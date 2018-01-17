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Московский листок

"Голос" заявил о незаконной агитации за Путина на российских телеканалах

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 1

"Голос" заявил о незаконной агитации за Путина на российских телеканалах

Движение "Голос" за последние 20 дней обнаружило на федеральных, региональных и местных телеканалах 55 видеосюжетов с "явными признаками незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов в президенты России", говорится в заявлении организации. Отмечается, что в некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов.

"В поступивших сообщениях нарушителями значатся четыре федеральных телеканала (ВГТРК — 5 сообщений, «Первый канал» — 3, «Пятый канал» — 3, НТВ — 2) и сорок два региональных или местных из 33 регионов страны. Первыми подобные сюжеты выпустили федеральные телеканалы, их примеру последовали региональные и местные телерадиовещатели", - говорится в заявлении.

Во всех сюжетах "выражается предпочтение единственному кандидату - Владимиру Путину, демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать", отмечают в "Голосе".

"В большинстве сюжетов содержится информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением В.В. Путиным служебных обязанностей президента России. Сюжеты очевидно способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В.В. Путину", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что предвыборная агитация в СМИ, согласно федеральному закону "О выборах президента РФ", может проводиться за 28 дней до голосования, то есть с 17 февраля. Также подчеркивается, что перечисленные сюжеты не были оплачены из средств избирательного фонда кандидата, как того требует законодательство.

Организация просит Центризбирком "выразить публичное осуждение, разослать в СМИ разъяснения, принять меры, предусмотренные п. 8 ст. 56 ФЗ № 19-ФЗ. В целях восстановления принципа равноправия кандидатов определить порядок, обязывающий СМИ, допустившие незаконную предвыборную агитацию, предоставить бесплатное эфирное время иным кандидатам в то же время суток, и в том же объеме, как было предоставлено для сюжетов с незаконной предвыборной агитацией". Кроме того, "Голос" просит правоохранительные органы "провести проверки, направить предостережения, принять иные меры реагирования", а Роскомнадзор -"привлечь виновных к административной ответственности".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Александр Загонов* написал 17.01.2018 08:29
Свежий анекдот:"Голос" просит правоохранительные органы "провести проверки, направить предостережения, принять иные меры реагирования", а Роскомнадзор -"привлечь виновных к административной ответственности".
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