В Тимирязевской академии уволили протестовавшего против передачи земель декана

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, который в 2016 году был одним из организаторов протестов против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку.

"Сегодня я подписал приказ об увольнении. Связываю это с тем, что был организаторов протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку. Впрочем, я еще в академии — так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить. Теперь я профессор на четверть ставки — как минимум до конца окончания контракта до лета", - рассказал Соловьев агентству РБК.

По его словам, формальными поводами для увольнения стали выговоры. "Один был вынесен за отсутствие на рабочем месте, хотя я в тот день вместе с другими сотрудниками академии находился на заседании аграрного комитета Госдумы. Второй выговор — за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние. Хотя это были наши же студенты", - цитирует профессора газета "Коммерсант".

Соловьев отметил, что подал иски в суд с требованием отменить неправомерные выговоры, после этого он будет судиться из-за увольнения.

Напомним, опытные поля Тимирязевской академии оказались в центре скандала в марте 2016 года, когда правительственная комиссия постановила изъять у вуза 101,58 гектаров земли и отдать эту территорию под коммерческую застройку. Чиновники утверждали, что опытные поля академии используются неэффективно или не используются вовсе. Резко против такого решения высказывались преподаватели вуза и научное сообщество. Чтобы поддержать академию, десять бывших министров сельского хозяйства написали коллективное письмо Владимиру Путину, около двух тысяч студентов пришли на протестный митинг. Представители вуза обратились к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии в апреле 2016 года — Путин сказал, что "Тимирязевку надо оставить в покое". В итоге земельный скандал закончился отставкой ректора Вячеслава Лукомеца, после чего министр сельского хозяйства Александр Ткачев отменил выборы ректора и назначил на эту должность своего бывшего заместителя Галину Золину, у которой не было профильного образования. С приходом нового руководства менее чем за год вуз покинули более сотни сотрудников из-за резкого сокращения заработанной платы. По словам Соловьев, Золина была назначена на должность ректора, чтобы довести до конца процесс передачи земель академии, и с момента своего назначения начала избавляться от неугодных людей.