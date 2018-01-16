США пообещали огласить новые санкции против России 29 января

Доклад Минфина США о новых санкциях в отношении России будет подготовлен к 29 января, заявил посол США в РФ Джон Хантсман. "Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции], люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA)", - цитирует ТАСС дипломата.

На вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции посол не стал отвечать, подчеркнув, что в настоящий момент на эту тему говорить слишком рано. При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Белый дом готовит для Конгресса США так называемый кремлевский доклад, в котором будут указаны высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству России. По данным источников, в список могут включить свыше 50 человек, а с учетом членов семей – до 300 человек.