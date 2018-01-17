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Московский листок

Путин пошлет на дебаты доверенных лиц

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 5

Путин пошлет на дебаты доверенных лиц

Президент Владимир Путин не будет участвовать в дебатах в рамках своей предвыборной кампании, но может попросить об этом своих доверенных лиц, пишет газета "Коммерсант".

"Основная функция доверенных лиц — агитировать за своего кандидата. На встрече с доверенными лицами Владимир Путин поставит им задачи на период избирательной кампании. Поскольку сам кандидат не будет дебатировать, он попросит об участии в общественных дебатах своих доверенных лиц", - рассказали изданию в избирательном штабе Путина.

"Как только позволит график нашего кандидата и будут зарегистрированы все доверенные лица, встреча состоится", - пояснил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. При этом он отметил, что место и время встречи еще не определены.

Издание отмечает, что встреча с доверенными лицами может состояться еще до того, как Владимир Путин будет зарегистрирован кандидатом, но уже появится полный список доверенных лиц. На данный момент у Владимира Путина 259 доверенных лиц из 600 возможных.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Александр Загонов* написал 17.01.2018 08:19
Как это у Петра Великого указ? -" Боярам в Думе говорить по - ненаписанному, дабы дурь каждого видна была!".Ссыт "наше фсе" свою дурь на весь мир показывать - по этому и выставляет вместо себя подставных. Попробуйте после этого убедить меня в том, что путин - не марионетка!
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(без названия)
стоик1103 написал 17.01.2018 07:18
сортирному Карлику лучше молчать - сойдет за умного?
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 17.01.2018 06:58
Самому сказать просто НЕЧЕГО! Его СКАЗКИ надоели на всевозможных форумах и конференциях! Мне не нужен такой президент!!!!
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Все как всегда: нанайские мальчики, спойлеры, либеральное пугало и Путин,
который работает на благо России. написал 17.01.2018 02:53
Только Путину через 6 лет будет 72, на х... он нам нужен, старый пердун, обложивший нас тарифами, налогами, безработицей и Росгвардией.
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(без названия)
3авиднов Никотим написал 17.01.2018 02:47
РИА новости гутарит, що Алина Кабаева, как основное доверенное лицо презика, посетит с агитационными лекциями школы-студии художественной гимнастики в городах: Норильск, Воркута, Архангельск, Мурманск, Магадан.
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