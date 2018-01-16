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Московский листок

"Иностранный агент" "Левада-Центр" отказался освещать выборы президента России

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 2

"Иностранный агент" "Левада-Центр" отказался освещать выборы президента России

Аналитический центр Юрия Левады не будет публиковать результаты опросов общественного мнения, связанные с выборами президента РФ, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на директора "Левада-Центра" Льва Гудкова.

По его словам, в 2016 году "Левада-центр" был признан иностранным агентом, а по закону такие организации не могут участвовать в выборах и референдумах. "Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации", - отметил Гудков.

Закон об иностранных агентах изначально был направлен на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации, считает социолог. "Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты [представителей власти] всегда были ниже", - сказал Гудков.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров удивлен, что "Левада-центр" не будет публиковать опросы: "Соревнования между нами не было, у нас разные клиенты. Жалко, что теперь будет меньше данных. Чем их больше, тем лучше, тем более речь идет не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет".

Издание отмечает, что расхождения между данными ВЦИОМом и "Левада-центром" нередко были весьма заметными. Так, в декабре, по данным "Левады", "совершенно точно" намеревались голосовать 28% россиян, "скорее всего" – 30%, ВЦИОМ же оценивал эти категории соответственно в 70 и 11%. "Явки в 78% не было никогда на выборах в России", – напоминает Гудков. Федоров говорит, что они ориентируются на явку 67–70%, а расхождение в данных происходит из-за формулировки вопроса и метода: «У нас это телефонный опрос, у «Левада-центра», вероятно, поквартирный. Я больше доверяю качеству наших опросов".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 16.01.2018 10:59
Даже иностранный агент не выдержал таких "выборов".
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(без названия)
стоик1106 написал 16.01.2018 10:50
Уважающие себя люди не будут участвовать в балагане "выборы" ?
А уважающих себя в России подавляющее большинство?
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