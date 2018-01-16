Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%

Потребление алкоголя в России за последние пять лет снизилось на 80% снизить, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе Гайдаровского форума-2018 в РАНХиГС. По словам министра, за это же время удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.
"Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом… Если оглянуться на 5-7 лет назад, то за эти годы мы с вами смогли побороть, отчасти пока, такие привычки как курение. Мы смогли снизить буквально за пять лет по результатам международного исследования ГАЦ, это глобальное исследование, среди взрослых на 22%, среди детей и подростков - в три раза, пассивное курение - в 4,5 раза", - сказала Скворцова.
проффесор,почти акадэмик написал 16.01.2018 19:55
опять забаненыйСлучайный прохожий написал 16.01.2018 17:23
КТФ написал 16.01.2018 17:04
А.Каммерер написал 16.01.2018 16:34
......... . . написал 16.01.2018 14:43
Манускрипт написал 16.01.2018 14:23
А Левада опросило троих встречных, они ответили:мы бы пили-дык не на што!
Вот вам и достижение!Конечно,если говорить о качественных напитках,то их
потребление снизилось на 96%. Четыре процента пьющих-это Кремль,Дума,СФ
и ФСБ-они пьют и по утрам,но не на свои, доходы не позволяют,поэтому про-
сят спонсоров "налить".
Виктор + написал 16.01.2018 14:05
Дед Отмороз написал 16.01.2018 13:08
Но что-то подсказывает мне, что добром эти их "труды" не закончатся и все будет как в той притче, либо народ весь вымрет от такой заботы о нем, либо хан и его банда сдохнут и скорее всего не от старости. И желательно, чтобы хан и его свита перед смертью сильно помучились. Аминь.
кон написал 16.01.2018 12:48
На самом деле никакого снижения потребления алкоголя не произошло,
просто сейчас нищий народ пьет не сертифицированную водку, а самого и прочее пойло.
Министр, а ни хрена не знает
стоик1101 написал 16.01.2018 12:26
пока не успел сдохнуть ГорбиЖаба - почему его не судят?
.
Преступники типа ельцына, примакова...успели сдохнуть без суда над ними или Бог отправил их в Ад?
Лис написал 16.01.2018 12:24