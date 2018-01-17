На подготовку к ЧМ-2018 по футболу уже потратили 480 млрд рублей

Стоимость инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года составляет 480 млрд рублей, заявил в среду, 17 января в Москве на Гайдаровском форуме генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Реализация инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 млрд рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира. Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно", - цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, строительство подходит к завершению, осталось несколько месяцев. "Мы не доставляем Международной федерации футбола почти никаких тревог и неудобств, подготовка находится в стабильном состоянии. Мы завершаем строительство последней партии стадионов, это сердце турнира", - отметил он.