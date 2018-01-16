Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина

Он считает, что Путин, заявивший о выдвижении на выборы в декабре 2017 года, нарушает Конституцию России, запрещающую человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд.
По мнению Ходорковского, Путин уже дважды подряд выигрывал выборы (в 2000-м и 2004 году), а в 2012 году воспользовался «лукавым трюком», снова приняв участие в президентской гонке. Выборы президента России в 2008 году, которые выиграл Дмитрий Медведев, Ходорковский назвал «безнравственной рокировкой», не признавая нынешнего премьер-министра России «самостоятельной фигурой».
Olgafak написал 16.01.2018 20:27
БеиБахтер написал 16.01.2018 19:41
OlgaSlili написал 16.01.2018 19:38
engladtes написал 16.01.2018 18:53
замечание написал 16.01.2018 18:45
engladSix написал 16.01.2018 18:10
Ходор спохватился написал 16.01.2018 18:05
Утин наберет 81 % голосов, всп беллютени уже обработаны.
OlgaImpuh написал 16.01.2018 17:33
OlgaVok написал 16.01.2018 17:08
KsuRoholeva написал 16.01.2018 16:45
OlgaSoony написал 16.01.2018 16:07
EdwardGoodBoy написал 16.01.2018 15:14
База пригодится: для массовой регистрации аккаунтов и т.п.
Формат файлов: Excel + txt
В базе:
более 4,7М Женские Фамилия+Имя
более 1,66М Мужские Фамилия+Имя
База отлично подойдет для массовой регистрации e-mail, различных аккаунтов, отправки писем и прочего где необходимо использовать множество различных фамилий и имен.
База получена путем перебора наиболее популярных фамилий и имен в России. Таким образом удалось убрать много редких или непонятных фамилий типа "Череззаборногузадерищенко" и т.п.
База содержит российские (не значит только русские) фамилии и имена.
Для составления базы было использовано:
- Женские Фамилии - 16К ед
- Женские имена - 283 ед
- Мужские Фамилии - 16К ед
- Мужские имена - 100 ед
База сделана в Excel. Содержит 2 файла xlsx (женские Ф+И и Мужские Ф+И) 73Mb и 20Mb. Файлы прекрасно работают в Excel 2007 и старше, в ранних версиях Excel работать не будут!.
Также открываются с нюансом*, но без косяков в OpenOffice Calc 4.1.4 и выше, на более ранних версиях не пробовал.
В файлах есть шаблон и подробная инструкция для получения нужного количества рандомных Фамилии+Имя.
А также шаблон и подробная инструкция для получения списка фамилия+имя (путем перебора всех возможных вариантов) по уже имеющимся у вас спискам фамилий и имен с возможностью получения нужного количества рандомных Фамилии+Имя. Все шаблоны основаны на формулах.
Что в комплекте:
В комплекте к 2 файлам xlsx идут +
- Текстовые файлы со всеми комбинациями Фамилия+Имя женские все по порядку, разбитые до 1 000 000 строк в каждом.
- текстовые файлы со всеми комбинациями Фамилия+Имя мужские все по порядку, разбитые до 1 000 000 строк в каждом.
- Текстовые файлы с мужскими фамилиями (16652 фамилий) разбитыми по алфавиту (фамилии на определенную букву в одном файле)
- Текстовые файлы с женскими фамилиями (16652 фамилий) разбитыми по алфавиту (фамилии на определенную букву в одном файле)
- Тексовый файл с мужскими именами (100 имен)
- Тексовый файл с женскими именами (283 имени)
Объем zip-архива около 93Mb
<b>Цена: 800 руб за все.</b>
Оплата Я.деньги или webmoney.
всех вопросы (про покупку и др.): пишите на bazafi@cock.li
*Нюанс открытия файлов в OpenOffice Calc: При первом открытии xlsx файлов OpenOffice открывает их ооочень долго, больше 1,5 часов точно, т.к. переписывает все формулы под свой формат, можно нажать "Открыть" и идти спокойно по своим делами или поспать)). После того как файлы откроются необходимо сохранить их в формате OpenOffice и пользовать их, чтобы в следующий раз не ждать.
Моше Миша написал 16.01.2018 14:09
в типографии и на все ТВканалы России.Осталось лишь выкупить у
Московского ювелирного завода Корону.
Видимо,тоже запутин,а прошептать решил для галочки,чтобы "мамка
не заругала".
Рудольф написал 16.01.2018 14:04
"После драки кулаками не машут"?
отец Пигидий написал 16.01.2018 13:17
DariaAbuth написал 16.01.2018 13:12
KreditAbirm написал 16.01.2018 13:09
RosarioMoR написал 16.01.2018 13:07
Лис написал 16.01.2018 12:59