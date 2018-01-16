Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%

Потребление алкоголя в России за последние пять лет снизилось на 80% снизить, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе Гайдаровского форума-2018 в РАНХиГС. По словам министра, за это же время удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.

"Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом… Если оглянуться на 5-7 лет назад, то за эти годы мы с вами смогли побороть, отчасти пока, такие привычки как курение. Мы смогли снизить буквально за пять лет по результатам международного исследования ГАЦ, это глобальное исследование, среди взрослых на 22%, среди детей и подростков - в три раза, пассивное курение - в 4,5 раза", - сказала Скворцова.