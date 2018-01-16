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Московский листок

ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты

Опубликовано 16.01.2018 в разделе комментариев 4

ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты

Центризбирком России на заседании 16 января рассмотрел вопрос о выдвижении на выборы президента РФ последних трех кандидатов. Таким образом, избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов.

"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых [в суд] не вижу", - цитирует ТАСС зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Лидеру общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирине Волынец, баллотирующейся от Народной партии России, было разрешено открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной было отказано из-за ряда нарушений при проведении съезда и отсутствии необходимых документов.

Депутат гордумы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости, заявил на заседании ЦИК о снятии своей кандидатуры с выборов из-за нежелания дробить коммунистический электорат.

Окончательный состав участников предвыборной компании станет известен к 10-му февраля, после того, как кандидаты представят в ЦИК подписи в свою поддержку.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Как жаль, что Булаев снял свою кандидатуру!
Или Хторат написал 16.01.2018 20:31
А я уж было собрался за него голосовать :( Теперь конец справедливости. ППЦ! Пойду, напьюсь с горя.
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По суду если только кто-то будет восстановлен,
чует кошка чье мясо съела написал 16.01.2018 20:26
По суду если только кто-то будет восстановлен, -
чует кошка чье мясо съела - оставляет лазейку -
чтоб выборы признало мировое сообщество...
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(без названия)
......... . . написал 16.01.2018 20:18
из-за нежелания дробить коммунистический электорат.
.
да. электорат уже пожилой, дробления может и не пережить.
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Не дай бог у каждого по миллиону подписей, как у путина
?Это что? написал 16.01.2018 19:57
Как нам голосовать придется в таком случае...
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