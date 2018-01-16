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Московский листок

Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 5

Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов

Президент Владимир Путин "никоим образом не может влиять на редакционную политику телеканалов" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментируя жалобу Геннадия Зюганова на "шельмование" на госканалах кандидата в президенты от КПРФ.

"В данном случае, это, безусловно, можно воспринимать как информацию для сведения. Потому что, если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию. И, конечно же, президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Об этом не может идти и речи", - заявил Песков.

Напомним, накануне Геннадий Зюганов направил письмо президенту России Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, руководителям «Первого канала» и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву с просьбой предотвратить использование телеэфира для «контрпропаганды» против кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. По мнению Зюганова, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать».

«Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать», — говорится в письме.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: ио написал 16
замечание написал 16.01.2018 18:23
"ну если киндер-сюрприз раз в неделю собирает все основные СМИ и дает указания как и что писать"- такое ощущение ,что все вавансми ,уже перешли в режим круглосуточного получения указаний из центра..
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(без названия)
фантомас забан написал 16.01.2018 14:50
Учитывая государственное финансирование телеканалов, газет и др., мы верим, что никоим образом никто из кремляди не может влиять на политику этих самых телеканалов. Песков умнейший из грызунов.
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Как не могут влиять??? А,разве, телеканалы живут только за счет рекламы?
?Это что? написал 16.01.2018 14:20
Только наличие/отсутствие денег сейчас определяет существование/отсутствие чего-либо. Раз телеканалы существуют, значит к ним поступают деньги. Реклама не окупит всех затрат телефидения, это все знают. Чего ж он,тогда ваньку валяет?
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(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 13:33
"Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать" - тю! вот, к примеру, чмoшный жидок Шапира, называющий себя "журналистом Соловьевым", в КАЖДОЙ порции своего помета на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать испражняется в адрес Навального, и ничего - Навальный еще ни разу не обращался к Плешивому с просьбой перекрыть Шапире оральное отверстие.
.
Что касается ряженого в коммуниста жирного клоуна, пожаловавшегося одному кандидату в презики, что кисель-тв якобы гнобит другого кандидата в презики, то у меня, опять-таки, лишь один ВОПРОС:
.
это все идет у кукловодов по заранее написанному сценарию или разнообразные вводные приходят им в верхние части туловищ спонтанно, по ходу шоу?
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ну если киндер-сюрприз раз в неделю собирает все основные СМИ и дает указания как и что писать
корнхолио написал 16.01.2018 13:20
и говорить, кого можно пускать в эфир а кого ни в коем случае, какое ж это влияние.
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