В Госдуме пообещали легализовать ЧВК

В ближайшее время в Госдуму будет внесен проект закона, регулирующий деятельность частных военных компаний, заявил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его словам, ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК.
"Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии", - цитирует RT Емельянова.
По его словам, деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Также закрепят соцгарантии для россиян, которые работают на ЧВК в России и в других государствах.
В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.
......... . . написал 17.01.2018 17:02
отец Пигидий написал 17.01.2018 15:34
не стало не Союза, не Советской власти, написал 17.01.2018 15:33
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Хреновод
пегий написал 17.01.2018 15:29
ЧВК это дополнительный элемент давления на оппозицию и несогласных. Эта та же опричнина, что и так называемая, РосГвардия. Все направлено на удержание власти и награбленного народного богатства. Однозначно не будет использовано в благих целях. Однозначно "АЛЛИГАТОРЫ" обзаведутся своим карманным ЧВК, финансируемых из своих "награбленных у народа" средств. А кто заказывает музыку тот девушку и танцует. Козе понятно, что закон примут и он будет действовать против народа. А народ как всегда молчит. значит так ему и надо. Значит веками сложенная психология раба будет еще долго довлеть на умы и сознание населюка. Значит мы этого достойны.
Выход один ..... ,хотя для каждого он свой.
REX написал 17.01.2018 15:09
стоик1109 написал 17.01.2018 13:41