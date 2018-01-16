ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты

Центризбирком России на заседании 16 января рассмотрел вопрос о выдвижении на выборы президента РФ последних трех кандидатов. Таким образом, избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов.

"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых [в суд] не вижу", - цитирует ТАСС зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Лидеру общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирине Волынец, баллотирующейся от Народной партии России, было разрешено открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной было отказано из-за ряда нарушений при проведении съезда и отсутствии необходимых документов.

Депутат гордумы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости, заявил на заседании ЦИК о снятии своей кандидатуры с выборов из-за нежелания дробить коммунистический электорат.

Окончательный состав участников предвыборной компании станет известен к 10-му февраля, после того, как кандидаты представят в ЦИК подписи в свою поддержку.