Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Очередного ополченца передают на пытки и смерть

Опубликовано 16.01.2018 автором Сергей Моисеев в разделе комментариев 21

украина война сбу
Очередного ополченца передают на пытки и смерть

Сегодня был задержан Николай Трегуб ополченец родом из Винницы и сегодня же решением Реутовского городского суда Московской области судьей Сидоренко О.Г. определен к принудительной депортации.

Николай позвонил мне из суда к заседанию еле успел к заседанию, пришлось бежать из всех сил. Все мои аргументы о том, что он служил в подразделении Стрелкова, был ранен и получил контузию о том, что согласно международной конвенции подписанной Россией его нельзя высылать на территорию где ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам, что он находится в базе «Миротворца» о том, что в канун выборов депортация ополченца защищавшего жителей Донбасса на Украину вызовет нежелательный общественный резонанс на судью не подействовали. Я лишь оказал моральную поддержку Николаю своим присутствием.

О том, что мною от общественной ораганизации «Русь Триединая» в декабре 2017 года по проблеме ополченцев которым грозит депортация в том числе и по Николаю Трегубу написано обращение в адрес Президента Российской Федерации.

Все эти аргументы судью никак не задели она сказала, что должна руководствоваться законом и что у Николая при себе не было документов удостоверяющих, что он ополченец.

Как-то не всем понятно, что если бы не он и ребята подобные Николаю, то Россия сейчас была уже втянута в войну за Крым, но этого не случилось. Россия живет мирной жизнью и проблематика с которой сталкиваются ополченцы Новороссии, не для всех актуальна.

Когда Колю выводили в наручниках, он попросил купить ему сигарет. Добрые конвоиры терпеливо ждали пока я куплю сигарет и батончик «Марса» голодному товарищу и даже дали сфоткать решение суда.

Пока это решение не вступило в законную силу Николай подает апелляцию и следующий бой будет в Московском областном суде. К нему нам надо основательно подготовиться. Праздники сменились суровыми буднями.



