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Московский листок

Российское куриное мясо оказалось опасным для здоровья

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 7

Российское куриное мясо оказалось опасным для здоровья

Независимые эксперты "Росконтроля" провели проверку продукции самых наиболее популярных брендов, выпускающих на российский рынок бедра цыплят-бройлеров. Как показала экспертиза, все образцы не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. При этом в полуфабрикатах марок «Мираторг», «То, что надо!», «Ясные зори», «Каждый день» бактерий оказалось больше допустимого в 20-30 раз.

В продукции бренда «Ясные зори» обнаружена опасная бактерия листерия, а в курице «Ржевское подворье» и «Каждый день» — сальмонеллы. «Листерии и сальмонеллы — это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному, и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы», — отмечают специалисты.

В продукции брендов «Мираторг» и «Ржевское подворье» обнаружены следы инъекций соляных растворов, применяемых для увеличения массы.

Кроме того, в окорочках «Петелинки», «Мираторга» и «Ясных зорь» имелись следы подмораживания. Плохо обескровлены оказались бедра брендов «Ясные зори», «Ржевское подворье», «Каждый день». Неприятный запах отмечен у мяса и бульона из него бренда «Ясные зори». Органолептические признаки сомнительной свежести выявлены у образцов «Мираторг», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «То, что надо!».

 



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Всего комментариев к статье: 7
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kerg........уж больно интересноиз чего эту гадость делают
ф3 написал 16.01.2018 20:03
еще интересней фамилии хозяев этих фабрик,что выпускают эту гадость
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Re:
БуБу написал 16.01.2018 15:11
Это новый источник возобновляемой энергии
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Re: походу это плоды импортозамещения
La Terrible написал 16.01.2018 14:04
Не ешьте российский, нормальный - только твердый импортный.
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Они по всей стране такие
Имя написал 16.01.2018 12:59
Куры воняют уже на стадии варки-жарки. При попытках их есть, появляется рвотные позывы.Сам организм их отторгает, никаких лабораторий и анализов не нужно. Те кто постарше, помнят СССРовских страшненьких синеньких,с ногами и головами на длинных шеях. Но какими они были вкусными !!! Не давно был на Кубе, и вот там отведал тех самых советских. Как будто деликатес какой-то.
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А вы думаете в США по-другому?
россиянинъъ написал 16.01.2018 11:43
Это вам американские технологии. Теперь жуйте. Стали американской колонией, довольны? Жуйте.
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(без названия)
Лис написал 16.01.2018 11:24
Кому нужно такое вставание с колен? Нахера нам бройлеры,в которых вся таблица Менделеева?
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походу это плоды импортозамещения
kerg написал 16.01.2018 11:21
еще бы сыр проверили... уж больно интресно из чего эту гадость в россии делают
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