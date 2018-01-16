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Московский листок

США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 24

сша война рф
США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК

Соединенные Штаты передали курдским военизированным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Вооружение было передано на прошлой неделе в рамках "секретной сделки", сообщает новостной портал Al Masdar. 

По данным портала, ПЗРК получили формирования в районе Африн на северо-западе республики в 20 км от границы с Турцией.

Еще совсем недавно отношение к передаче ПЗРК было почти таким же, как и к передаче оружия массового поражения. А уж передать ПЗРК неправительственному формированию вообще граничило с военным преступлением.

Впрочем, США этим не особенно заморачивались, и окольными путями передавали "Стингеры" еще афганским моджахедам.

Сейчас различные ПЗРК находятся на вооружении самых экзотических формирований, в том числе и ИГ, да будет проклято это имя на всей территории, подвластной Роскомнадзору. Кому скажем спасибо?

А теперь зададимся простым вопросом: что за цели предназначены для поражения ПЗРК, переданными американцами курдским формированиям?

У Исламского государства вроде бы пока нет авиации. У неправительственных формирований более умеренного типа - тоже. Авиация есть у Турции, у российского контингента в Сирии, у самих американцев и у собственно Сирийской арабской республики. Кого из них намерены сбивать американские ПЗРК в руках у курдских проамериканских формирований?

Самое смешное, что наиболее вероятная цель - турецкие ВВС. 

Вообще необычная ситуация. США создают на территории суверенного государства Сирии негосударственные вооруженные формирования и оснащают их средствами, способными сбивать самолеты и вертолеты своего союзника по НАТО - Турции.

