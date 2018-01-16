Суд на три месяца продлил домашний арест Кириллу Серебренникову

Басманный суд Москвы во вторник продлил до 19 апреля домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 апреля 2018 года", - цитирует Интерфакс постановлении судьи Евгении Николаевой.

До той же даты продлен срок содержания под стражей первому генпродюсеру "Седьмой студии" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, а также домашний арест - экс-гендиректору АНО Юрию Итину.

Защита просила освободить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей, за Малобродского было предложено 10 млн рублей. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным. После оглашения решения суда защита фигурантов заявила, что будет его обжаловать.

На заседании суда Серебренников отверг обвинения. "Проект "Платформа" был, было проведено 340 мероприятий за 3 года и 3 месяца, были тысячи зрителей, которые все это видели. Все это снято, сфотографировано, зафиксировано", - цитирует Серебренникова RNS/

По его словам, за это время в проекте участвовали многочисленные артисты, музыканты и танцоры. "Фактически был создан стационарный театр, который действовал более трёх лет. Поэтому утверждать, что Российской Федерации был причинен какой-то мифический ущерб, это просто невозможно, цинично и бредово, абсурдно", — заявил в суде Серебренников. Режиссер отметил, что проект был реализован на «высоком художественном уровне», которым он гордится.