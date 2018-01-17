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Московский листок

Умер один из последних романтиков рабочего класса

Опубликовано 17.01.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 19

мухин анпилов
Умер один из последних романтиков рабочего класса

НА СМЕРТЬ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА АНПИЛОВА

Умер один из последних романтиков рабочего класса России, романтиков «передовой роли трудящихся», один из самых активных политических деятелей 90-х годов.

В те годы всплыло очень много самых разных фамилий, но кто сейчас вспомнит, скажем, кто такие были в коммунистическом движении Полозков или даже Купцов? А уж, тем более, кто вспомнит всяких там гаврилок поповых и разных прочих бурбулисов? А Анпилов, хотя и не занимал никаких государственных или видных партийных постов, но без него - без его «Трудовой России» - написать историю тех лет невозможно.

Было время, когда я писал о нём критически, потом было время, когда мы вместе пытались найти пути решения стоявших перед Россией задач, и, можете мне поверить, что Анпилова можно было критиковать за многое, кроме одного, - его никак нельзя было обвинить в бездеятельности. Он реально делал всё, что мог ради победы дела коммунизма.

Мне могут сказать, что Анпилов в своих делах потерпел разгромное поражение. Что ж, - это так на его дела смотрите вы. А на самом деле Анпилов успешно опробовал десятки, если не сотни вариантов спасения идеи власти трудящихся, опробовал потому, что эти идеи кому-то надо было опробовать, иначе они так и остались бы ни на чём не основанной надеждой. И когда у Виктора Ивановича реализация очередной идеи оканчивалась ничем, то после этого ложность проверенного пути подтверждала практика. Говорят, что в науке отрицательный результат является таким же результатом, как и положительный, и в этом утверждении есть смысл. И Анпилов занимался тем, что для других должно было быть наукой.

Разумеется, Анпилов умер рано, но он ведь не берёг себя. В последний раз я видел его менее двух месяцев назад, и видел его на длинном мероприятии, которое Виктор Иванович выдержал от начала до конца, хотя уже выглядел больным. И мне могут сказать, что вот другие - умные - живут и живут, в Анпилов уже умер. Всё правильно, да только они не смогут ответить на вопрос - зачем эти умные живут? А по отношению к Анпилову такой вопрос глуп - он боролся за власть трудящихся до последнего вздоха.

Умер, как настоящий вождь трудящихся России.

Красивая жизнь, красивая смерть!



