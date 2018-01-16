ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России

Евросоюз намерен продолжить санкционую политику в отношении России, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Помимо прочего, мы приняли конкретные решения по Brexit, обороне и расширению санкций против России. Я с гордостью отмечаю то, как европейцы совместно с украинским народом противостоят агрессии России на протяжении трех с половиной лет, и мы будем придерживаться этого курса", - цитирует RNS Туска.

ЕС ввел экономические санкции против России летом 2014 года. 21 декабря Совет Евросоюза принял решение о ограничительных мер до 31 июля 2018 года.