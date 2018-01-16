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Московский листок

Миронов заявил, что не прочь объединится с КПРФ

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 9

Миронов заявил, что не прочь объединится с КПРФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал коммунистов ближайшими союзниками эсеров и заявил, что давно вынашивает идею объединения с КПРФ.

"Я давно вынашиваю идею в исторической перспективе объединиться с КПРФ… У этой партии (ЛДПР) нет ни идеологии, ничего, кроме очень яркого вождя. Объединяться с такой партией бессмысленно. У нас своя социалистическая идеология, как я уже говорил, в исторической перспективе самые ближайшие наши союзники — это, конечно, коммунисты КПРФ", - цитирует РИА Новости Миронова.

Напомним, 25 декабря съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина на президентских выборах. Таким образом, партия отказалась от выдвижения своего кандидата. По словам Сергея Миронова, Путин является «единственным социалистом» в России, а программа действующего лидера во многом совпадает с программой партии. 26 декабря Сергей Миронов принял участие в собрании инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Горилка с кошерным салом не в пример лучше!
патриот совсем истинный написал 16.01.2018 20:58
Патриоты,тем более совсем истинные не употребляют иностранные продукты,тем более из вражеских стран!(а у нас еще не вражеские страны остались?)Но сало употребить можно и хрен с ним.с кошерным,можно хоть халялбное,главное пожирнее и побольше.Ну на халяву любое сойдет.А жидобендеровскую горилку-нивжизнь!Ну если только чуток,самую малость.Литра два,не больше.Так давай наливай и сало нарезай,я уже выехал.
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Re: Корршунову
Скажете тоже - написал 16.01.2018 20:45
- крыса. Это мышь. Белая. Для крысы мелковата.
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Re: Поцреоту совсем истинному
Я таки написал 16.01.2018 20:42
на вас удивляюсь - шо ви привязались к этому боярышнику? Горилка с кошерным салом не в пример лучше!
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Эт-точно!
Единственный социалист. написал 16.01.2018 20:37
Которому не нравится прогрессивная шкала и нравится игра на виолончели.
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(без названия)
Корршунов написал 16.01.2018 20:36

А вот и первая крыса побежала.
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 16.01.2018 20:32
Да здравствует единый кандидат нерушимого блока коммунистов и беспартийных!Единственный!Вообще единственный,зачем нам другие?Да и выборы нам зачем,раз кандидат единственный?Купить на сэкономленные деньги самого лучшего лекарства российского производства-Боярышника,и раздать всем нуждающимся!По два флакона в одни руки.Мне.три,за идею.А четыре можно?
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похоже Сереже надоело сидеть в думе
корнхолио написал 16.01.2018 19:42
и уже хочет свалить.
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(без названия)
Вся Россия написал 16.01.2018 19:12
Нет такой Партии Мироновской, это все игры дедушки Володи, показать что типа у народа выбор есть, что народ не быдло. Но знающие люди давно смыслят, что у народа нет никакого выбора.
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а в чем-то он прав...
kerg написал 16.01.2018 19:01
коммунисты как и эсеры оч любят путина
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