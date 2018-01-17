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Московский листок

В Кремле уверяют, что не давали команды регионам запрещать акции Навального

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 3

В Кремле уверяют, что не давали команды регионам запрещать акции Навального

Администрация президента не давал регионам указаний запрещать какие-либо акции Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие решения являются исключительной прерогативой местных властей.

"Кремль не давал никакие ориентировки и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов", - цитирует Пескова РИА новости.

"Кремль считает, что все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве", - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, в минувший понедельники сторонники Алексея Навального подали в мэрию Москвы и еще около сотни российских городов уведомления проведении 28 января "забастовки избирателей". Цель акции - бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках. Известно, что власти Казани, Екатеринбурга и ряда других городов в проведении акции отказали.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.01.2018 15:43
Ну, если папа Лизы Письковой в чем-то уверяет, то так оно и есть - этот Навка еще ни разу не соврал. Впрочем, как и сам Володя, которого Навка обслуживает ртом - эти ребята вообще не знают, что такое вранье.
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Администрация президента не давал регионам указаний запрещать
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 17.01.2018 14:17
Конечно не давали,там сами все прекрасно понимают.Как можно что-то разрешать человеку,имя которого даже называть нельзя?Все должно быть по закону."все решения должны самым строгим образом основываться".Ключевое-САМЫМ СТРОГИМ!Митинг мешает проходу граждан-запретить,громкоговоритель нарушает тишину-запретить,использование надувной уточки нарушает права пернатых-запретить!А так все по закону.Это только друзьям можно все.а остальным,закон.Ну а уж Навальному-закон,еще раз закон и еще много законов.Если законов мало,то депутаты быстро парочку новых примут,именно под Навального.Они уже несколько таких "принимали",так что могут и еще добавить.Если не нравится-в суд!Путинский суд,самый справедливый суд в мире.Правда решения этого суда отменят в ЕСПЧ,но когда это будет,да и всегда можно еще раз такое же решение принять.
P.S.Но как же им нужна ЯВКА!ОНИ уже прямо не знают,что придумать,совсем извертелись.Вся эта кампания по так называемым "выборам" еще раз показывает-
Если ты поддерживаешь Путина-голосуй за кого хочешь,главное голосуй.
Если ты против Путина-не принимай участие в этом лохотроне,присоединяйся к забастовке избирателей!
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(без названия)
стоик1109 написал 17.01.2018 13:45
Уважающий себя человек голосовать не пойдет?.
.
Подневольных чинуш заставят, остальное припишут?
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