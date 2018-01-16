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Московский листок

Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 11

Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%

Потребление алкоголя в России за последние пять лет снизилось на 80% снизить, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе Гайдаровского форума-2018 в РАНХиГС. По словам министра, за это же время удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.

"Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом… Если оглянуться на 5-7 лет назад, то за эти годы мы с вами смогли побороть, отчасти пока, такие привычки как курение. Мы смогли снизить буквально за пять лет по результатам международного исследования ГАЦ, это глобальное исследование, среди взрослых на 22%, среди детей и подростков - в три раза, пассивное курение - в 4,5 раза", - сказала Скворцова.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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не могет такого быть
проффесор,почти акадэмик написал 16.01.2018 19:55
На вашу жадность люди ответили самогоноварением.Я из прынцыпа завел аппарат для собственных потребностей,и вашу некачественную водку не беру. Двойной перегон дает у меня 91 градус, а дальше хочешь разбавляй, хочешь заливай ягоду. С 0,5 нет никакого похмелья и очень приятная на вкус. Советую класть зонтик укропа и половинку зубчика чеснока,двое суток и готово.
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но почему опять ник забанили,не понял.
опять забаненыйСлучайный прохожий написал 16.01.2018 17:23
Еще эта мадам заявляла.что смертность в больницах тоже снизилась.Понятно,если не принимать в больницу тяжелых пациентов,выписывать больных умирать домой,вместо оказания медпомощи и еще провести ряд аналогичных мер,то смертность естественно снизится.В больницах.Аналогичная ситуация и с водкой.Если забрать цену на бутылку,то население просто перейдет на самогон и всякие суррогаты.Можно конечно посоветовать мадам почитать по этому поводу мемуары Витте,но боюсь она не знает кто это.
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Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%
КТФ написал 16.01.2018 17:04
Приснилось что ли?
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(без названия)
А.Каммерер написал 16.01.2018 16:34
Пить в России на 80% стали меньше? Ха-ха-ха-ха-ха. Эта мадама вообще в какой стране живет? И что видит? Можно ткнуть пальцем в любую деревеньку или маленьктий город- пусть съездит и посмотрит, как там "пить стали меньше". Стали меньше покупать "легальный "алкоголь в магазинах - возможно. Так самогон достать не проблема. Плюс фанфурики всякие. Условия жизни большинства в капиталистической России очень даже к пьянству подталкивают. Только эту ситуацию не во власти Скворцовой поменять.
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(без названия)
......... . . написал 16.01.2018 14:43
просто сейчас, в отличии от СССР, пить со всех сторон невыгодно
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А пила бы,тетя министр, была бы голова здоровая!
Манускрипт написал 16.01.2018 14:23
Эта тетка взяла данные в еврейском Центре Левады !
А Левада опросило троих встречных, они ответили:мы бы пили-дык не на што!
Вот вам и достижение!Конечно,если говорить о качественных напитках,то их
потребление снизилось на 96%. Четыре процента пьющих-это Кремль,Дума,СФ
и ФСБ-они пьют и по утрам,но не на свои, доходы не позволяют,поэтому про-
сят спонсоров "налить".
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(без названия)
Виктор + написал 16.01.2018 14:05
Дебилы, бл. Как такие некомпетентные министры могут руководить страной? Потребление алкоголя уменьшилось после установления минимальной цены за бутылку в 200 с лишним рублей. Но только официального. Подпольный спиртпром не снижает объемов реализации, количество жмуриков от фальсификата тоже не уменьшается.
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(без названия)
Дед Отмороз написал 16.01.2018 13:08
Зато потребление самогонов и боярышников всяких выросло в 10 раз. Эта не та скворцова, которая говорила, что продолжительность жизни в рашке доситгла 73 лет, а на следующий день оговорилась, что почти 70 % мужчин в той же рашке не доживают до пенсии, то есть до 60. Да и не ты сука снизила эту официальную статистику. Это наступающая нищета заставляет людей отказываться от покупки алкоголя в магазине. А вообще в мечтах этих кремлевских тварей, которые строят концлагерь под названием рашка, чтобы народ не пил, не курил, все деньги им отдавал, а питался бы святым духом.
Но что-то подсказывает мне, что добром эти их "труды" не закончатся и все будет как в той притче, либо народ весь вымрет от такой заботы о нем, либо хан и его банда сдохнут и скорее всего не от старости. И желательно, чтобы хан и его свита перед смертью сильно помучились. Аминь.
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(без названия)
кон написал 16.01.2018 12:48
Дурочка, ничего не знает, верит лживым статистикам,
На самом деле никакого снижения потребления алкоголя не произошло,
просто сейчас нищий народ пьет не сертифицированную водку, а самого и прочее пойло.
Министр, а ни хрена не знает
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(без названия)
стоик1101 написал 16.01.2018 12:26
сдохший Гайдар для Людей - преступник, для сортирного Карлика - икона?
пока не успел сдохнуть ГорбиЖаба - почему его не судят?
.
Преступники типа ельцына, примакова...успели сдохнуть без суда над ними или Бог отправил их в Ад?
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(без названия)
Лис написал 16.01.2018 12:24
Трезвые и злые.Это просто замечательно.А Скворцова не боится что народ спросит:" А кто такие "Мы с вами" и зачем они ему нужны?".
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