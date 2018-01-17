Кремль неуклюже пытается воплощать наши требования в экономике. С весьма предсказуемым финалом

ПОДЕЙСТВОВАЛО!

Как ни относись к выдвижению Павла Грудинина, а факт налицо. Кремль после его первых успехов на публичном поприще неумело принялся ворочать экономический руль. Тут вам и намерения де-факто, но ввести пускай ублюдочный, но прогрессивный НДФЛ. И намерение увеличить казенное финансирование образования, здравоохранения и строительства новой инфраструктуры. За счет урезания затрат на правоохранительные и контрольно-ревизионные органы.

Очень добрый знак! Сие означает приближение финала мертвящей и удушающей нас Системы.

ВСЕ ПРИДЕТ К СВОЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

Если судить не с точки гипотетической Менады Федоровны Тарасюк, свои пенсионерские вечера посвящающей упоительному просмотру шоу Соловьева-Шапиро, то дела у власти неважны.

Что означают планы ввести «полупроргрессивный» налог на доходы граждан – в 13% для обычных смертных, в 15% - для тех, у кого личный доход за год – выше 7 миллионов? Обычное для Владимира Владимировича «ни вашим, ни нашим». Весь-то смысл «прогрессивки» теряется. А он – в том, чтобы заставить богатых людей тратить деньги не на крикливое потребление в стиле индийских раджей, а на вложения в предприятия и на создание рабочих мест. Для этого растущая шкала прогрессивного обложения применяется с налоговыми льготами для предприятий. Не хочешь платить 30-40% своего ЛИЧНОГО дохода – инвестируй средства в новое обрудование, технологии, рабочие места. Словом, предпринимай, производи, занимайся услугами. Работай, а не потребляй. Ничего подобного власть делать не собирается. Она и НДФЛ хочет повысить, и фискальное бремя на предприятия не сбрасывает.

Предлагаемый кремлевским «министром» экономики Орешкиным «недопрогрессивный» налог только вызовет раздражение у богачей. Не более того. А поскольку за счет повышения НДФЛ на богатых предлагается освободить от этой подати малоимущих, то большинство муниципалитетов РФ реально лишится части своих доходов.

Но это хорошо! Побольше таких «новаций»!

Пытаясь перехватить у нас ведущую роль в борьбе с нищетой граждан и застоем в развитии страны, Кремль пытается увеличить финансирование гуманитарных сфер и сооружения новой инфрарструктуры, урезая содержание карательного и контрольного аппаратов. Отлично! Максим Калашников давно говорил, что экономия на жандармах, полицейских и ревизорах – начало конца этой власти. Ибо, столкнувшись с необходимостью затянуть пояса, эта рать кинется обирать предприятия и бизнес. А поскольку и тех, и тех уже гораздо меньше, да и с деньгами у них скверно, орда вымогателей в форме ускорит падение экономики и увеличит дефицит бюджета. Что снова заставит власть экономить на их содержании, вызывая сразу два «интересных» процесса.

Во-первых, силовики кинутся жрать друг друга, уничтожая конкурентов за скудеющие «кормовые ресурсы». Во-вторых, они станут злвы на власть, их преданность ей начнет быстро слабеть.

Примечательно, что Кремль до последнего пытается сохранить финансирование Министерства обороны. Хотя программу вооружений ему уже пришлось сократить. Однако попытка тратить уйму средств на военные нужды, имея стагнирующую сырьевую экономику, обречена на провал. Один черт придется резать ассигнования и на Минобороны. С соответствующими социальными последствиями.

Естественно, рост ассигнований на медицину, образование и инфраструктуру пойдет за счет того, что с граждан станут драть все новые и новые подати. (При том, что «короли госзаказа» примутся усиленно воровать на сооружении пресловутой инфраструктуры). Граждан заставят платить буквально за все, ведут «софинансирование» медицины. По сути – платное здравоохранение. Отчего денег в кармане нищего электората станет еще меньше, чем прежде. Отчего начнут падать те отрасли, что завязаны на внутренний платежеспособный спрос. (Сей процесс уже идет – спросите у торговли, производителей одежды, обуви и продовольствия).

О том, что можно нарастить финансирование образования, медицины и новой инфраструктуры за счет разумной эмиссии, за счет конфискации денег паразитов-оффшорников, власть даже не заикается. Она в этом направлении даже мыслить боиться. Не саму же себя наказывать!

Потому попытка двигаться по «патриотическому» пути в экономике для нашей власти – ускорять свой конец. Ибо гнилая «вертикаль» может справляться лишь в одной функцией: расхищать казну в разных формах и обеспечивать личное обогащение орды малых и больших начальников. Любая попытка делать что-то еще приводит к расшатыванию «вертикали» и трещинах в ее конструкции.

Наша задача – заставить режим двигаться в этом направлении.

