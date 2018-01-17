Ил-103 - преступление без срока давности

Читаю интервью ТАСС главного конструктора ПАО "Ил" и душа радуется, как у нас, оказывается, все здорово! Особенно когда доходит до одного фрагмента, где я кое что знаю.

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— Расскажите о судьбе Ил-103. Когда возобновят производство этих самолетов?

— Мы в свое время создали такой самолет, предполагали, что он будет самолетом для ДОСААФ, самолетом первоначального обучения, а также самолетом определения профпригодности молодых ребят, которые поступают в различные летные училища. Потому что бывает, что два года он проучится, а когда переходит к летной практике, то по строению мозгов просто летать не может. Два года выброшены, деньги огромные затрачены, а результат — ноль. Поэтому мы изначально предполагали, что это будет и самолет для определения и профпригодности, и самолет первоначального обучения.

Но при создании ОАК было принято решение, что для нас этот самолет непрофильный, и мы прекратили производство. Хотя Южная Корея заказала 27 таких самолетов, мы им поставили, и эти машины сейчас работают в училищах. К сожалению, один борт они разбили — задели за линию электропередачи, — но 26 бортов летают, и Южная Корея с ними горя не знает, а мы, в свою очередь, оказываем поддержку по эксплуатации. В мае прошлого года пришло новое руководство на фирму — новый генеральный директор Алексей Рогозин посмотрел на это с другой стороны, и сейчас мы возрождаем производство Ил-103.

— Где его будут делать?

— Можно в тех же Луховицах. Они готовы выделить площади под это дело, но в составе большого завода производство этого самолета может быть нерентабельным. Здесь, я полагаю, нужен какой-то маленький заводик.

— Когда планируется начать производить, если, к примеру, в ближайшее время будет принято принципиальное решение?

— На самом деле быстро можно организовать. Оперативно сделаем документацию в цифре, передадим на серийный завод и будем работать. Однако серьезный вопрос — это двигатели. Там стоят американские, но санкции не дадут нам поставлять самолеты с такими силовыми установками в наши ВКС. Здесь одновременно нужно вторую работу выполнять — поиск двигателей из числа российских или китайских.

http://tass.ru/opinions/interviews/4870762?utm_source=tass&utm_medium=referral&utm_campaign=interesnoe

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А дело в том, что Ил-103 уже делали в Луховицах, серийно выпускали. И дело было уже почти 20 лет назад. То есть когда говорят "мы возрождаем производство Ил-103", то возникает два вопроса:

- а кто это уже налаженное производство угробил?

- и какое отношение к этому имеет "Ил"?

Завод в Луховицах вообще-то входит в состав РСК "МиГ", и хотя производил он "илюшинскую" машину, но делалось это "мигарями" - как и производство в тех же Луховицах Ту-334, еще одного угробленного российского самолета.

В 1999 году, когда я пришел на "МиГ" по распоряжению покойного ныне Юрия Дмитриевича Маслюкова, тогда первого вице-премьера в правительстве Е.М.Примакова, этот самолет уже был готов к производству в Луховицах и вопрос стоял в его продвижении на рынок. Тогда этот разработанный лишь в 1994 году самолет вполне мог конкурировать с "Сессной" и другими самолетами этого класса. А конкурентное преимущество у него было "убойное" - цена около 150 тысяч долларов. То есть в цену автомобиля премиум-класса. И не сопоставимо с зарубежными аналогами.

Это была не основная задача, но продвигать такую машину было легко и приятно - были сняты и выпущены в эфир даже телевизионные сюжеты, где известный тележурналист Евгений Толстых кувыркался в "бочке" (разумеется, на месте пссажира) и произносил фразу: "Вы можете проделать это и на "мерседесе", но только один раз".

Самолет участвовал в авиасалонах - скажем, с МАКСа мне случилось однажды добираться на нем - машина сломалась, и меня "подбросили" до аэродрома на Ходынке. Кто б знал, что это был момент исторический, одна из последних посадок на этот аэродром, ныне застроенный жилыми "коробками". Так что нет ни аэродрома, ни самолета, на котором на нем можно было сесть. Да, и возможно это был первый и последний опыт "воздушного такси" в Москве...

А в Ле Бурже впервые в истории отечественной авиации прямо на ависалоне было продано сразу 6 машин - в Перу. Так получилось, что это вообще была первая сделка по продаже отечественной авиционной техники прямо на салоне... Можно было считать, что программа по продвижению самолета прошла успешно, даже как-то отметили в приказе...

Да и вообще это первый легкий самолет, получивший сертификат типа за номером 1 по нормам летной годности США (FAR-23) - именно при правительстве Примакова было согласовано взаимопризнание процедур сертификации авиационной техники между Российской Федерацией и США.

Всего было произведено и продано 66 единиц Ил-103. И вот как такое могло случиться, что уже полностью готовая, запущенная в серийное производство и востребованная на рынке машина была отправлена на помойку?

Она и через 20 лет, оказывается, ничего себе.

Очень хорошо, что Рогозины взяли семейный подряд на производство подобной авиационной техники, даже без особой иронии говорю.

Но кто-нибудь ответит за то, что 20 лет потеряно? И за то, сколько страна вообще потеряла на этом?

Конечно, никто не ответит. У нас только любят говорить об ответственности, но на финал никто ни за что никогда не отвечает.