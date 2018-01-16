В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей!

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более одного миллиона подписей. "По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", - цитирует ТАСС представителя штаба.

Отмечается, что для регистрации кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать 300 тыс. подписей, но избирательный штаб Путина принял решение "не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату". "Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата", - отметили в штабе.