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Московский листок

США пообещали огласить новые санкции против России 29 января

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 6

США пообещали огласить новые санкции против России 29 января

Доклад Минфина США о новых санкциях в отношении России будет подготовлен к 29 января, заявил посол США в РФ Джон Хантсман. "Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции], люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA)", - цитирует ТАСС дипломата.

На вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции посол не стал отвечать, подчеркнув, что в настоящий момент на эту тему говорить слишком рано. При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Белый дом готовит для Конгресса США так называемый кремлевский доклад, в котором будут указаны высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству России. По данным источников, в список могут включить свыше 50 человек, а с учетом членов семей – до 300 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
kjki написал 16.01.2018 19:13
Добей те наконец то смертельно больного, а то мучается больно долго.
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(без названия)
ватник из ада написал 16.01.2018 17:20
ну и что ? санкции штатов .... фуфло .
главные санкции против рф ввел сам путин и центробанк . если нищего оштрафовать на миллион , то новый штраф в пол-ляма ему не страшен . так и тут .
нам то что ? тот же цб хранит на западе 77 % своих резервов и наращивает их . ха ха .
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(без названия)
отец Пигидий написал 16.01.2018 17:17
Опять-таки, о новых санкциях в отношении НЕ России, а в отношении конкретных воров путенского разлива и их уголовного бизнеса. И второе (повторюсь):
.
Вот когда в списке будет главвор Путен, тогда эти списки будут что-то значить. А пока в списках будут фигурировать пусть и жирненькие, но нувориши-шестерки, все эти списки - фигня.
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(без названия)
Пахом написал 16.01.2018 15:38
Топите эту галеру, отплавала уже свое.
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(без названия)
Уже проскакивало в прессе написал 16.01.2018 15:33
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Евробонды - ОТ кого...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 16.01.2018 15:20
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Америка - российских ПАРАЗИТОЫ-
ВОРЮГ - Готова НАКАЗАТЬ!А в это-же
время в России КОЕ-КТО...ГОТОВы
этих-же ПАРАЗИТОВ - спасать!
` ` ` ` `
>СТАТЬЯ:Евробонды для российского
бизнеса:ловите шанс на сохранение
капитала,господа! От 16-01-18;
>САЙТ:pandoraopen.ru Вр.09:58.
````````````````````
ВОПРОС:"Для кого в России - ОНИ
(олигархи=ПАРАЗИТЫ) СВОИ"...?
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
--- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 16-01-18.
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