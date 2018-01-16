ЦИК пообещал проверить нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

Центральная избирательная комиссия намерена провести проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенными в Кургане, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, в соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных. "В то же время, если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может", - цитирует Интерфакс Гришину.

Она добавила, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней, "к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, на которого ссылается издание, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

"Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем", – сказал Кондрашов.

По его словам, региональные власти также не знали об этой инициативе.

Жалобу в Центризбирком о нарушении закона «О выборах президента» во время сбора подписей направило курганское отделение КПРФ. По данным областной федерации профсоюзов 11 января был проведен сбор подписей среди работников цеха №120 ОАО «Курганмашзавод» в рабочее время в цеховом корпусе. Администрация обязала всех сотрудников цеха принести документы, удостоверяющие личность. 12 января планировался сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, входящего в состав ОАО «Курганмашзавод», что подтвердили в телефонном разговоре сотрудники отдела кадров предприятия. Также 11 января сбор подписей в поддержку Владимира Путина в рабочее время прошел в производственных помещениях ООО «Курганхиммаш».

«Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — говорится в жалобе.