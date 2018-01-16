США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК

Соединенные Штаты передали курдским военизированным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Вооружение было передано на прошлой неделе в рамках "секретной сделки", сообщает новостной портал Al Masdar.
По данным портала, ПЗРК получили формирования в районе Африн на северо-западе республики в 20 км от границы с Турцией.
Еще совсем недавно отношение к передаче ПЗРК было почти таким же, как и к передаче оружия массового поражения. А уж передать ПЗРК неправительственному формированию вообще граничило с военным преступлением.
Впрочем, США этим не особенно заморачивались, и окольными путями передавали "Стингеры" еще афганским моджахедам.
Сейчас различные ПЗРК находятся на вооружении самых экзотических формирований, в том числе и ИГ, да будет проклято это имя на всей территории, подвластной Роскомнадзору. Кому скажем спасибо?
А теперь зададимся простым вопросом: что за цели предназначены для поражения ПЗРК, переданными американцами курдским формированиям?
У Исламского государства вроде бы пока нет авиации. У неправительственных формирований более умеренного типа - тоже. Авиация есть у Турции, у российского контингента в Сирии, у самих американцев и у собственно Сирийской арабской республики. Кого из них намерены сбивать американские ПЗРК в руках у курдских проамериканских формирований?
Самое смешное, что наиболее вероятная цель - турецкие ВВС.
Вообще необычная ситуация. США создают на территории суверенного государства Сирии негосударственные вооруженные формирования и оснащают их средствами, способными сбивать самолеты и вертолеты своего союзника по НАТО - Турции.
Интересно, как скоро эти ПЗРК появятся в зоне гражданских аэропортов близлежащих стран?
А.Б.
НеБаранов2 написал 16.01.2018 19:09
Разве они включены в перечень террористических организаций?
Или они кажутся террористами с коммунистической точки зрения?
Вроде бы нет.
"Террористами" курдов называют только турки. Так почему Баранов придерживается турецкого взгляда? У Баранова есть какие-то инвестиции в Турции?
Иван. написал 16.01.2018 18:24
Рейс аэрофлота SU2074 ни до дня сбития боинга ни после в зону АТО не залетал, он огибает ее с востока. Для чего самолету, летящему из Ларнаки в Москву залетать в зону АТО, нарушая план полета? Это стандартный эйрбас, а не разведывательный самолет с соответствующей аппаратурой. Для разведки есть специальные самолеты, которые видят все на пол-Украины не залетая в ее воздушное пространство. Представляю, какую бы вонь подняла Украина, залети на ее терриорию российский самолет.
ф3 написал 16.01.2018 17:53
ТЭ написал 16.01.2018 17:43
Светослав........... написал 16.01.2018 14:56
Украинский диспетчер, когда боинг подлетал к территории ЛДНР, дал команду боингу сменить эшелон, опуститься на пару тысяч метров ниже. Это зафиксировано записью переговоров диспетчера с пилотом боинга. Почему? Украинский "Бук" до боинга не доставал. При чем тут наши военные?///
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С "Боингом" уже все давно ясно -- кто и как с россiи привозил, стрелял, отвозил обратно. Путлер хотел сбить самолет "Аэрофлота" и под этим соусом начать открытую фазу вторжения, но его дебилы перепутали н.п. Первомайское с н.п. Первомайский и в результате сбили "Боинг".
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Шо весьма любопытно, вплоть до дня сбития "Боинга" рейс "Аэрофлота" SU2074 облетал зону АТО, а потом вдруг взял и поперся напрямик.
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фантомас забан написал 16.01.2018 14:54
Светослав........... написал 16.01.2018 14:43
Вы ничего не перепутали, Лохторат, разве курдов не США поддерживают? ПУ поддерживает Асада, у которого с курдами противоречия. ПУ выбрал Асада в противостоянии с курдами.///
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Именно. Поддержкой Курдов Штаты придерживают за бубенчики Эрдогана.
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Моджахед написал 16.01.2018 14:34
ф3 написал 16.01.2018 14:07
Иван. написал 16.01.2018 13:29
Иван. написал 16.01.2018 13:13
412235532532 написал 16.01.2018 13:13
Может вы совсем наконец протрезвеете, и признаете - что оккупация КРыма - вопиющее попранием как норм международного права, так и вообще - за гранью всякой морали?
И что в результате мир неизбежно сползает к горячей фазе мировой войны? В результате которой ваша страна, скорее всего, просто перестанет существовать?
Дмитрий г.Запорожье+- написал 16.01.2018 13:10
Lopes написал 16.01.2018 13:09
кровавых переворотов,локальных войн, военного террора по отношению
к странам донорам природных ресурсов.
Пока существуют сша мира не Земле не будет!
Иван. написал 16.01.2018 13:07
253636464 написал 16.01.2018 13:06
Иван. написал 16.01.2018 13:02
Лохторат написал 16.01.2018 13:00
И Африка нам не нужна.
Стингеры можно направить не только против турок. Курды - это мошонка Турции, за которую пока мягко поглаживает дядя пу.
Светослав........... написал 16.01.2018 12:59
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Не просто миллиарды -- 30 миллиардов как минимум.
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Светослав........... написал 16.01.2018 12:57
Теперь россiйские "соколы" не смогут наносить авиаудары по курдам, и им таки придется воевать с ИГИЛ, как было заявлено Путлером при заходе в Сирию! Во непруха... ))
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