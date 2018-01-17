В Кремле уверяют, что не давали команды регионам запрещать акции Навального

Администрация президента не давал регионам указаний запрещать какие-либо акции Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие решения являются исключительной прерогативой местных властей.
"Кремль не давал никакие ориентировки и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов", - цитирует Пескова РИА новости.
"Кремль считает, что все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве", - пояснил пресс-секретарь.
Напомним, в минувший понедельники сторонники Алексея Навального подали в мэрию Москвы и еще около сотни российских городов уведомления проведении 28 января "забастовки избирателей". Цель акции - бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках. Известно, что власти Казани, Екатеринбурга и ряда других городов в проведении акции отказали.
отец Пигидий написал 17.01.2018 15:43
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 17.01.2018 14:17
P.S.Но как же им нужна ЯВКА!ОНИ уже прямо не знают,что придумать,совсем извертелись.Вся эта кампания по так называемым "выборам" еще раз показывает-
Если ты поддерживаешь Путина-голосуй за кого хочешь,главное голосуй.
Если ты против Путина-не принимай участие в этом лохотроне,присоединяйся к забастовке избирателей!
стоик1109 написал 17.01.2018 13:45
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Подневольных чинуш заставят, остальное припишут?