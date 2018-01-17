Путин пошлет на дебаты доверенных лиц

Президент Владимир Путин не будет участвовать в дебатах в рамках своей предвыборной кампании, но может попросить об этом своих доверенных лиц, пишет газета "Коммерсант".

"Основная функция доверенных лиц — агитировать за своего кандидата. На встрече с доверенными лицами Владимир Путин поставит им задачи на период избирательной кампании. Поскольку сам кандидат не будет дебатировать, он попросит об участии в общественных дебатах своих доверенных лиц", - рассказали изданию в избирательном штабе Путина.

"Как только позволит график нашего кандидата и будут зарегистрированы все доверенные лица, встреча состоится", - пояснил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. При этом он отметил, что место и время встречи еще не определены.

Издание отмечает, что встреча с доверенными лицами может состояться еще до того, как Владимир Путин будет зарегистрирован кандидатом, но уже появится полный список доверенных лиц. На данный момент у Владимира Путина 259 доверенных лиц из 600 возможных.