ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России

Евросоюз намерен продолжить санкционую политику в отношении России, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Помимо прочего, мы приняли конкретные решения по Brexit, обороне и расширению санкций против России. Я с гордостью отмечаю то, как европейцы совместно с украинским народом противостоят агрессии России на протяжении трех с половиной лет, и мы будем придерживаться этого курса", - цитирует RNS Туска.
ЕС ввел экономические санкции против России летом 2014 года. 21 декабря Совет Евросоюза принял решение о ограничительных мер до 31 июля 2018 года.
Туск написал 16.01.2018 20:52
Х...с ыми написал 16.01.2018 15:35
\\ъъ написал 16.01.2018 14:01