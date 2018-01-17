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Московский листок

В Госдуме пообещали легализовать ЧВК

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 6

В Госдуме пообещали легализовать ЧВК

В ближайшее время в Госдуму будет внесен проект закона, регулирующий деятельность частных военных компаний, заявил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его словам, ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК.

"Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии", - цитирует RT Емельянова.

По его словам, деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Также закрепят соцгарантии для россиян, которые работают на ЧВК в России и в других государствах.

В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
......... . . написал 17.01.2018 17:02
ну а что - самизнаетекто ведь обещал рабочие места? самизнаетекто обещал - самизнаетекто сделал!
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.01.2018 15:34
"В Госдуме пообещали легализовать ЧВК" - а че нет? Тем более что кадры для ЧВК подрастают как грибы после дождя: еще не высохла кровь в Перьми, а сегодня уже в Челябинской области школьники устроили поножовщину на перемене (Подробнее: http://www.newsru.com/russia/17jan2018/knifeschool.html). Вот подрастут эти путенята - и куда им податься? То-то и оно!
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30 лет назад в СССР под видом кооперативов легализовали частные предпрития. В результате этого
не стало не Союза, не Советской власти, написал 17.01.2018 15:33
не Социализма, а Республики превратились: одни в колониальные владения, другие - в монархии. Чего еще ждать после ''легализации'' боярских дружин, как не феодальных междоусобиц и полного развала РФ.
_
Хреновод
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Re:
пегий написал 17.01.2018 15:29
Толи ли еще будет.
ЧВК это дополнительный элемент давления на оппозицию и несогласных. Эта та же опричнина, что и так называемая, РосГвардия. Все направлено на удержание власти и награбленного народного богатства. Однозначно не будет использовано в благих целях. Однозначно "АЛЛИГАТОРЫ" обзаведутся своим карманным ЧВК, финансируемых из своих "награбленных у народа" средств. А кто заказывает музыку тот девушку и танцует. Козе понятно, что закон примут и он будет действовать против народа. А народ как всегда молчит. значит так ему и надо. Значит веками сложенная психология раба будет еще долго довлеть на умы и сознание населюка. Значит мы этого достойны.
Выход один ..... ,хотя для каждого он свой.
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(без названия)
REX написал 17.01.2018 15:09
Емельянов- полный невменяемый психопат!!! Этот долбодятел даже не понимает- какой ящик пандоры они хотят открыть...
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(без названия)
стоик1109 написал 17.01.2018 13:41
Наемники не должны пользоваться соцгарантиями за счет Людей, за которых они не воют?
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