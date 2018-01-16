Очередного ополченца передают на пытки и смерть

Сегодня был задержан Николай Трегуб ополченец родом из Винницы и сегодня же решением Реутовского городского суда Московской области судьей Сидоренко О.Г. определен к принудительной депортации.

Николай позвонил мне из суда к заседанию еле успел к заседанию, пришлось бежать из всех сил. Все мои аргументы о том, что он служил в подразделении Стрелкова, был ранен и получил контузию о том, что согласно международной конвенции подписанной Россией его нельзя высылать на территорию где ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам, что он находится в базе «Миротворца» о том, что в канун выборов депортация ополченца защищавшего жителей Донбасса на Украину вызовет нежелательный общественный резонанс на судью не подействовали. Я лишь оказал моральную поддержку Николаю своим присутствием.

О том, что мною от общественной ораганизации «Русь Триединая» в декабре 2017 года по проблеме ополченцев которым грозит депортация в том числе и по Николаю Трегубу написано обращение в адрес Президента Российской Федерации.

Все эти аргументы судью никак не задели она сказала, что должна руководствоваться законом и что у Николая при себе не было документов удостоверяющих, что он ополченец.

Как-то не всем понятно, что если бы не он и ребята подобные Николаю, то Россия сейчас была уже втянута в войну за Крым, но этого не случилось. Россия живет мирной жизнью и проблематика с которой сталкиваются ополченцы Новороссии, не для всех актуальна.

Когда Колю выводили в наручниках, он попросил купить ему сигарет. Добрые конвоиры терпеливо ждали пока я куплю сигарет и батончик «Марса» голодному товарищу и даже дали сфоткать решение суда.

Пока это решение не вступило в законную силу Николай подает апелляцию и следующий бой будет в Московском областном суде. К нему нам надо основательно подготовиться. Праздники сменились суровыми буднями.