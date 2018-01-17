В Мексике застряли 500 российских туристов из-за долга авиакомпании "Россия"

Порядка 500 туристов из России не могут вернуться на родину из-за имеющегося долга авиакомпании "Россия" перед аэропортом курортного города Канкун, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России Армину Вольперт.

"Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сказала консул.

По словам Вольперт, сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока данных о вылете самолета нет.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс FV5882 должен был совершить посадку в 5:40 мск 17 января, однако по состоянию на 8:30 он еще не вылетел из Канкуна.

Авиакомпания "Россия" ситуацию пока не прокомментировала.