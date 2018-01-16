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Московский листок

Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 19

Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина

Он считает, что Путин, заявивший о выдвижении на выборы в декабре 2017 года, нарушает Конституцию России, запрещающую человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. 

По мнению Ходорковского, Путин уже дважды подряд выигрывал выборы (в 2000-м и 2004 году), а в 2012 году воспользовался «лукавым трюком», снова приняв участие в президентской гонке. Выборы президента России в 2008 году, которые выиграл Дмитрий Медведев, Ходорковский назвал «безнравственной рокировкой», не признавая нынешнего премьер-министра России «самостоятельной фигурой».



Рейтинг:   4.69,  Голосов: 13
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Всего комментариев к статье: 19
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Olgafak
Olgafak написал 16.01.2018 20:27
Я тут новенькая, как дела?
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Re:
БеиБахтер написал 16.01.2018 19:41
.. А кто такой ентот Ходорковки?
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OlgaSlili
OlgaSlili написал 16.01.2018 19:38
Я тут новенькая, как дела?
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engladtes
engladtes написал 16.01.2018 18:53
Интересно<a href=http://jap.education-uk.ru/>!</a>
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Re я написал 1
замечание написал 16.01.2018 18:45
"Утин наберет 81 % голосов"-а, оно ему надо..четвертый срок мотать ?!
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engladSix
engladSix написал 16.01.2018 18:10
Наконец-то, чтото полезное[url=http://es.education-uk.ru/],[/url]
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ЦИК -это Цирк
Ходор спохватился написал 16.01.2018 18:05
маразм крепчает, результаты уже известны-
Утин наберет 81 % голосов, всп беллютени уже обработаны.
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OlgaImpuh
OlgaImpuh написал 16.01.2018 17:33
Я тут новенькая, как дела?
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OlgaVok
OlgaVok написал 16.01.2018 17:08
Я тут новенькая, как дела?
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KsuRoholeva
KsuRoholeva написал 16.01.2018 16:45
Супер. Отличная тема.
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OlgaSoony
OlgaSoony написал 16.01.2018 16:07
Я тут новенькая, как дела?
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EdwardGoodBoy
EdwardGoodBoy написал 16.01.2018 15:14
<b>База российские Фамилии и Имена</b>
База пригодится: для массовой регистрации аккаунтов и т.п.
Формат файлов: Excel + txt
В базе:
более 4,7М Женские Фамилия+Имя
более 1,66М Мужские Фамилия+Имя
База отлично подойдет для массовой регистрации e-mail, различных аккаунтов, отправки писем и прочего где необходимо использовать множество различных фамилий и имен.
База получена путем перебора наиболее популярных фамилий и имен в России. Таким образом удалось убрать много редких или непонятных фамилий типа "Череззаборногузадерищенко" и т.п.
База содержит российские (не значит только русские) фамилии и имена.
Для составления базы было использовано:
- Женские Фамилии - 16К ед
- Женские имена - 283 ед
- Мужские Фамилии - 16К ед
- Мужские имена - 100 ед
База сделана в Excel. Содержит 2 файла xlsx (женские Ф+И и Мужские Ф+И) 73Mb и 20Mb. Файлы прекрасно работают в Excel 2007 и старше, в ранних версиях Excel работать не будут!.
Также открываются с нюансом*, но без косяков в OpenOffice Calc 4.1.4 и выше, на более ранних версиях не пробовал.
В файлах есть шаблон и подробная инструкция для получения нужного количества рандомных Фамилии+Имя.
А также шаблон и подробная инструкция для получения списка фамилия+имя (путем перебора всех возможных вариантов) по уже имеющимся у вас спискам фамилий и имен с возможностью получения нужного количества рандомных Фамилии+Имя. Все шаблоны основаны на формулах.
Что в комплекте:
В комплекте к 2 файлам xlsx идут +
- Текстовые файлы со всеми комбинациями Фамилия+Имя женские все по порядку, разбитые до 1 000 000 строк в каждом.
- текстовые файлы со всеми комбинациями Фамилия+Имя мужские все по порядку, разбитые до 1 000 000 строк в каждом.
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Где ж ты, Мойша, был,где мед-пиво пил?
Моше Миша написал 16.01.2018 14:09
Товарищ проснулся когда результыты выборов уже давно переданы
в типографии и на все ТВканалы России.Осталось лишь выкупить у
Московского ювелирного завода Корону.
Видимо,тоже запутин,а прошептать решил для галочки,чтобы "мамка
не заругала".
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(без названия)
Рудольф написал 16.01.2018 14:04

"После драки кулаками не машут"?
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(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 13:17
Конечно, все это фигня, и Ходор сам это понимает. Другое дело, что когда Эллочка Чурова будет в Гааге сидеть на одной скамейке с вошьдем, то ей сложнее будет прикидываться дурочкой и попискивать, что она не знала, не понимала, - тот же Ходор этой заявой ткнет ей в мopду и будет прав.
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DariaAbuth
DariaAbuth написал 16.01.2018 13:12
Great forum post.Really thank you! Want more. [url=http://a1i2zy6y.tumblr.com/]Eckenrode[/url]
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KreditAbirm
KreditAbirm написал 16.01.2018 13:09
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RosarioMoR
RosarioMoR написал 16.01.2018 13:07
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Лис написал 16.01.2018 12:59
А Ходорковский разве не в курсе что такого понятия как ЦИК просто нет в Конституции? Если судьи назначаются самим Путиным то о каком правовом государстве может идти речь?
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