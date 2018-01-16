Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов

Президент Владимир Путин "никоим образом не может влиять на редакционную политику телеканалов" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментируя жалобу Геннадия Зюганова на "шельмование" на госканалах кандидата в президенты от КПРФ.

"В данном случае, это, безусловно, можно воспринимать как информацию для сведения. Потому что, если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию. И, конечно же, президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Об этом не может идти и речи", - заявил Песков.

Напомним, накануне Геннадий Зюганов направил письмо президенту России Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, руководителям «Первого канала» и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву с просьбой предотвратить использование телеэфира для «контрпропаганды» против кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. По мнению Зюганова, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать».

«Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать», — говорится в письме.