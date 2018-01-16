Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина

Он считает, что Путин, заявивший о выдвижении на выборы в декабре 2017 года, нарушает Конституцию России, запрещающую человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд.

По мнению Ходорковского, Путин уже дважды подряд выигрывал выборы (в 2000-м и 2004 году), а в 2012 году воспользовался «лукавым трюком», снова приняв участие в президентской гонке. Выборы президента России в 2008 году, которые выиграл Дмитрий Медведев, Ходорковский назвал «безнравственной рокировкой», не признавая нынешнего премьер-министра России «самостоятельной фигурой».