ГРУДИНИН КАК РЫЧАГ

Мне совершенно наплевать на то, что АП РФ согласовала выдвижение Павла Николаевича на президентские выборы. Мне абсолютно до лампады то, что после выборов он может пойти в губернаторы и хорошо пристроиться при власти. Мне все равно, сколько у него за границей средств на счетах и что он сделал с пятьюдесятью гектарами своего хозяйства с 1995 года. Мне совершенно начихать на то, что Грудинин не соблюдает «чистоту веры» с точки зрения левых доктринеров и догматиков.

Это неважно. Важно то, чтобы Павел Грудинин с его экономической программой получил бы как можно больше голосов. Это гораздо лучше беспомощной попытки бойкота выборов. Ибо бойкот бесплоден. А вот коли власть начнет неумело ПОСЛЕ ВЫБОРОВ воплощать программу Грудинина, она станет заваливать экономику. Нужно вынудить ее подписать очередные «майские указы». А дальше действия сгнившей «вертикали», состоящей из сотен тысяч дебиловатых, но вороватых субчиков, сами довершат судьбу нынешней Системы. Одно сокращение кадров и финансирования в силовом аппарате чего стоит!

Грудинин сегодня – это рычаг, который можно и нужно использовать. Если ты зажат буквально в тиски, если любая попытка противостоять тупиковой Системе грозит тюрьмой по 282-й статье, надо использовать даже то малое пространство, что удалось вырвать. Так человек, связанный по рукам и ногам, может ослабить путы, методично двигая спутанными руками и ослабляя узлы.

Пока не вижу иного выхода для нас всех. Иначе нас ждет унылое выживание в некоем гибриде из сумасшедшего дома, богадельни для престарелых, нищей резервации и мордовского лагеря. С регулярными проповедями Шапиро-Соловьева.

О стратегии непрямых действий слышали? Так вот – пора ее применить.

Власть уже вызывает тошноту, день деньской гремя бравурными рапортами о невиданных победах во внешней политике. Сановные ослы добились одного: теперь РФ, имея впавшую в застой экономику и все более беднеющих подданных, вынуждена все больше и больше тратить на бесплодные авантюры во внешней политике. Для меня, видевшего 1979-1991 годы, не составляет никакого труда предсказать, к чему это ведет.

Нам же главное – вовремя организоваться. А сделать сие можно лишь в период разброда и шатаний в «элите». Все понятно?

А ведь рычаг-то уже начал действовать…

От редакции: Конечно, бойкот бесплоден. На то он и бойкот.

А жирный каплун, подсунутый вместо бодрого петуха - плодовит?

Конечно, призыв рассматривать согласованного в АП кандидата не как политический субьект, и даже не как личность, а вроде аналога того полена, из которого папа Карло выстругал Буратино, в надежде изловчиться и вколотить в него свой плодотворящий гвоздик - имеет право на существование.

Но! Согласовывая кандидата "от оппозиции" в АП, наверно, имели какие-то планы? И наверно у них для реализации этих планов заготовлены кой какие инструменты?

И ответ на вопрос зачем они это сделали, вроде бы не подлежит сомнению - чтобы оживить тусклый выборный процесс, чтобы заставить людей прийти на избирательные участки. То есть прийти и проголосовать за этого кандидата - это сделать именно то, что хочет АП.

А зачем АП этого хочет? Да не пофиг ли им, сколько придет на выборы, ведь закон об отсутствии порога явки давно принят.

Почему АП не боится "перебора"? Наверно, что-то такое у нее заготовлено - и называется это "что-то" избирательной машиной, которая вот уже 21 год не дает сбоев, начиная с вечно бухого Ельцина, который начал выборы с 2 процентов и закончил победой над сдавшимся на милость победителя Зюгановым. А дальше - сплошные победы исключительно в первом туре, кто бы и против кого бы не выдвигался. И сейчас вроде бы никто не сомневается в результатах первого тура.

Так какая разница кремлю, сколько проголосует за Грудинина?

А что нужно кремлю еще от этих "выборов"?

Ему нужен плебисцит о всенародном доверии Путину, чтобы закончить этот балаган с "выборАми" вообще и навсегда - лидер стареет, ему уже трудно скакать перед публикой. Но сидеть и надувать щеки он сможет еще долго, так-то он еще очень крепкий мужчина. Видимо, правила в перспективе изменят так, что от избирателя вообще ничего не будет зависеть. Даже картинка.

Но плебисцит возможен только при достойной явке - плановая цифра давно озвучена, 70 процентов. Ниже - выборы все равно состоятся, но всенародного одобрения уже не получится. Допустим, 40 процентов весьма достойный результат для явки на выборы, но для плебисцита явно недостаточный.

Вот ради этого всего и концерт.

А принять пакет законов, которые предлагает Кудрин и Ко, можно и после выборов.

А.Б.