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Московский листок

В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 13

В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более одного миллиона подписей. "По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", - цитирует ТАСС представителя штаба.

Отмечается, что для регистрации кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать 300 тыс. подписей, но избирательный штаб Путина принял решение "не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату". "Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата", - отметили в штабе.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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Ой, ну что они говорят?!
Как написал 16.01.2018 20:22
можно говорить такую неправду?! Ноль-то зачем убрали? Точнее - два! Два нуля там было. Не 1 млн собрали, а 100! Собрали 100 001 459 подписей. А если совсем точно, то 145 000 и + еще 1 голос. Вся Россия об этом знает. Говорите правду, не надо стесняться.
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(без названия)
Вся Россия написал 16.01.2018 19:07
Вот чешут, какой миллион? Пускай список выложат в свободный доступ, это все вранье, нету этих подписей.
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Даже, в какой-то степени, становится жалко этого путина...
?Это что? написал 16.01.2018 18:34
Т.к., все "они" и он самом, создалась уверенность, что полностью теряют/потеряли адекватность.
Уж врали бы, да не завирались.
И он, если умный, ужо осадил бы их!:)...
Ибо, с такими "друзьями" и никаких врагов не надо.
Представьте себе: МИЛЛИОН подписей. На дураков каких-то рассчитывают своей ложью.
Тьфу, дебилы ...ля!.
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заявили о сборе более 1 миллиона подписей
опять забаненыйСлучайный прохожий написал 16.01.2018 17:42
В этой новости удивительно не то,что собрали миллион,надо будет и десть "соберут".Удивительно то,что никто не видит,где эти подписи собирают!В Москве,в крупнейших торговых центрах за день на этих "пунктах сбора" собирают буквально НЕСКОЛЬКО подписей(да и то надо думать самих собирающих).Что-бы собрать за несколько дней МИЛЛИОН по всей стране должны выстраиваться длиннющие очереди,участков необходимы тысячи,но наше самое правдивое телевидение почему-то не спешит обрадовать дорогих рАссеян подобной картинкой.И вот некоторых граждан начинают мучить смутные подозрения-или никаких очередей нет и подписи не собирают или на путинском телевидении засели враги Путина и работают они на Навального.
Вот такая возникла дилемма и как ее разрешить,я не понимаю.Может господин Песков внесет ясность?Хотя он как обычно.не в курсе.
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(без названия)
раб лампы написал 16.01.2018 17:41
А с Лисициной что? Есть информация по сбору подписей? Сколько в каком регионе еще нужно?
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(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 16:57
Ничуть не удивлюсь, если сбор подписей в поддержку кандидата Путена продолжится и после ЛОХОТРОНА - после того, как Вова будет "избран" новым старым паханом зоны, что будет свидетельствовать о неиссякаемой любви народа к своему плешивому вошьдю (это нужно будет на тот случай, если мерзкая пятая колонна начнется сомневаться в результатах ЛОХОТРОНА).
.
Но меня как животновода, то есть как зоолога и ветеринара, больше интересует не безымянная быдломасса, и ПЕРСОНАЛЬНЫЙ список любителей вошьдя: https://www.rbc.ru/politics/12/01/2018/5a5747999a794759cff13946 - в том смысле, чтоб потом эта публика не испарилась, когда Вову будет приветствовать Чаушеску.
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олигофрены
подписывают написал 16.01.2018 16:13
себе
смертный
приговор
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Re: АБВГ
Мухин - Гапон написал 16.01.2018 16:08
Надоел уже со своим мелкобуржуазным бредом.
Власть не дают - ее берут силой.
-----------------------------------------------------
А американцы были на Луне!
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Дебилы массово становятся соучастниками путлеровских преступлений
Светослав........... написал 16.01.2018 15:56
В корень зрел академик Павлов, когда заявлял об умственной неполноценности русскiх. Дебилы даже не понимают, шо путем массовой поддержки Путлера они сами сделали себя соучастниками преступлений неофашистской россiи против человечности -- с указанием персональных данных и личными подписями.
.
Ай да Вовка, ай да маладца! Опять знатно наколпачил безмозглое русское стадо ))
.
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(без названия)
Пахом написал 16.01.2018 15:35
В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей!
-----------
Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет!
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(без названия)
АБВГ написал 16.01.2018 15:20
Третья, завершающая часть статьи Мухина "ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ - НАВАЛЬНЫЙ И КУКЛОВОД ПУТИНА"
http://ymuhin.ru/node/1696/3-ih-ostalos-tolko-dvoe-navalnyy-i-kuklovod-putina
которую Баранов на форуме-мск не разместил.
"Мои усилия в предыдущей статье (обычного, кстати, размера), в которой я упрекнул элиту и персонально А. Баранова в том, что они не читают Конституцию, остались гласом вопиющего в пустыне. https://forum-msk.org/material/society/14216063.html
Очередной дебил в комментариях к этой статье меня &#171;уличил&#187;: ..."
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Вся власть Советам! И, тогда не будет никаких раздраев, т.к. президенты будут не нужны.
?Это что? написал 16.01.2018 14:42
Очевидный факт.
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А хто сумневается
што написал 16.01.2018 14:30
будженикав у нас и поболя будит?
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