В Кремле уверяют, что не давали команды регионам запрещать акции Навального

Администрация президента не давал регионам указаний запрещать какие-либо акции Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие решения являются исключительной прерогативой местных властей.

"Кремль не давал никакие ориентировки и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов", - цитирует Пескова РИА новости.

"Кремль считает, что все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве", - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, в минувший понедельники сторонники Алексея Навального подали в мэрию Москвы и еще около сотни российских городов уведомления проведении 28 января "забастовки избирателей". Цель акции - бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках. Известно, что власти Казани, Екатеринбурга и ряда других городов в проведении акции отказали.