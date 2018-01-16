США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК

Соединенные Штаты передали курдским военизированным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Вооружение было передано на прошлой неделе в рамках "секретной сделки", сообщает новостной портал Al Masdar.

По данным портала, ПЗРК получили формирования в районе Африн на северо-западе республики в 20 км от границы с Турцией.

Еще совсем недавно отношение к передаче ПЗРК было почти таким же, как и к передаче оружия массового поражения. А уж передать ПЗРК неправительственному формированию вообще граничило с военным преступлением.

Впрочем, США этим не особенно заморачивались, и окольными путями передавали "Стингеры" еще афганским моджахедам.

Сейчас различные ПЗРК находятся на вооружении самых экзотических формирований, в том числе и ИГ, да будет проклято это имя на всей территории, подвластной Роскомнадзору. Кому скажем спасибо?

А теперь зададимся простым вопросом: что за цели предназначены для поражения ПЗРК, переданными американцами курдским формированиям?

У Исламского государства вроде бы пока нет авиации. У неправительственных формирований более умеренного типа - тоже. Авиация есть у Турции, у российского контингента в Сирии, у самих американцев и у собственно Сирийской арабской республики. Кого из них намерены сбивать американские ПЗРК в руках у курдских проамериканских формирований?

Самое смешное, что наиболее вероятная цель - турецкие ВВС.

Вообще необычная ситуация. США создают на территории суверенного государства Сирии негосударственные вооруженные формирования и оснащают их средствами, способными сбивать самолеты и вертолеты своего союзника по НАТО - Турции.

Интересно, как скоро эти ПЗРК появятся в зоне гражданских аэропортов близлежащих стран?

А.Б.