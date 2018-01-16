Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 3

ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России

Евросоюз намерен продолжить санкционую политику в отношении России, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Помимо прочего, мы приняли конкретные решения по Brexit, обороне и расширению санкций против России. Я с гордостью отмечаю то, как европейцы совместно с украинским народом противостоят агрессии России на протяжении трех с половиной лет, и мы будем придерживаться этого курса", - цитирует RNS Туска.

ЕС ввел экономические санкции против России летом 2014 года. 21 декабря Совет Евросоюза принял решение о ограничительных мер до 31 июля 2018 года.

 

 



Рейтинг:   1.67,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вот уже 3 с половиной года на востоке Польши и Украины идут ожесточенные и кровопролитные бои.
Туск написал 16.01.2018 20:52
героически сражается с войсками агрессивной России и пускает российские бронепоезда под откос под аплодисменты Европы и всего мира.
Ответить
(без названия)
Х...с ыми написал 16.01.2018 15:35
А вам п...да!
Ответить
Ну и х... с ыми!
\\ъъ написал 16.01.2018 14:01
!!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
А куда делись наши нефтяные деньги?
А куда делись наши нефтяные деньги?
16.01.2018
Новые проколы П.Грудинина
Новые проколы П.Грудинина
16.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты (4)
Суд на три месяца продлил домашний арест Кириллу Серебренникову (0)
Миронов заявил, что не прочь объединится с КПРФ (8)
США пообещали огласить новые санкции против России 29 января (6)
В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей (13)
ЕС обещает продолжить санкционную политику в отношении России (3)
Песков заявил, что Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов (5)
Ходорковский призвал ЦИК не регистрировать Путина (19)
США вооружают террористов на востоке своими ПЗРК (24)
Глава Минздрава заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80% (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Люди расхoдятся:((
Дарья Митина Дарья Митина: Сезoннoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Митинг ! 31 января!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Украина размером со сковородку
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опасные связи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss