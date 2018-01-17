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Московский листок

В Тимирязевской академии уволили протестовавшего против передачи земель декана

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 7

В Тимирязевской академии уволили протестовавшего против передачи земель декана

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, который в 2016 году был одним из организаторов протестов против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку.

"Сегодня я подписал приказ об увольнении. Связываю это с тем, что был организаторов протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку. Впрочем, я еще в академии — так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить. Теперь я профессор на четверть ставки — как минимум до конца окончания контракта до лета", - рассказал Соловьев агентству РБК.

По его словам, формальными поводами для увольнения стали выговоры. "Один был вынесен за отсутствие на рабочем месте, хотя я в тот день вместе с другими сотрудниками академии находился на заседании аграрного комитета Госдумы. Второй выговор — за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние. Хотя это были наши же студенты", - цитирует профессора газета "Коммерсант".

Соловьев отметил, что подал иски в суд с требованием отменить неправомерные выговоры, после этого он будет судиться из-за увольнения.

Напомним, опытные поля Тимирязевской академии оказались в центре скандала в марте 2016 года, когда правительственная комиссия постановила изъять у вуза 101,58 гектаров земли и отдать эту территорию под коммерческую застройку. Чиновники утверждали, что опытные поля академии используются неэффективно или не используются вовсе. Резко против такого решения высказывались преподаватели вуза и научное сообщество. Чтобы поддержать академию, десять бывших министров сельского хозяйства написали коллективное письмо Владимиру Путину, около двух тысяч студентов пришли на протестный митинг. Представители вуза обратились к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии в апреле 2016 года — Путин сказал, что "Тимирязевку надо оставить в покое". В итоге земельный скандал закончился отставкой ректора Вячеслава Лукомеца, после чего министр сельского хозяйства Александр Ткачев отменил выборы ректора и назначил на эту должность своего бывшего заместителя Галину Золину, у которой не было профильного образования. С приходом нового руководства менее чем за год вуз покинули более сотни сотрудников из-за резкого сокращения заработанной платы. По словам Соловьев, Золина была назначена на должность ректора, чтобы довести до конца процесс передачи земель академии, и с момента своего назначения начала избавляться от неугодных людей.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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сколь веревочка не вейся , а кончик будет
гость написал 17.01.2018 18:13
Кубло змеиное во власти
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Re:
А.Каммерер написал 17.01.2018 14:42
К сожалению, не только этот ВУЗ! Такие "госпожи Золины" сидят на царстве во многих ВУЗах и НИИ путинской Рашки. Бедная страна! Какие у нее перспективы?!
P.s. Кстати, поинтересуйтесь зарплатой (хотя бы - только официальной) г-жи Золиной.
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(без названия)
Александр Ефремов написал 17.01.2018 14:11
Госпожа Золина скоро развалит этот ВУЗ. Надо гнать ее оттуда - пока не случилось беды!
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(без названия)
Рудольф написал 17.01.2018 13:19

Они бы и Тимирязева уволили!
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 17.01.2018 12:58
"Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева"
- - - - - - -
Значит, надо назначить Соловьева ректором.
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Вот истиное отношение нынешней власти к проблемам сх
Влад 599 написал 17.01.2018 11:09
В тосканских виноградниках земли хватит
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Размазня.
В лад написал 17.01.2018 10:17
"...вуз покинули более сотни сотрудников............".За то на кухне протест этих сотрудников, за рюмкой чая, превзошел все ожидания.Там, где граждане не борются за свои права-не может быть правового государства!
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