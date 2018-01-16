Российское куриное мясо оказалось опасным для здоровья

Независимые эксперты "Росконтроля" провели проверку продукции самых наиболее популярных брендов, выпускающих на российский рынок бедра цыплят-бройлеров. Как показала экспертиза, все образцы не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. При этом в полуфабрикатах марок «Мираторг», «То, что надо!», «Ясные зори», «Каждый день» бактерий оказалось больше допустимого в 20-30 раз.

В продукции бренда «Ясные зори» обнаружена опасная бактерия листерия, а в курице «Ржевское подворье» и «Каждый день» — сальмонеллы. «Листерии и сальмонеллы — это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному, и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы», — отмечают специалисты.

В продукции брендов «Мираторг» и «Ржевское подворье» обнаружены следы инъекций соляных растворов, применяемых для увеличения массы.

Кроме того, в окорочках «Петелинки», «Мираторга» и «Ясных зорь» имелись следы подмораживания. Плохо обескровлены оказались бедра брендов «Ясные зори», «Ржевское подворье», «Каждый день». Неприятный запах отмечен у мяса и бульона из него бренда «Ясные зори». Органолептические признаки сомнительной свежести выявлены у образцов «Мираторг», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «То, что надо!».