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Московский листок

Жильцы общежитий Трёхгорки не хотят оказаться на улице

Опубликовано 17.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх счетчик коммуналка
Жильцы общежитий Трёхгорки не хотят оказаться на улице

17 января в 15-00 жильцы общежитий Трёхгорной мануфактуры (Трёхгорный вал, д.14, корп.3, Трёхгорный вал, д. 4, корп.1, Трёхгорный вал, д. 2, стр.1) собираются коллективно посетить Жилищную инспекция Центрального административного округа Москвы (м. Электрозаводская, ул. Госпитальный Вал 5, к. 18).

Напоминаем, данные дома были незаконно, в нарушении с Постановлением Верховного Совета № 3020-1 от 27.12.1991 г.

«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1993 года N 8 "Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий", п. 1 Постановления Правительства г. Москвы от 14.12.1993 года N 1150 "О мерах, направленных на сокращение общежитий на территории Москвы и переводе их в жилищный и гостиничный фонды города" - захвачены предпринимателями, ранее прихватизировавшими Трёхгорную мануфактуру.

Новые хозяева облагают жильцов необоснованно высокими коммунальными платежами. Тратят эти платежи на что угодно, но не на обслуживание домов (ремонта не было 25 лет, лифты не ходят 20 лет). Также жильцам не дают устанавливать индивидуальные приборы учета воды и электроэнергии (видимо, чтобы было сложнее выдвигать обоснованные претензии к необоснованной величине коммунальных поборов).

И главное, жильцы не могут заключить договора социального найма, в связи с чем и перед ними и перед их детьми маячит перспектива остаться на улице.



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