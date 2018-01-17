В Мексике застряли 500 российских туристов из-за долга авиакомпании "Россия"

Порядка 500 туристов из России не могут вернуться на родину из-за имеющегося долга авиакомпании "Россия" перед аэропортом курортного города Канкун, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного консула России Армину Вольперт.
"Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сказала консул.
По словам Вольперт, сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока данных о вылете самолета нет.
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс FV5882 должен был совершить посадку в 5:40 мск 17 января, однако по состоянию на 8:30 он еще не вылетел из Канкуна.
Авиакомпания "Россия" ситуацию пока не прокомментировала.
алексс настоящий написал 17.01.2018 10:56
3авиднов Никотим написал 17.01.2018 10:51
Szanya написал 17.01.2018 10:44
=================
Именно так, но это в передовых капиталистической странах, а не в той что Россия зовется, где своим все, а остальным то что останется, то есть дырка от бублика..
Szanya написал 17.01.2018 10:39
=========================
Предлогаю, что именно так и будут спасать, поскольку люди там совсем не работяги, априори, крикливые, опять же, им в офисы надо на работу, вертикаль власти укреплять. Из Болгарии при подобных казусов рыночных отношений редко вытаскивают за гос.счет, предпочитают ждать пока само рассосется, то есть, люди плюнут и купят билеты на регулярные рейсы, авиакомпании, в свою очередь, по законам рынка, в подобных случаях борзеют и тут же переписываеют ценники на сайте в большую сторону.
алексс настоящий написал 17.01.2018 10:31
Szanya написал 17.01.2018 10:24
===================
Так понимаю, люди как раз и заплатили деньги, какой-либо турфирме, они должны были перевести их авиакомпании, авиакомпания расчитаться за оказанные услуги аэропорта, но вот где-то несрослось, где-то в одном из звеньев цепи уравали немного больше чем следовало, ..не прокатило
алексс настоящий написал 17.01.2018 10:01