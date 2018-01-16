9 мая может стать общеевропейским государственным праздником

Девятое мая может стать государственным праздником и выходным днем в странах Евросоюза. Такую рекомендацию содержит резолюция Европарламента, одобренная на последней сессии 2017 года, пишут "Известия". Документ был отправлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.

"Резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов ЕП. Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы", - сообщил изданию европарламентарий Томаш Здэховски.