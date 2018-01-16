Очередного ополченца передают на пытки и смерть

Сегодня был задержан Николай Трегуб ополченец родом из Винницы и сегодня же решением Реутовского городского суда Московской области судьей Сидоренко О.Г. определен к принудительной депортации.
Николай позвонил мне из суда к заседанию еле успел к заседанию, пришлось бежать из всех сил. Все мои аргументы о том, что он служил в подразделении Стрелкова, был ранен и получил контузию о том, что согласно международной конвенции подписанной Россией его нельзя высылать на территорию где ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам, что он находится в базе «Миротворца» о том, что в канун выборов депортация ополченца защищавшего жителей Донбасса на Украину вызовет нежелательный общественный резонанс на судью не подействовали. Я лишь оказал моральную поддержку Николаю своим присутствием.
О том, что мною от общественной ораганизации «Русь Триединая» в декабре 2017 года по проблеме ополченцев которым грозит депортация в том числе и по Николаю Трегубу написано обращение в адрес Президента Российской Федерации.
Все эти аргументы судью никак не задели она сказала, что должна руководствоваться законом и что у Николая при себе не было документов удостоверяющих, что он ополченец.
Как-то не всем понятно, что если бы не он и ребята подобные Николаю, то Россия сейчас была уже втянута в войну за Крым, но этого не случилось. Россия живет мирной жизнью и проблематика с которой сталкиваются ополченцы Новороссии, не для всех актуальна.
Когда Колю выводили в наручниках, он попросил купить ему сигарет. Добрые конвоиры терпеливо ждали пока я куплю сигарет и батончик «Марса» голодному товарищу и даже дали сфоткать решение суда.
Пока это решение не вступило в законную силу Николай подает апелляцию и следующий бой будет в Московском областном суде. К нему нам надо основательно подготовиться. Праздники сменились суровыми буднями.
Дарья написал 16.01.2018 20:26
раб лампы написал 16.01.2018 17:28
вХлам как турецкий сабля написал 16.01.2018 16:26
Ха написал 16.01.2018 16:22
А вот правой ногой.Тоже- пута. Форвертс паспортизация российская,Лугандонии,со всем пакетом-полис,медицинский,пенсии-на территории Украины.Поголовно.
Записки сумасшедшего? Отнюдь. Реальность.
Так где сидят укронацисты? В кремле. Московская прописка.
Гу-Га написал 16.01.2018 16:10
Спрашиваю- кто платил? Говорит- государство.Какое нах- государство? Российское,какое ж еще. Рфия.У нас говорит в лугандоне- у всех российские паспорта,и соответственно-гражданство.
Вот и разбери- что это за х-уйня. Чистый бизнес,не подчиняющийся вообще никаким "папам" что эту бойню затеяли. Этот бизнес уже сам по себе.Гуляй-поле.
ma-rat написал 16.01.2018 15:55
Гы-ыыы... написал 16.01.2018 15:50
Пой,Светик,не стыдись. Деньги счет любят.Требуй с путла гонорар,за рекламу подарочного издания,в упаковке, с дарственным автографом "самого" крысака- надлхуюпамять.
Али ДШК с подпола вырыли? Ужель нулевый?
Вояка опдрисстанный,тебе ж не на мове хуторят. Тебе на языке белых людей-на русском,литературном,повторяют- стрелять в белый свет как жо-пу,не ЕСТЬ рекорд,А есть тупая случайность вероятности Энштейна.Ведть куды-то все равно должон был попасть.По направлению. Не в небо ж целил.Куды то шмальнул,куды то попал....х-ер его знает.
Тут- без идеологии-кто там правый,кто левый,кто виноватый,кто за лаве,кто за идею. Тут- за щенячий восторг,обалдевшей тролляшки-(супервыстрел) таких попаданий- хоть сра-кой ешь на кукурузном поле.
Колхозник,еппаный.Как был при рождении,навозом пропахший,так и 21 век шагнул- весь в коровьей моче.Еуропээц.
Светослав........... написал 16.01.2018 15:02
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Шо, маленький, уже сильно попа болит?
Так ведь это мы еще не пришли на россiю с акцией возмездия. Ваша попа будет не то шо просто болеть -- трещать на британский флаг будет ))
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Гхе...Гхе... написал 16.01.2018 14:46
Эт што? Блондинка ,што ля ? Натюрель,некрашенная,колор природный у труселях то жа?
Результат. Это плядь не результат, а слепой случай,как кирпич с крыши,проходящему долпоЁпу.
Если нужен твердый результат-(сто процентное поражение)с 12,7 (со снайперки) больше 1000м- никто не ориентируется.С лучших образцов.Мирового класса.Сжигая на тренировках- тысячи патронов.Не с ДШК с стволом наверняка расстрелянным,до состояния валенка. Ресурс ствола- ДШК на непрерывную очередь-(непрерывную) 100 выстрелов.Ствол подлежит замене. Инструкция.Стреляют- без прогара и сноса нарезов-короткими.
ATENTION ! В небе Покрышкин! У на украине появился шнайпер с ДШК, шмаляющий на 3 килломЭтра! Спасайся хто может! Британские военные срочно вылетели на дирижопле,в составе делегации 500 человеков-стрелков-эхспертов,для обмена опытом! и пожать мозолистую руку чЭмпиона! Шо бы увидеть- раз в жизни- можа данный организм- повторит свой рЭзультат- подряд,ну хотя бы три раза...
Израильтяне срочно заготовили контракт,для организма,длиною в год,и объемом в мллион...шекелей.
Ты света,сра-л,сра-л,да упал. Перекрась волосы.Будь брунеткой. За умную сойдешь.
RS написал 16.01.2018 14:25
artuten написал 16.01.2018 14:15
artuten написал 16.01.2018 14:13
Дмитрий г.Запорожье+- написал 16.01.2018 13:07
отец Пигидий написал 16.01.2018 12:56
Светослав........... написал 16.01.2018 12:52
Волонтер Юрий Мысягин:
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Боец 54-й бригады в ответ на гибель бойца ВСУ, ликвидировавший на Светлодарской дуге террориста из ДШК на расстоянии около 2700 метров, уже не впервые раз показывает такой феноменальный результат.
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Некоторые время назад, находясь в районе Марьянки и служа тогда в составе 92-й бригады, ликвидировал террориста находясь на расстоянии 2200 метров.
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Светослав........... написал 16.01.2018 12:50
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За время войны я никогда не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра, а на Светлодарской дуге они постоянно, наш боец точно поразил цель. Такой результат вызывает только уважение и восхищение.
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Еще раз.
Пулемет ДШК, расстояние 2700 метров, порывы ветра, один выстрел и точно в цель.
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54-я бригада подтвердила: точное расстояние составило 2670 метров.
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з.ы. как выяснила разведка, дохлый оккупант был россiйским военнослужащим.
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стоик1102 написал 16.01.2018 12:36
Дед Отмороз написал 16.01.2018 12:32
3авиднов Никотим написал 16.01.2018 12:28
вот оно что написал 16.01.2018 12:06
Чтобы отвлечь удар от своего Крыма ехали и подставляли под удар Донбасс?