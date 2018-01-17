НА СМЕРТЬ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА АНПИЛОВА
Умер один из последних романтиков рабочего класса России, романтиков «передовой роли трудящихся», один из самых активных политических деятелей 90-х годов.
В те годы всплыло очень много самых разных фамилий, но кто сейчас вспомнит, скажем, кто такие были в коммунистическом движении Полозков или даже Купцов? А уж, тем более, кто вспомнит всяких там гаврилок поповых и разных прочих бурбулисов? А Анпилов, хотя и не занимал никаких государственных или видных партийных постов, но без него - без его «Трудовой России» - написать историю тех лет невозможно.
Было время, когда я писал о нём критически, потом было время, когда мы вместе пытались найти пути решения стоявших перед Россией задач, и, можете мне поверить, что Анпилова можно было критиковать за многое, кроме одного, - его никак нельзя было обвинить в бездеятельности. Он реально делал всё, что мог ради победы дела коммунизма.
Мне могут сказать, что Анпилов в своих делах потерпел разгромное поражение. Что ж, - это так на его дела смотрите вы. А на самом деле Анпилов успешно опробовал десятки, если не сотни вариантов спасения идеи власти трудящихся, опробовал потому, что эти идеи кому-то надо было опробовать, иначе они так и остались бы ни на чём не основанной надеждой. И когда у Виктора Ивановича реализация очередной идеи оканчивалась ничем, то после этого ложность проверенного пути подтверждала практика. Говорят, что в науке отрицательный результат является таким же результатом, как и положительный, и в этом утверждении есть смысл. И Анпилов занимался тем, что для других должно было быть наукой.
Разумеется, Анпилов умер рано, но он ведь не берёг себя. В последний раз я видел его менее двух месяцев назад, и видел его на длинном мероприятии, которое Виктор Иванович выдержал от начала до конца, хотя уже выглядел больным. И мне могут сказать, что вот другие - умные - живут и живут, в Анпилов уже умер. Всё правильно, да только они не смогут ответить на вопрос - зачем эти умные живут? А по отношению к Анпилову такой вопрос глуп - он боролся за власть трудящихся до последнего вздоха.
Умер, как настоящий вождь трудящихся России.
Красивая жизнь, красивая смерть!
отец Пигидий написал 17.01.2018 08:55
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с какой целью Ампилов мчался на встречу с беспартийным коммунистом-латифундистом Грудининым? Чтоб поддержать этого клоуна и таким образом внести свой вклад в переназначение плешивого чучела новым старым паханом зоны? Или, наоборот, чтоб сказать Грудинину, кто он есть по факту в контексте предстоящего ЛОХОТРОНА? Просто интересно.
Анвар Садат написал 17.01.2018 08:53
Суфлер написал 17.01.2018 08:21
Но ведь недаром В.И. Анпилова в нашей стране знают люди разных политических взглядов, да и не только, наверное, люди из политического мира вспомнят его.
Пьеса может быть плохой. Характер персонажа может быть плохо написан. Но актер может своим вдохновением и талантом оживить пьесу, создать яркий образ.
Идея, которая вдохновляла В.И Анпилова давно в прошлом. Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц.
Безжалостная жизнь продолжает свое равнодушное, космическое движение.
ДЛтдлтдлт написал 17.01.2018 07:40
Кричат нагулявшие аппетит(см.шамовку в свинарнике).
Голодные воют или скулят, на краю - шепчут без голоса.
А в политике кричат козлы-провокаторы.
Прочие - по уровню интеллекта.
(Манипуляторы обращают взор, молча)
Жложлодлтдлт написал 17.01.2018 07:33
Вот и хотелось постебаться над рьомантегом, но что уж опосля "отрицательного результата" - мем(100%-я нетленка).
...и это - красота по-анпиловски - тож запомним...
стоик1102 написал 17.01.2018 07:28
Анпилов...романтик, поддерживавший Таких преступников?
Почему мы бесправны? написал 17.01.2018 03:42
Во-первых, с установления связи с коммунистами на местах.
Во-вторых, с организации в каждом поселке, на каждом предприятии, в каждом районе коммунистических ячеек.
В-третьих, с создания на базе этих ячеек стачкомов, поселковых и районных комитетов, организующих массы трудящихся на борьбу за свои права, против грабежа и произвола хозяев и чиновников.
В единстве наша сила!
Вставайте под наши красные знамена!
Вместе – победим!
http://www.communi.ru
Почему мы бедные? написал 17.01.2018 03:36
Только тогда в нашей общей борьбе обретем мы свободу. Свободу от ежедневной погони за куском хлеба, свободу от непосильных плат за жилье, продукты, лечение и образование, свободу от братоубийственных войн, свободу достойно жить и трудиться на нашей земле.
В единстве наша сила!
Вставайте под наши красные знамена!
Вместе – победим!
http:// www. communi. ru
вроде тоже его заслуга написал 17.01.2018 03:27
http://communi.ru/matireals/university/lections/scientific_communism/does_marxizm_old_01/2_1.htm
3авиднов Никотим написал 17.01.2018 02:56
Музичко г. Зопорожье написал 17.01.2018 02:53
Не так уж мало прожил. Многие до 70 даже не доживают, например, хворостовский или задорнов. Конечно, это был знаменитый человек, харизматичный
Правдорубченко написал 17.01.2018 02:19
25летКАКнаблюдаю написал 17.01.2018 02:16
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...а зря! ...и ныне живущего (тихо-тихо!) Бурбулиса следует и помнить и, особенно, хорошо ЗНАТЬ. (см.: Кто же водит хороводы? http://rpr.ur.ru/arhiv/arhiv/2011/4/1/1582/ )
...Анпилов пересекался с Бурбулисом летом 1989 года в Свердловске... тогда чаша весов еще колебалась. Шла борьба за Ельцина (как анти-горбачевца) - кто оседлает его? Оседлал Бурбулис... Все прочее уже пошла "автоматом"...
Eva Ete написал 17.01.2018 02:07
Семье В.Ампилова соболезнования от совершенно незнакомой женщины, живущей в другой стране, но с момента объявления о смерти В.Ампилова оплакивающей Вашего близкого. Хотя это и не принято, когда уходит борец.
Гультяй написал 17.01.2018 01:43
Гультяй написал 17.01.2018 01:32
Политический некролог надо, Юрий Игнатьевич, начинать (и заканчивать) одним: родился - оставил после себя такое-то и такое-то теоретическое наследие (вариант - движение) - умер.
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А что мы имеем у Виктора Ивановича между "родился - умер"? Ничего! Зеро!.
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Слава России!
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А.Головенко, журналист написал 17.01.2018 00:37
А уже 22 ноября В.Тюлькин и В.Анпилов образовали РКРП - Российскую Коммунистическую Рабочую партию
Разрешенная Ельциным КПРФ, как вы помните, появилась только в феврале 1993 г.
Работая в те годы в "Правде", я сделал немало интервью с Виктором Ивановичем, бывал на всех его акциях протеста. Публиковал с них отчеты
Как-то спросил его: "Виктор Иванович, а чего ты так кричишь на митингах?"
Он ответил: "Я выражаю интересы голодных. А голодные кричат"
С тех пор и запомнилось "Голодные - кричат"
Вечная память Виктору Ампилову написал 17.01.2018 00:24
**** написал 17.01.2018 00:05
Сторонник восстановления СССР.
Но все, что он фактически мог - это принимать участие в разборках всяких политиканов, НЕ желающих восстановления СССР...