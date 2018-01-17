НА СМЕРТЬ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА АНПИЛОВА

Умер один из последних романтиков рабочего класса России, романтиков «передовой роли трудящихся», один из самых активных политических деятелей 90-х годов.

В те годы всплыло очень много самых разных фамилий, но кто сейчас вспомнит, скажем, кто такие были в коммунистическом движении Полозков или даже Купцов? А уж, тем более, кто вспомнит всяких там гаврилок поповых и разных прочих бурбулисов? А Анпилов, хотя и не занимал никаких государственных или видных партийных постов, но без него - без его «Трудовой России» - написать историю тех лет невозможно.

Было время, когда я писал о нём критически, потом было время, когда мы вместе пытались найти пути решения стоявших перед Россией задач, и, можете мне поверить, что Анпилова можно было критиковать за многое, кроме одного, - его никак нельзя было обвинить в бездеятельности. Он реально делал всё, что мог ради победы дела коммунизма.

Мне могут сказать, что Анпилов в своих делах потерпел разгромное поражение. Что ж, - это так на его дела смотрите вы. А на самом деле Анпилов успешно опробовал десятки, если не сотни вариантов спасения идеи власти трудящихся, опробовал потому, что эти идеи кому-то надо было опробовать, иначе они так и остались бы ни на чём не основанной надеждой. И когда у Виктора Ивановича реализация очередной идеи оканчивалась ничем, то после этого ложность проверенного пути подтверждала практика. Говорят, что в науке отрицательный результат является таким же результатом, как и положительный, и в этом утверждении есть смысл. И Анпилов занимался тем, что для других должно было быть наукой.

Разумеется, Анпилов умер рано, но он ведь не берёг себя. В последний раз я видел его менее двух месяцев назад, и видел его на длинном мероприятии, которое Виктор Иванович выдержал от начала до конца, хотя уже выглядел больным. И мне могут сказать, что вот другие - умные - живут и живут, в Анпилов уже умер. Всё правильно, да только они не смогут ответить на вопрос - зачем эти умные живут? А по отношению к Анпилову такой вопрос глуп - он боролся за власть трудящихся до последнего вздоха.

Умер, как настоящий вождь трудящихся России.

Красивая жизнь, красивая смерть!