Рейтинг:   4.64,  Голосов: 11
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 21
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
привлеките
Дарья написал 16.01.2018 20:26
Срочно привлеките Шаргунова. Да и самому Игорю Ивановичу побеспокоиться не западло.
Ответить
и что делать?
раб лампы написал 16.01.2018 17:28
Можно ли подать в международный трибунал список судей, которые выдали людей на расправу зверям? Это будет лучшая санкция. Выехал за границу - задержан и отправлен в суду. Хоть в Гаагу, хоть в Нюрнберг. Главное результат.
Ответить
(без названия)
вХлам как турецкий сабля написал 16.01.2018 16:26
Баранов,люблю когда меня банят. В кайф.Значит попадалово -больная точка. Не ндравитцца.Продолжай в том же духе. Не стыкуется твоя генеральная линия,с другой.Диссонанс. Включаешь админ.протокол. Ху-ле еще делать. Возразить то нечем? Потому как возражений нет- бан шлифует.
Ответить
(без названия)
Ха написал 16.01.2018 16:22
Сечешь? Уважаю территориальную целостность Украины.Оружие в помощь,воендар,с Крыма.Снабжение топливом. Пута. Левой ногой.
А вот правой ногой.Тоже- пута. Форвертс паспортизация российская,Лугандонии,со всем пакетом-полис,медицинский,пенсии-на территории Украины.Поголовно.
Записки сумасшедшего? Отнюдь. Реальность.
Так где сидят укронацисты? В кремле. Московская прописка.
Ответить
ma-rat написал
Гу-Га написал 16.01.2018 16:10
Я вот што тебе скажу. Ни х-уя не понимаю в этом хаосе. Сам лично видел мужика,и разговаривал с ним. Это плядь не прэсса гов-енная,а очевидец. Мужик- не боец ни разу,ни за дуда,ни за сюда.67 лет- какой к х-уям ополченец,какой в пи-сду боец.Ремонтировался в России,сложная операция.Подбросило на минометном разрыве.В На Украине ясен перец- загнулся бы.Там насморк пургеном лечат. Чихать точно разучишься,чтоб не обос-раться.
Спрашиваю- кто платил? Говорит- государство.Какое нах- государство? Российское,какое ж еще. Рфия.У нас говорит в лугандоне- у всех российские паспорта,и соответственно-гражданство.
Вот и разбери- что это за х-уйня. Чистый бизнес,не подчиняющийся вообще никаким "папам" что эту бойню затеяли. Этот бизнес уже сам по себе.Гуляй-поле.
Ответить
(без названия)
ma-rat написал 16.01.2018 15:55
Жалко немного его.он уже вроде одумался,не воевал больше,потому может и судят.росияне как маленькие-им не нравится,как их власть обворовывает,обманывает,разгоняет на митингах,сажает опозицию,но росияне за то чтоб рф творила это через границу с другими соседями-крым наш,сирия наш,допинг не наш,мадан нада было разогнать и пр.те.в отношении др государств-мы за обман,грабеж,потому сто мы отожествляем себя с этой страной,а внутри росияне никто,бессильные ничто оттого и злоба на весь соседей,которые не ничтожества.
Ответить
Светослав........... написал
Гы-ыыы... написал 16.01.2018 15:50
ДШК явно с Крыма переданный. Плешивый задарил.В составе последней партии. На радостях, хохол убрал свою берданку,расстреляную до степени-в лопату не попадешь с сотни,и лупанул с подарка крысиного в белый цвет как в копейку. Надо ж,попал. Светы- дрочат,и запасаются зеленкой для жо-пы,ехать и поздравить супер-шнайпера,одарить любовью,и салом.
Пой,Светик,не стыдись. Деньги счет любят.Требуй с путла гонорар,за рекламу подарочного издания,в упаковке, с дарственным автографом "самого" крысака- надлхуюпамять.
Али ДШК с подпола вырыли? Ужель нулевый?
Вояка опдрисстанный,тебе ж не на мове хуторят. Тебе на языке белых людей-на русском,литературном,повторяют- стрелять в белый свет как жо-пу,не ЕСТЬ рекорд,А есть тупая случайность вероятности Энштейна.Ведть куды-то все равно должон был попасть.По направлению. Не в небо ж целил.Куды то шмальнул,куды то попал....х-ер его знает.
Тут- без идеологии-кто там правый,кто левый,кто виноватый,кто за лаве,кто за идею. Тут- за щенячий восторг,обалдевшей тролляшки-(супервыстрел) таких попаданий- хоть сра-кой ешь на кукурузном поле.
Колхозник,еппаный.Как был при рождении,навозом пропахший,так и 21 век шагнул- весь в коровьей моче.Еуропээц.
Ответить
Re: Рекорд! Украинский пулеметчик снял оккупанта с 2670 метров!
Светослав........... написал 16.01.2018 15:02
\\\Гхе...Гхе... напИсал ///
.
Шо, маленький, уже сильно попа болит?
Так ведь это мы еще не пришли на россiю с акцией возмездия. Ваша попа будет не то шо просто болеть -- трещать на британский флаг будет ))
.
Ответить
Светослав........... написалТакой результат вызывает только уважение и восхищение.
Гхе...Гхе... написал 16.01.2018 14:46
Света,плять я куею. Ты какого пола? Расуждать на восторге-о попадании-одиночным,при порывах,с ДШК,на 2700 ? Оргазмируя,от какличества мэтрофф?
Эт што? Блондинка ,што ля ? Натюрель,некрашенная,колор природный у труселях то жа?
Результат. Это плядь не результат, а слепой случай,как кирпич с крыши,проходящему долпоЁпу.
Если нужен твердый результат-(сто процентное поражение)с 12,7 (со снайперки) больше 1000м- никто не ориентируется.С лучших образцов.Мирового класса.Сжигая на тренировках- тысячи патронов.Не с ДШК с стволом наверняка расстрелянным,до состояния валенка. Ресурс ствола- ДШК на непрерывную очередь-(непрерывную) 100 выстрелов.Ствол подлежит замене. Инструкция.Стреляют- без прогара и сноса нарезов-короткими.
ATENTION ! В небе Покрышкин! У на украине появился шнайпер с ДШК, шмаляющий на 3 килломЭтра! Спасайся хто может! Британские военные срочно вылетели на дирижопле,в составе делегации 500 человеков-стрелков-эхспертов,для обмена опытом! и пожать мозолистую руку чЭмпиона! Шо бы увидеть- раз в жизни- можа данный организм- повторит свой рЭзультат- подряд,ну хотя бы три раза...
