К выборам президента ему подготовили хороший сюрприз "под задницу"

Серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить от 6 млн руб. и выше, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник в Москве. При этом он отметил, что точной цены на серийные автомобили линейки еще нет.

"Мы сможем ответить более точно на этот вопрос чуть позже, но для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей, которые продаются на российском рынке, и, как целевую задачу, мы перед собой ставили 15% дисконт от этой цены", - пояснил министр, приведя в пример ряд машины премиум-класса в ценовой категории около 8-9 млн руб. и отметив, что автомобили проекта "Кортеж" ориентировочно будут находиться в ценовой категории от 6 млн руб. и выше.

- А не жирно ли будут какать наши дорогие в прямом и переносном смысле руководители? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Автомобиль не роскошь, а средство передвижения - не помню кто говорил, но верно подметил, стервец! А 105 тысяч долларов как стартовая цена в базовой комплектации - это как ни крути, а роскошь. Причем наверняка те, кто ездит на "Мазерати" и "Ламборджини", так и будут на них ездить, в очередь за шедеврами российского автопрома не встанут. Значит, это государство будет перекладывать из одного кармана в другой, чтобы наши сильно дорогие красиво ездили?

- Чтоб было понятно, - продолжил Анатолий Баранов. - Есть такая фирма "Фольксваген", делает одни из лучших в мире автомобилей. Все чиновники в той же Германии ездят на "Пассатах" и не жалуются - хорошая машина среднего класса, специально созданная, чтобы возить именно крупных чиновников. Но не так давно фирма "Фольксваген" впервые за десятки лет решила создать автомобиль премиум-класса - и создала "Фаэтон". С нуля. И с какой суммы вы думаете начинается цена этого чуда германского автопрома? Всего-то с 4,4 миллиона рублей! В полтора раза ниже ожидаемой минимальной цены "Кортежа". Но Ангела Меркель, конечно, ездит на "Ауди"! Точнее на "Ауди" А8 - в Москве базовая цена начинается... с 4,5 миллионов! Опять в полтора раза ниже "Кортежа". Да, у Меркель комплектация автомобиля несколько дороже, но ведь и Путин будет ездить не на базовой модели. Будем сравнивать сравнимое. И получается, что катание Ангелы Меркель германскому налогоплательщику обойдется в полтора раза дешевле, чем катание нашего дорогого - во всех смыслах... Так может, закупить "Ауди" А8, а заодно и Меркель вместо Путина? Дешевле выйдет...