем их компромиссе, являются более смелыми по сравнению с программой Рот-Фронта! Вот ведь в чем «парадокс».

В частности, программа Рот-Фронта не затрагивает пролетарское государственное устройство фактически никоим образом; а общие слова о референдуме и развитом местном самоуправлении можно найти даже в буржуазной программе. Но без самого главного – пролетарского государства как инструмента классовой диктатуры – остальное бессмысленно. Но тогда составители «предвыборной кампании» запутались явно. Если в ходе президентской гонки должна пропагандироваться программа политической организации – тогда нужно понимание государственного устройства в первую очередь. Кстати, даже о Советской власти в программе ни слова! А если это все-таки агитация за прогрессивные экономические требования, но в рамках нынешней системы – причем тут целая партийная программа?!.. Оная что – на большее не способна?!.. Каша какая-то. В крайнем случае можно было бы говорить о программе-минимум и программе-максимум – но и этого нет ни на йоту.

Просто, но верно говоря, подойдет рабочий к Лисицыной во время предвыборного митинга и спросит: у вас написано, «чтобы все ресурсы служили каждому и детям», что нужно «развитие качественных и бесплатных для широких слоев населения образования и здравоохранения» и так далее и тому подобное – но ведь все это было в Советском Союзе?!.. Были национализированы природные ресурсы и прочее в таком духе?!.. Были. Тогда почему Союз рухнул?..

И тяни мочало, начинай сначала. Именно зюгановское старье и вылезет наружу в смысле, то ли англичанка подгадила, а то ли Сталин был настолько «великий», что отменил закон о соответствии производительных сил производственным отношениям. Мол, все зависит только от личностей, а не от классов. Был Сталин – все было хорошо. Не стал «отца народов» - стало плохо. Следовательно, надо всего-то найти нового Сталина – хоть Зюганова, хоть Андрееву, хоть Тюлькина – и опять будет хорошо. А уровень производительных сил, классовая обстановка, производственные отношения, определяющие бытие и мировоззрение личностей – мол, это так, для книжек.

Нет уж. С субъективизмом и волюнтаризмом народ нахлебался. Нужны системные преобразования в виде коренных государственных изменений как прорыв и в производительных силах, и в производственных отношениях, и в классовом раскладе – а такой прорыв и родит таланты из народа.

И большевики-то делали в этом направлении все правильно: но Тюлькин понял только первую часть вопроса, скажем так, но совершенно упустил вторую. Да, выиграть в буржуазных выборах на высоком уровне невозможно – но и агитация и пропаганда должны быть умными, резкими, мощными, а не бодяжно формальными; и только тогда будет результат. То есть, большевики предлагали с высоких думских трибун В ПИКУ бытующему тогда царизму вершину буржуазной социал-демократии как парламентскую республику. Разумеется, Советская власть была бы лучшей стадией – но и такой расклад был фактической революцией.

А что предлагает Рот-Фронт?!.. Какое-то замшелое старье как «внесение в Конституцию изменений, предусматривающих избрание членов Совета Федерации на основе свободных и прямых выборов всеми гражданами соответствующего региона» (да кому нужен вообще этот реакционный отстойник?!); или «возвращение выборности губернаторов и глав субъектов РФ» и так далее в этом духе. Автор слышал эту бодягу даже в ельцинские девяностые; то бишь, и что, рабочие поверят, что лишь по выборности губернаторов начнется рай для трудящихся?!.. Смешно.

Поэтому авторские предложения по второй ссылке, разумеется, более радикальные и более революционные; и явно более подходящие для рабочего кандидата при таком уникальном шансе, как президентская агитация. А если бы таковой кандидат агитировал вообще за Российский Союз, состоящий из советских республик вместо нынешних регионов – то известность в самом лучшем смысле этого слова была бы обеспечена. А если этого нет – то и реального дела нет. Политическое шалопайство и ничего более. Отчитались, так сказать. Если перефразировать известное выражение, то можно сказать: «процедура есть – ума не надо».

***

И еще раз. Не надо загонять себя в угол – раз против Лисицыной, значит за Грудинина. Уж насчет последнего персонажа автор перебежал дорожку многим своей критикой. Наоборот, надо дальше, выше, сильней, как говорится. Надо вообще вырваться из этого угла на оперативный простор - и дать хотя бы той же Лисицыной или тезисы за парламентскую республику (именно по примеру большевиков, товарищи Тюлькины) – а еще лучше, тезисы за Российский Союз, о котором автор писал неоднократно.

Так что некоторая критика со стороны пусть и рядовых, но товарищей от Рот-Фронта безосновательна. Вы сначала разберитесь сами у себя, где стратегия как партийная программа – а где тактика в виде предвыборной гонки. Пока не стратегия определяет тактику – а наоборот, мелкая тактика гробит стратегию на корню. Ни мясо – ни рыба. С таким положением претендовать на руководство в стане трудящихся сомнительно.