Интересно, как скоро эти ПЗРК появятся в зоне гражданских аэропортов близлежащих стран?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 24
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почему террористы?
НеБаранов2 написал 16.01.2018 19:09
Почему Баранов называет курдов террористами?
Разве они включены в перечень террористических организаций?
Или они кажутся террористами с коммунистической точки зрения?
Вроде бы нет.
"Террористами" курдов называют только турки. Так почему Баранов придерживается турецкого взгляда? У Баранова есть какие-то инвестиции в Турции?
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Re: Re: Re: Святославу.
Иван. написал 16.01.2018 18:24
С боингом все ясно, это провокация ВСУ с целью оправдания санкций против РФ. Надо смотрреть, клму это сбитие выгодно. Уж точно не РФ. А открытой фазы вторжения никогда не планировалось, нечего делать, как кормить население Украины. Власть на Украине и так рухнет, гривна уже опустилась ниже исторического минимума, уровень жизни самый низкий из стран европы. Если бы хохлы не были такими глупыми и ленивыми, давно бы сами власть сменили, а так ждут когда останутся совсем без трусов.
Рейс аэрофлота SU2074 ни до дня сбития боинга ни после в зону АТО не залетал, он огибает ее с востока. Для чего самолету, летящему из Ларнаки в Москву залетать в зону АТО, нарушая план полета? Это стандартный эйрбас, а не разведывательный самолет с соответствующей аппаратурой. Для разведки есть специальные самолеты, которые видят все на пол-Украины не залетая в ее воздушное пространство. Представляю, какую бы вонь подняла Украина, залети на ее терриорию российский самолет.
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Re: Re: Re: Баранов светослав
ф3 написал 16.01.2018 17:53
граждане . представьте. внизу идет война и вдруг в небе летит самолет.и у добровольцев и служащих ВСУ возникает вопрос,а не кинет ли он бомбы?поэтому сразу рефлекс выстрелить по нему. ну кто-то и выстрелил.и не важно кто ВСУ или добровольцы.и попал.Обычная самозащита.Кто виноват? Виноват 1. порошенко потому-что не запретил полеты над зоной боев.2ПИЛОТ САМОЛЕТА полетевший над зоной боев
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(без названия)
ТЭ написал 16.01.2018 17:43
по проводимой политике ЙПГ являются ополчением, а не террористами
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Re: Re: Баранов внезапно
Светослав........... написал 16.01.2018 14:56
\\\Иван. написал
Украинский диспетчер, когда боинг подлетал к территории ЛДНР, дал команду боингу сменить эшелон, опуститься на пару тысяч метров ниже. Это зафиксировано записью переговоров диспетчера с пилотом боинга. Почему? Украинский "Бук" до боинга не доставал. При чем тут наши военные?///
.
С "Боингом" уже все давно ясно -- кто и как с россiи привозил, стрелял, отвозил обратно. Путлер хотел сбить самолет "Аэрофлота" и под этим соусом начать открытую фазу вторжения, но его дебилы перепутали н.п. Первомайское с н.п. Первомайский и в результате сбили "Боинг".
.
Шо весьма любопытно, вплоть до дня сбития "Боинга" рейс "Аэрофлота" SU2074 облетал зону АТО, а потом вдруг взял и поперся напрямик.
.
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(без названия)
фантомас забан написал 16.01.2018 14:54
Напомню, что Россия влезла в Сирию по ее просьбе с целью помочь сохранить ее целостность. А ее раздербанили. Хорошая помощь.
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Re: Re: Пели же тогда
Светослав........... написал 16.01.2018 14:43
\\\Иван. написал
Вы ничего не перепутали, Лохторат, разве курдов не США поддерживают? ПУ поддерживает Асада, у которого с курдами противоречия. ПУ выбрал Асада в противостоянии с курдами.///
.
Именно. Поддержкой Курдов Штаты придерживают за бубенчики Эрдогана.
.
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Re: Re: Re: Или они глупее РФ?
Моджахед написал 16.01.2018 14:34
РФ - запрещена в Исламском государстве.
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(без названия)
ф3 написал 16.01.2018 14:07
США ВЕЛИКАЯ СТРАНА.и если они дали пзрк курдам значит так и надо
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Re: Баранов внезапно
Иван. написал 16.01.2018 13:29
Украинский диспетчер, когда боинг подлетал к территории ЛДНР, дал команду боингу сменить эшелон, опуститься на пару тысяч метров ниже. Это зафиксировано записью переговоров диспетчера с пилотом боинга. Почему? Украинский "Бук" до боинга не доставал. При чем тут наши военные?
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Re: Re: Re: Или они глупее РФ?
Иван. написал 16.01.2018 13:13
Ну да, ну да, приятно писать о глупости кого-то. Да вы почитайте посты на этом форуме, тут не только глупость, тут идиотизма и других психболезней полно. Что касается РФ, то большинство стран мира глупее РФ, хотя бы Украина, чего далеко ходить.
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Баранов внезапно
412235532532 написал 16.01.2018 13:13
"А уж передать ПЗРК неправительственному формированию вообще граничило с военным преступлением." - Баранов, т.е. вы согласны, что тем самым "Буком" упраляли ваши военные? Но не могли же они передать его неправительственным формированиям трактористов и шахтеров?
Может вы совсем наконец протрезвеете, и признаете - что оккупация КРыма - вопиющее попранием как норм международного права, так и вообще - за гранью всякой морали?
И что в результате мир неизбежно сползает к горячей фазе мировой войны? В результате которой ваша страна, скорее всего, просто перестанет существовать?
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье+- написал 16.01.2018 13:10
Это все фантазии кацапья на вольную тему.Реально ПЗРК будут валить самолеты и вертолеты кацапопомойки,ну а что будут делать с пилотами объяснять не надо.Пример Афганистана ни куда не делся.Можете у Руцкого спросить.Он расскажет.
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США - мировой террорист!
Lopes написал 16.01.2018 13:09
США - мировой террорист! Штаты постоянно занимаются организацией
кровавых переворотов,локальных войн, военного террора по отношению
к странам донорам природных ресурсов.
Пока существуют сша мира не Земле не будет!
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Re: Пели же тогда
Иван. написал 16.01.2018 13:07
Вы ничего не перепутали, Лохторат, разве курдов не США поддерживают? ПУ поддерживает Асада, у которого с курдами противоречия. ПУ выбрал Асада в противостоянии с курдами.
Ответить
Re: Re: Или они глупее РФ?
253636464 написал 16.01.2018 13:06
Конечно США не глупее РФ. Глупее РФ быть трудно.
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Re:
Иван. написал 16.01.2018 13:02
Сирия, как стратегическая база ВМФ и ВКС, остро нужна РФ. И за это не жалко миллиардов. Вы, Завиднов, ничего не понимаете в геополитических войнах, которые идут постоянно всю историю человечества. Прикиньте, а зачем США тратят миллиарды долларов на свои базы за рубежом? Или они глупее РФ? Завиднов, вы случайно не состоите в пятой колонне?
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Пели же тогда
Лохторат написал 16.01.2018 13:00
Не нужен нам берег турецкий
И Африка нам не нужна.
Стингеры можно направить не только против турок. Курды - это мошонка Турции, за которую пока мягко поглаживает дядя пу.
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Re: 3авиднов Никотим
Светослав........... написал 16.01.2018 12:59
\\\Да кому нужна эта Сирия кроме сожителя Кабаевой. Уже миллиарды наших долларов туда спустил.///
.
Не просто миллиарды -- 30 миллиардов как минимум.
.
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Соединенные Штаты передали курдам ПЗРК
Светослав........... написал 16.01.2018 12:57
Ай-яй-яй! Это шо ж такое творится, граждане?
Теперь россiйские "соколы" не смогут наносить авиаудары по курдам, и им таки придется воевать с ИГИЛ, как было заявлено Путлером при заходе в Сирию! Во непруха... ))
.
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