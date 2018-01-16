В штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей!

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более одного миллиона подписей. "По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", - цитирует ТАСС представителя штаба.
Отмечается, что для регистрации кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать 300 тыс. подписей, но избирательный штаб Путина принял решение "не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату". "Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата", - отметили в штабе.
Как написал 16.01.2018 20:22
Вся Россия написал 16.01.2018 19:07
?Это что? написал 16.01.2018 18:34
Уж врали бы, да не завирались.
И он, если умный, ужо осадил бы их!:)...
Ибо, с такими "друзьями" и никаких врагов не надо.
Представьте себе: МИЛЛИОН подписей. На дураков каких-то рассчитывают своей ложью.
Тьфу, дебилы ...ля!.
опять забаненыйСлучайный прохожий написал 16.01.2018 17:42
Вот такая возникла дилемма и как ее разрешить,я не понимаю.Может господин Песков внесет ясность?Хотя он как обычно.не в курсе.
раб лампы написал 16.01.2018 17:41
отец Пигидий написал 16.01.2018 16:57
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Но меня как животновода, то есть как зоолога и ветеринара, больше интересует не безымянная быдломасса, и ПЕРСОНАЛЬНЫЙ список любителей вошьдя: https://www.rbc.ru/politics/12/01/2018/5a5747999a794759cff13946 - в том смысле, чтоб потом эта публика не испарилась, когда Вову будет приветствовать Чаушеску.
подписывают написал 16.01.2018 16:13
смертный
приговор
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Мухин - Гапон написал 16.01.2018 16:08
Власть не дают - ее берут силой.
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А американцы были на Луне!
Светослав........... написал 16.01.2018 15:56
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Ай да Вовка, ай да маладца! Опять знатно наколпачил безмозглое русское стадо ))
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Пахом написал 16.01.2018 15:35
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Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет!
АБВГ написал 16.01.2018 15:20
http://ymuhin.ru/node/1696/3-ih-ostalos-tolko-dvoe-navalnyy-i-kuklovod-putina
которую Баранов на форуме-мск не разместил.
"Мои усилия в предыдущей статье (обычного, кстати, размера), в которой я упрекнул элиту и персонально А. Баранова в том, что они не читают Конституцию, остались гласом вопиющего в пустыне. https://forum-msk.org/material/society/14216063.html
Очередной дебил в комментариях к этой статье меня «уличил»: ..."
?Это что? написал 16.01.2018 14:42
што написал 16.01.2018 14:30