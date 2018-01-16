ЦИК заявил о 17 кандидатах в президенты

Центризбирком России на заседании 16 января рассмотрел вопрос о выдвижении на выборы президента РФ последних трех кандидатов. Таким образом, избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов.
"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых [в суд] не вижу", - цитирует ТАСС зампредседателя ЦИК Николая Булаева.
Лидеру общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирине Волынец, баллотирующейся от Народной партии России, было разрешено открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной было отказано из-за ряда нарушений при проведении съезда и отсутствии необходимых документов.
Депутат гордумы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости, заявил на заседании ЦИК о снятии своей кандидатуры с выборов из-за нежелания дробить коммунистический электорат.
Окончательный состав участников предвыборной компании станет известен к 10-му февраля, после того, как кандидаты представят в ЦИК подписи в свою поддержку.
Или Хторат написал 16.01.2018 20:31
чует кошка чье мясо съела написал 16.01.2018 20:26
чует кошка чье мясо съела - оставляет лазейку -
чтоб выборы признало мировое сообщество...
......... . . написал 16.01.2018 20:18
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да. электорат уже пожилой, дробления может и не пережить.
?Это что? написал 16.01.2018 19:57