Израильтяне срочно заготовили контракт,для организма,длиною в год,и объемом в мллион...шекелей.
Ты света,сра-л,сра-л,да упал. Перекрась волосы.Будь брунеткой. За умную сойдешь.
Ответить
(без названия)
RS написал 16.01.2018 14:25
Укронацисты и их пособники раздухарились и ободряют друг друга совершенными (во сне) подвигами. А в действительности эта бандеровская нечисть трусливы, и может измываться только над безоружными и мирными жителями.
Ответить
Re: Светославу
artuten написал 16.01.2018 14:15
Для пана свинорылые всегда проблемой были - на колу все должны быть.
Ответить
(без названия)
artuten написал 16.01.2018 14:13
Главное что б лысому чму хорошо было...
Ответить
Светославу
Дмитрий г.Запорожье+- написал 16.01.2018 13:07
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 12:56
"мною... написано обращение в адрес Президента Российской Федерации" - пиши ищо! Возможно, Письков прочитает твои писульки Плешивому, и они оба поржут над очередным лохом из ВЧЕРАШНЕГО дня.
Ответить
Re: Рекорд! Украинский пулеметчик снял оккупанта с 2670 метров!
Светослав........... написал 16.01.2018 12:52
UPD
Волонтер Юрий Мысягин:
.
Боец 54-й бригады в ответ на гибель бойца ВСУ, ликвидировавший на Светлодарской дуге террориста из ДШК на расстоянии около 2700 метров, уже не впервые раз показывает такой феноменальный результат.
.
Некоторые время назад, находясь в районе Марьянки и служа тогда в составе 92-й бригады, ликвидировал террориста находясь на расстоянии 2200 метров.
.
Ответить
Рекорд! Украинский пулеметчик снял оккупанта с 2670 метров!
Светослав........... написал 16.01.2018 12:50
Волонтер Юрий Мысягин:
.
За время войны я никогда не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра, а на Светлодарской дуге они постоянно, наш боец точно поразил цель. Такой результат вызывает только уважение и восхищение.
.
Еще раз.
Пулемет ДШК, расстояние 2700 метров, порывы ветра, один выстрел и точно в цель.
.
54-я бригада подтвердила: точное расстояние составило 2670 метров.
.
з.ы. как выяснила разведка, дохлый оккупант был россiйским военнослужащим.
.
Ответить
(без названия)
стоик1102 написал 16.01.2018 12:36
если сортирного Карлика передать матерям убитых детей Беслана, то как они его убьют?
Ответить
(без названия)
Дед Отмороз написал 16.01.2018 12:32
Вот вам люди и "Русский мир" от путлера. Так называемая окраина и свидомые уже как 3 года воюют с москалями, которые на войну не пришли. Но свидомые по прежнему коллеги путлера. На окраине запрещают русский язык, убивают и сжигают живьем русских людей, а путлер как робот бубнит о каких-то минских соглашениях, на которые свидомые ложили детородный орган. Всякие ковтуны поливают нашу страну за наши же деньги на нашем телевидении, в самой окраине громят наши посольства и консульства, а Россия занимает 2 место по инвестициям в это недогосударство. Но самое интересное о котором мало кто задумывается. Как Киев, столица Древней Руси, мать городов Русских, превратился в столицу враждебного государства? Каким образом один народ, населявший одну страну превратился в украинцев и русских? Впрочем свидомые русских за русских не признают, это москали или фино-монголо-тататры. Впрочем, что взять с больных на голову, предки которых пирамиды в Египте строили и выкопали Черное море. И вот человека, который путлеру поверил, воевал за Русский мир, выдают на расправу русофобскому режиму. Это наверное похуже чем какого-нибудь бывшего мента в обычную зону бросить. Вот цена путлеровским обещаниям, что русские своих не бросают. Верьте путлеру и дальше и непременно проголосуйте за него, то ли еще будет.
Ответить
(без названия)
3авиднов Никотим написал 16.01.2018 12:28
Отдавать этого ополченца-гиркинца обязательно надо. Пусть отвечает за бандитизм на своей родной земле.
Ответить
(без названия)
вот оно что написал 16.01.2018 12:06
"Как-то не всем понятно, что если бы не он и ребята подобные Николаю, то Россия сейчас была уже втянута в войну за Крым, но этого не случилось."
Чтобы отвлечь удар от своего Крыма ехали и подставляли под удар Донбасс?
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
А куда делись наши нефтяные деньги?
А куда делись наши нефтяные деньги?
16.01.2018
Новые проколы П.Грудинина
Новые проколы П.Грудинина
16.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты (4)
Суд на три месяца продлил домашний арест Кириллу Серебренникову (0)
Миронов заявил, что не прочь объединится с КПРФ (8)
США пообещали огласить новые санкции против России 29 января (6)
В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей (13)
ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России (3)
Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов (5)
Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина (19)
США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК (24)
Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80% (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Люди расхoдятся:((
Дарья Митина Дарья Митина: Сезoннoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Митинг ! 31 января!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Украина размером со сковородку
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опасные связи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss