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Московский листок

Биткоин рухнул более чем на 25% за сутки

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 1

биткоин криптовалюта coinmarketcap
Биткоин рухнул более чем на 25% за сутки

По данным биржи Coinmarketcap, курс биткоина за последние сутки упал более чем на 25%, опустившись до уровня в $10,5 тысяч впервые с 1 декабря 2017 года.

На минимуме, в 01:34 по Москве он составлял $10,194 тысяч, а к 3.00 мск поднялся выше $11 тысяч. Между тем, еще утром 16 января криптовалюта торговалась на отметке $13,9 тыс. Таким образом, за сутки ее курс упал на 26,7%.

Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за 24 часа опустился на 26%, Ripple упала на 40.

Как сообщает агентство Bloomberg, падение биткоина связано с заявлением властей Китая о блокировке платформ для торговли криптовалютой. Кроме того, Минфин Южной Кореи предложил законодательно запретить куплю и продажу биткоинов

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Аналитическая программма написал 17.01.2018 07:59
Где тут горе-"экономист" делягин, который обещал 100К баксов за биток?:)))) таких горе-"экономистов" надо заставлять шляпу свою жрать!
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