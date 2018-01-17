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Московский листок

На подготовку к ЧМ-2018 по футболу уже потратили 480 млрд рублей

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 5

На подготовку к ЧМ-2018 по футболу уже потратили 480 млрд рублей

Стоимость инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года составляет 480 млрд рублей, заявил в среду, 17 января в Москве на Гайдаровском форуме генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Реализация инфраструктурной части подходит к завершению, ее примерная стоимость составляет 480 млрд рублей. И все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, где пройдут матчи чемпионата мира. Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно", - цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, строительство подходит к завершению, осталось несколько месяцев. "Мы не доставляем Международной федерации футбола почти никаких тревог и неудобств, подготовка находится в стабильном состоянии. Мы завершаем строительство последней партии стадионов, это сердце турнира", - отметил он.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
......... . . написал 17.01.2018 16:55
лучше пусть растаскивают госбюджет через строительство и "спорт" чем через войну.
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потратили 480 млрд рублей
вот где народные деньги написал 17.01.2018 16:13
На подготовку к ЧМ-2018 по футболу уже потратили 480 млрд рублей -
вот где народные деньги - деньги так необходимые народу тратятся на какую-то х-ню
и разворовываются!!!
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(без названия)
Александр Загонов* написал 17.01.2018 15:02
Пусть пока строят - потом отработают все 480 миллиардов
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(без названия)
стоик1109 написал 17.01.2018 13:32
сортирный Карлик опозорил Россию Допингом?
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.01.2018 13:19
Ну, нужно думать, что 480 млрд рублей - это же не окончательная цифра, поскольку "реализация инфраструктурной части" только подходит к завершению. А для завершения наверняка потребуется еще немного бабосиков. И еще немного... Достаточно вспомнить сочинскую олимпиадку или строительство крымского мостика. Но ведь путлерстанцы готовы даже голодать ради того, чтоб "грандиозные замыслы" плешивого чучела воплощались в жизнь. Так ведь?
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