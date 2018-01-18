На телевидении идёт масштабная незаконная агитация в пользу одного из 17 кандидатов в президенты

Г-н Зюганов направил жалобную телеграмму в ЦИК и почему-то на имя действующего президента, который является главным конкурентом выдвиженца КПРФ на выборах и должен ждать от лидера этой партии, скорее, критических выпадов, а не челобитных. Но на то и суверенная демократия, чтоб не как у всех. Так вот Зюганов пишет о целенаправленной дискредитации кандидата П.Грудинина и с какой-то детской наивностью признаётся: «Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам президента будут созданы условия для честной конкуренции программ и открытой дискуссии о будущем России. Полагали, что в этот раз увидим объективное освещение кампании на центральных телеканалах». Ну словно мальчик при художнике, желающий попасть на пароход "Скрябин"!

Кремлёвский пресс-секретарь Д.Песков поспешил сообщить, что Путин никоим образом не влияет на политику телеканалов. Действительно, телеканалы упиваются безудержной свободой и в своём орлином вольнодумстве стройными рядами не обращают внимания на закон.

Нарушения федерального закона "О выборах президента РФ" столь вопиющи и массовы, что движение в защиту прав избирателей «Голос» (кстати, обладатель президентского гранта 2014 г.) было вынуждено вчера сделать экстренное заявление. По всей видимости, некоммерческая организация пытается остановить вакханалию "голубых экранов" и вернуть текущей выборной кампании хотя бы внешние атрибуты законности и демократизма. Она обратилась в ЦИК, правоохранительные органы, Роскомнадзор с требованием отреагировать на регулярные видеосюжеты, содержащие явные признаки незаконной предвыборной агитации, хотя эти солидные ведомства должны были бы незамедлительно принимать меры без дополнительных напоминаний. Впрочем, предположим, там никто не смотрит телевизор.

В соответствии с п. 2 ст. 50 ФЗ № 19-ФЗ, предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях может проводиться только в период, который начинается за 28 дней до дня голосования (с 17 февраля). Предвыборной агитацией, напоминает "Голос", признается выражение предпочтения кандидату или выдвинувшей его партии, описание возможных последствий его избрания или неизбрания, распространение информации с явным преобладанием сведений о кандидате в сочетании с позитивными либо негативными комментариями, или не связанной с исполнением им должностных обязанностей, а также деятельность, формирующая положительное либо отрицательное отношение к нему избирателей (п. 1 ст. 49 ФЗ № 19-ФЗ).

За 20 дней "Голос" насчитал 55 нарушений со стороны федеральных и региональных телеканалов. В лидерах ВГТРК, «Первый канал», «Пятый канал», НТВ. И вот незадача, во всех 55 видеосюжетах предпочтение выражается одному-единственному кандидату — Путину В.В., который, как признался его пресс-секретарь, и повлиять-то на ситуацию абсолютно не в силах. В репортажах активно освещается сбор подписей в пользу Путина, открытие его избирательных штабов и т.п. деятельность кандидата, не относящаяся к исполнению им обязанностей должностного лица. Формируется положительный образ данного кандидата одновременно с негативной информацией в отношении его соперников. Сюжеты не оплачиваются из избирательного фонда. Фактически отсутствует принцип равных условий доступа кандидатов к СМИ, необходимый для признания выборов легитимными.

Да неужто это заговор иностранных агентов и Навального, что хотят бесконечным игнорированием российских законов сорвать-таки выборы? Длинные же у них руки, раз добрались до прайм-тайм центрального ТВ. Президент не может, а они, выходит, могут. Иначе как объяснить происходящее, ведь за подобные действия для СМИ предусмотрена административная и уголовная ответственность, а они совершенно её не боятся. Не боятся, что ЦИК России, как требует "Голос", в соответствии с законодательством выразит публичное осуждение таких действий и в целях восстановления принципа равноправия кандидатов обяжет данные СМИ предоставить бесплатное эфирное время иным кандидатам в то же время суток, и в том же объеме, как было предоставлено для сюжетов с незаконной предвыборной агитацией.

... По данным ВЦИОМ на избирательные участки готовы прийти 70-80% россиян, при этом 70-80% из них уже решили голосовать за Путина. Мне одному кажется странным то глубинное противоречие, что существует между этими цифрами и новой, совершенно развязной и бесстыжей, манерой телевизионной пропаганды, наблюдаемой в текущую кампанию?