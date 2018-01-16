Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦИК пообещал проверить нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 2

ЦИК пообещал проверить нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

Центральная избирательная комиссия намерена провести проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенными в Кургане, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, в соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных. "В то же время, если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может", - цитирует Интерфакс Гришину.

Она добавила, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней, "к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, на которого ссылается издание, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

"Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем", – сказал Кондрашов.

По его словам, региональные власти также не знали об этой инициативе.

Жалобу в Центризбирком о нарушении закона «О выборах президента» во время сбора подписей направило курганское отделение КПРФ. По данным областной федерации профсоюзов 11 января был проведен сбор подписей среди работников цеха №120 ОАО «Курганмашзавод» в рабочее время в цеховом корпусе. Администрация обязала всех сотрудников цеха принести документы, удостоверяющие личность. 12 января планировался сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, входящего в состав ОАО «Курганмашзавод», что подтвердили в телефонном разговоре сотрудники отдела кадров предприятия. Также 11 января сбор подписей в поддержку Владимира Путина в рабочее время прошел в производственных помещениях ООО «Курганхиммаш».

«Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — говорится в жалобе.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ди
Мак написал 16.01.2018 15:32
Хотелось жопу лизнуть до гланд ,да перестарались убогиебурение...
Ответить
(без названия)
стоик1102 написал 16.01.2018 12:40
Лошадь в президенты...в какой стране такое еще возможно?
.
сортирный Карлик и Лошадь - они похожи ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
А куда делись наши нефтяные деньги?
А куда делись наши нефтяные деньги?
16.01.2018
Новые проколы П.Грудинина
Новые проколы П.Грудинина
16.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты (4)
Суд на три месяца продлил домашний арест Кириллу Серебренникову (0)
Миронов заявил, что не прочь объединится с КПРФ (8)
США пообещали огласить новые санкции против России 29 января (6)
В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей (13)
ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России (3)
Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов (5)
Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина (19)
США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК (24)
Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80% (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Люди расхoдятся:((
Дарья Митина Дарья Митина: Сезoннoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Митинг ! 31 января!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Украина размером со сковородку
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опасные связи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss