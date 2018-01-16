Миронов заявил, что не прочь объединится с КПРФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал коммунистов ближайшими союзниками эсеров и заявил, что давно вынашивает идею объединения с КПРФ.

"Я давно вынашиваю идею в исторической перспективе объединиться с КПРФ… У этой партии (ЛДПР) нет ни идеологии, ничего, кроме очень яркого вождя. Объединяться с такой партией бессмысленно. У нас своя социалистическая идеология, как я уже говорил, в исторической перспективе самые ближайшие наши союзники — это, конечно, коммунисты КПРФ", - цитирует РИА Новости Миронова.

Напомним, 25 декабря съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина на президентских выборах. Таким образом, партия отказалась от выдвижения своего кандидата. По словам Сергея Миронова, Путин является «единственным социалистом» в России, а программа действующего лидера во многом совпадает с программой партии. 26 декабря Сергей Миронов принял участие в собрании инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина.