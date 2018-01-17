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Московский листок

В Мексике застряли 500 российских туристов из-за долга авиакомпании "Россия"

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 7

В Мексике застряли 500 российских туристов из-за долга авиакомпании "Россия"

Порядка 500 туристов из России не могут вернуться на родину из-за имеющегося долга авиакомпании "Россия" перед аэропортом курортного города Канкун, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России Армину Вольперт.

"Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сказала консул.

По словам Вольперт, сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока данных о вылете самолета нет.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс FV5882 должен был совершить посадку в 5:40 мск 17 января, однако по состоянию на 8:30 он еще не вылетел из Канкуна.

Авиакомпания "Россия" ситуацию пока не прокомментировала.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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3авиднов Никотим Я так понимаю, що в Мексику проще, дешевле, качественнее съездить..
алексс настоящий написал 17.01.2018 10:56
Зря ты так понимаешь.В Крым дешевше.Обязательно съезжу.
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(без названия)
3авиднов Никотим написал 17.01.2018 10:51
Я так понимаю, що в Мексику проще, дешевле, качественнее съездить отдохнуть чем в Крыможопию.
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Re: Re: Так понимаю..
Szanya написал 17.01.2018 10:44
Це обычный хозяйственный спор.
=================
Именно так, но это в передовых капиталистической странах, а не в той что Россия зовется, где своим все, а остальным то что останется, то есть дырка от бублика..
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Ничего личного, просто бизнес..
Szanya написал 17.01.2018 10:39
У нас в Мексику нищета ж летает,ага.Давайте их за гос.счет "спасать".
=========================
Предлогаю, что именно так и будут спасать, поскольку люди там совсем не работяги, априори, крикливые, опять же, им в офисы надо на работу, вертикаль власти укреплять. Из Болгарии при подобных казусов рыночных отношений редко вытаскивают за гос.счет, предпочитают ждать пока само рассосется, то есть, люди плюнут и купят билеты на регулярные рейсы, авиакомпании, в свою очередь, по законам рынка, в подобных случаях борзеют и тут же переписываеют ценники на сайте в большую сторону.
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Re: Так понимаю..
алексс настоящий написал 17.01.2018 10:31
Ну так пусть вернутся на родину и затем с ней (авиакомпанией) судятся.Це обычный хозяйственный спор.
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Так понимаю..
Szanya написал 17.01.2018 10:24
И почему нельзя просто купить билет на рейсы других авиакомпаний?
===================
Так понимаю, люди как раз и заплатили деньги, какой-либо турфирме, они должны были перевести их авиакомпании, авиакомпания расчитаться за оказанные услуги аэропорта, но вот где-то несрослось, где-то в одном из звеньев цепи уравали немного больше чем следовало, ..не прокатило
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какого х..я забыли эти люди в Мексике?
алексс настоящий написал 17.01.2018 10:01
И почему нельзя просто купить билет на рейсы других авиакомпаний?У нас в Мексику нищета ж летает,ага.Давайте их за гос.счет "спасать".
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