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Всего комментариев к статье: 19
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.01.2018 08:55
Лишь одно небольшое уточнение, точнее, вопрос. Все это уже не имеет никакого значения для Ампилова, и тем не менее, ВОПРОС:
.
с какой целью Ампилов мчался на встречу с беспартийным коммунистом-латифундистом Грудининым? Чтоб поддержать этого клоуна и таким образом внести свой вклад в переназначение плешивого чучела новым старым паханом зоны? Или, наоборот, чтоб сказать Грудинину, кто он есть по факту в контексте предстоящего ЛОХОТРОНА? Просто интересно.
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Анпилов +Грудинин + ...???
Анвар Садат написал 17.01.2018 08:53
Удальцов ут&#1110;ерждает, что Анпилов поддержал Грудинина, а умер по дороге на встречу с ним. Грудинин - ..&#1108;то РАБОЧИЙ КЛАСС?
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Прочитал, неплохо написано
Суфлер написал 17.01.2018 08:21
Умерла идея. Давно умерла. Оказалась пустой.
Но ведь недаром В.И. Анпилова в нашей стране знают люди разных политических взглядов, да и не только, наверное, люди из политического мира вспомнят его.
Пьеса может быть плохой. Характер персонажа может быть плохо написан. Но актер может своим вдохновением и талантом оживить пьесу, создать яркий образ.
Идея, которая вдохновляла В.И Анпилова давно в прошлом. Теперь нет и его &#8211; яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц.
Безжалостная жизнь продолжает свое равнодушное, космическое движение.
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Re: "Голодные - кричат"
ДЛтдлтдлт написал 17.01.2018 07:40
Пффф!
Кричат нагулявшие аппетит(см.шамовку в свинарнике).
Голодные воют или скулят, на краю - шепчут без голоса.
А в политике кричат козлы-провокаторы.
Прочие - по уровню интеллекта.
(Манипуляторы обращают взор, молча)
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(без названия)
Жложлодлтдлт написал 17.01.2018 07:33
Качественный троллинг.
Вот и хотелось постебаться над рьомантегом, но что уж опосля "отрицательного результата" - мем(100%-я нетленка).
...и это - красота по-анпиловски - тож запомним...
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(без названия)
стоик1102 написал 17.01.2018 07:28
Дзержинский-Андропов-Примаков...циничные преступники против Человечности?
Анпилов...романтик, поддерживавший Таких преступников?
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Листовка "Трудовой России"
Почему мы бесправны? написал 17.01.2018 03:42
С чего начать?
Во-первых, с установления связи с коммунистами на местах.
Во-вторых, с организации в каждом поселке, на каждом предприятии, в каждом районе коммунистических ячеек.
В-третьих, с создания на базе этих ячеек стачкомов, поселковых и районных комитетов, организующих массы трудящихся на борьбу за свои права, против грабежа и произвола хозяев и чиновников.
В единстве наша сила!
Вставайте под наши красные знамена!
Вместе &#8211; победим!
http://www.communi.ru
Ответить
Листовка "Трудовой России"
Почему мы бедные? написал 17.01.2018 03:36
Сегодня, как и сто лет назад, в России зреет величайшая народная революция. Потому что, как и сто лет назад, Россия стала очагом всяческого гнета &#8211; и капиталистического, и колониального. Потому что, как и сто лет назад, нынешняя власть стала средоточием всех грабительских сторон империализма, возведенных в квадрат. Из этого следует, что тот, кто объединяется в борьбе за свое освобождение от рабства, должен объединиться в борьбе за освобождение страны от колониального рабства, а значит, в борьбе против всего класса буржуазии, против империализма.
Только тогда в нашей общей борьбе обретем мы свободу. Свободу от ежедневной погони за куском хлеба, свободу от непосильных плат за жилье, продукты, лечение и образование, свободу от братоубийственных войн, свободу достойно жить и трудиться на нашей земле.
В единстве наша сила!
Вставайте под наши красные знамена!
Вместе &#8211; победим!
http:// www. communi. ru
Ответить
Коммунистический университет в Интернете
вроде тоже его заслуга написал 17.01.2018 03:27
"Устарел ли марксизм?"
http://communi.ru/matireals/university/lections/scientific_communism/does_marxizm_old_01/2_1.htm
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(без названия)
3авиднов Никотим написал 17.01.2018 02:56
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(без названия)
Музичко г. Зопорожье написал 17.01.2018 02:53
Что красивого в смерти этой? Может она не "красивая", а скоропостижная, и "хорошо" в ней то, что он не мучился и не пришел в ужас от неминуемой смерти, например как хворостовский или задорнов.
Не так уж мало прожил. Многие до 70 даже не доживают, например, хворостовский или задорнов. Конечно, это был знаменитый человек, харизматичный
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одно то, что он воспитал Удальцова
Правдорубченко написал 17.01.2018 02:19
уже огромный плюс Виктору Ивановичу.
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(без названия)
25летКАКнаблюдаю написал 17.01.2018 02:16
...кто вспомнит...и разных прочих бурбулисов?
===============================================
...а зря! ...и ныне живущего (тихо-тихо!) Бурбулиса следует и помнить и, особенно, хорошо ЗНАТЬ. (см.: Кто же водит хороводы? http://rpr.ur.ru/arhiv/arhiv/2011/4/1/1582/ )
...Анпилов пересекался с Бурбулисом летом 1989 года в Свердловске... тогда чаша весов еще колебалась. Шла борьба за Ельцина (как анти-горбачевца) - кто оседлает его? Оседлал Бурбулис... Все прочее уже пошла "автоматом"...
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Re: ****
Eva Ete написал 17.01.2018 02:07
Мы с Виктором Ивановичем не были знакомы, шли разными дорогами, но кем только не были! Красными, красно-коричневыми, анархо-примитивистами, сталинисткой сволочью, ватой, колорадами, еще и 2-мя процентами дерьма. Мне жаль, что это случилось, когда впереди была надежда.
Семье В.Ампилова соболезнования от совершенно незнакомой женщины, живущей в другой стране, но с момента объявления о смерти В.Ампилова оплакивающей Вашего близкого. Хотя это и не принято, когда уходит борец.
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Re: "Голодные - кричат". 25 лет кричать и 70 лет умереть - дай бог.
Гультяй написал 17.01.2018 01:43
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(без названия)
Гультяй написал 17.01.2018 01:32

Политический некролог надо, Юрий Игнатьевич, начинать (и заканчивать) одним: родился - оставил после себя такое-то и такое-то теоретическое наследие (вариант - движение) - умер.
.
А что мы имеем у Виктора Ивановича между "родился - умер"? Ничего! Зеро!.
.
Слава России!
.
Ответить
"Голодные - кричат"
А.Головенко, журналист написал 17.01.2018 00:37
В ноябре 1991 г. преступник Ельцин окончательно и незаконно запретил КПСС и купцовско-зюгановскую КП РСФСР
А уже 22 ноября В.Тюлькин и В.Анпилов образовали РКРП - Российскую Коммунистическую Рабочую партию
Разрешенная Ельциным КПРФ, как вы помните, появилась только в феврале 1993 г.
Работая в те годы в "Правде", я сделал немало интервью с Виктором Ивановичем, бывал на всех его акциях протеста. Публиковал с них отчеты
Как-то спросил его: "Виктор Иванович, а чего ты так кричишь на митингах?"
Он ответил: "Я выражаю интересы голодных. А голодные кричат"
С тех пор и запомнилось "Голодные - кричат"
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(без названия)
Вечная память Виктору Ампилову написал 17.01.2018 00:24
Вечная память мужественному и непоколебимому борцу против буржуазного режима РФ за интересы трудящихся. Талантливому организатору и руководителю "Трудовой России", которая всегда была самой активной в борьбе против чуждой народу буржуазной власти. В.И. Ампилов несмотря на угрозы, физическое насилие над ним со стороны "псов буржуазии" никогда не был сломлен и до конца остался верным делу борьбы за освобождения народа России от ее поработителей. Вечная слава народному герою.
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(без названия)
**** написал 17.01.2018 00:05
Как говорили в девяностые - анархо-примитивист Анпилов.
Сторонник восстановления СССР.
Но все, что он фактически мог - это принимать участие в разборках всяких политиканов, НЕ желающих восстановления СССР...
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