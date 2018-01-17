В Госдуме пообещали легализовать ЧВК

В ближайшее время в Госдуму будет внесен проект закона, регулирующий деятельность частных военных компаний, заявил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его словам, ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК.

"Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии", - цитирует RT Емельянова.

По его словам, деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Также закрепят соцгарантии для россиян, которые работают на ЧВК в России и в других государствах.

В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.