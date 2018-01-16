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Московский листок

9 мая может стать общеевропейским государственным праздником

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 5

9 мая может стать общеевропейским государственным праздником

Девятое мая может стать государственным праздником и выходным днем в странах Евросоюза. Такую рекомендацию содержит резолюция Европарламента, одобренная на последней сессии 2017 года, пишут "Известия". Документ был отправлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.

"Резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов ЕП. Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы", - сообщил изданию европарламентарий Томаш Здэховски.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
раб лампы написал 16.01.2018 17:32
Бандеровцев подкололи. Они отмечали 8 мая.
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(без названия)
фантомас забан написал 16.01.2018 14:46
Праздник победы он может быть и праздник, но победы кого над кем?
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Если бы мы знали....
Серафим Туликов написал 16.01.2018 14:35
Мои соседи(обрусевшие немцы) десять лет назад уехали на историческую
Родину-в Германию. И все знакомым теперь по скайпу говорят:"родные вы
наши, зря мы победили Гитлера и потеряли столько нашего народа!"
К этому умозаключению(и не только их)довела политика Путина и его своры.
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(без названия)
Рудлоьф написал 16.01.2018 14:07
Куда с большей готовностью они введут такой праздник по случаю окончания существования СССР
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У нас остался-только бессмертный полк.
В лад написал 16.01.2018 12:00
ЕС есть, что праздновать !
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